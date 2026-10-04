Școlile au termen până pe 20 octombrie. Obligația care vizează bursele elevilor

Școlile din România au de respectat un termen important în această lună pentru pregătirea plății burselor elevilor. Până pe 20 octombrie, unitățile de învățământ trebuie să transmită inspectoratelor datele privind beneficiarii și necesarul financiar pentru primele două luni ale anului școlar 2026-2027.

Procedura continuă apoi la nivelul inspectoratelor, care au propriul termen pentru centralizarea informațiilor și transmiterea acestora către Ministerul Educației și Cercetării.

Școlile trebuie să stabilească numărul beneficiarilor pentru fiecare categorie de bursă și să calculeze fondurile necesare pentru lunile septembrie și octombrie.

Informațiile trebuie transmise inspectoratelor școlare până pe 20 octombrie. Este una dintre etapele administrative necesare pentru pregătirea primelor plăți din actualul an școlar.

Sunt vizate bursele acordate elevilor în baza metodologiei aplicabile în anul școlar 2026-2027.

După primirea informațiilor de la unitățile de învățământ, inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București trebuie să centralizeze datele.

Acestea vor transmite Ministerului Educației și Cercetării atât numărul beneficiarilor, defalcat pe categorii de burse, cât și sumele necesare pentru efectuarea plăților.

Termenul stabilit pentru această etapă este 25 octombrie.

Practic, într-un interval de cinci zile, informațiile colectate de la școli trebuie centralizate la nivelul fiecărui județ și al municipiului București și trimise mai departe ministerului.

Obligația de raportare îi privește și pe reprezentanții unităților de învățământ preuniversitar particular și confesional.

În cazul acestora, informațiile referitoare la beneficiari și necesarul financiar trebuie comunicate atât inspectoratelor școlare, cât și autorităților locale competente.

„Unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional transmit anual, până la data de 20 octombrie, sumele estimate pentru plata burselor, precum și numărul de beneficiari pe categorii de burse”, prevede metodologia.

După parcurgerea etapelor administrative, bursele sunt achitate de unitățile de învățământ.

Regula generală prevede plata pe data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă ziua de 20 este nelucrătoare, banii trebuie acordați în ultima zi lucrătoare anterioară.

Sumele pot ajunge la beneficiari prin transfer bancar sau pot fi achitate în numerar. Unitățile de învățământ nu pot obliga elevii sau părinții să deschidă un cont la o anumită bancă pentru încasarea bursei.

Pentru începutul acestui an școlar, procedura presupune centralizarea necesarului financiar pentru septembrie și octombrie, cele două luni fiind incluse în prima etapă de plată.

Separat de calendarul administrativ deja stabilit, în Parlament sunt discutate și modificări privind sistemul burselor.

Una dintre acestea vizează extinderea burselor tehnologice către elevii din învățământul tehnologic dual. Inițiativa a trecut de Senat și trebuie să fie analizată de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

O altă propunere privește acordarea burselor de merit și tehnologice în perioadele de vacanță, fără diminuarea acestora în funcție de numărul zilelor de curs.

Aceste modificări se află însă în procedură legislativă și sunt distincte de termenele pe care școlile și inspectoratele trebuie să le respecte în octombrie.