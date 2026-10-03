EXCLUSIV. Bogdan Maioreanu, despre riscul unei „bule AI” și ce poate urma pe burse: „E posibil ca evoluțiile din AI să producă volatilitate”

Investițiile uriașe în inteligența artificială au susținut o parte importantă din evoluția piețelor, însă apar tot mai multe întrebări despre evaluările companiilor și capacitatea giganților tehnologici de a menține actualul ritm al cheltuielilor. În partea a doua a interviului acordat Capital, Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro, vorbește despre riscul unei „bule AI”, Nvidia, investițiile Microsoft, Alphabet, Amazon și Meta și perspectivele piețelor pentru 2027.

Inteligența artificială a fost unul dintre motoarele creșterii burselor. Există în acest moment riscul unei „bule AI”?

Bogdan Maioreanu: Nu cred că există riscul unei ”bule”. Dar există riscul ca investitorii să considere evaluările anumitor companii prea mari față de ceea ce produc în acest moment. Adică riscul apare atunci când piața extrapolează ritmuri excepționale de creștere pe termen nedefinit și plătește multipli foarte mari pentru companii care încă nu au demonstrat venituri sau avantaje competitive durabile. AI-ul a dovedit că are o utilitate și a permeat întreaga societate umană. Cursa pentru AI a creat însă și anumite probleme și a dus la inflație în anumite sectoare.

Cel mai recent episod este cel legat de memorii de mare viteză și SSD-uri, care au afectat prețurile produselor de IT, dar și ale celor electronice, cum ar fi telefoane, console de jocuri, dar și orice produs care are în componență memorii sau stocare. În același timp, a creat probleme în anumite industrii care au fost văzute de investitori ca fiind vulnerabile la substituirea de către AI, cum ar fi cea de software. Și asta a creat mișcări în piețele de acțiuni, pe măsură ce investitorii și-au ajustat portofoliile. Deși nu cred că suntem într-o ”bulă”, e posibil ca evoluțiile din AI să producă volatilitate în piețe. Cel mai probabil vom avea o separare între câștigători reali, companii care monetizează AI și proiecte care au beneficiat mai mult de poveste decât de rezultate.

Ați identificat patru episoade majore de teamă legate de AI, ultimul fiind cel privind siguranța tehnologiei. Care dintre aceste riscuri vi se pare în prezent cel mai periculos pentru piețe?

Bogdan Maioreanu: Cel de securitate este, în opinia mea, cel mai periculos. Până acum ne-am uitat la cum poate ajuta AI-ul companiile și indivizii. Dar în urma evenimentelor recente și a avertismentului liderilor companiilor de AI legate de riscurile dezvoltării inteligenței artificiale fără a înțelege complet cum funcționează, a apărut o dimensiune nouă. Securitatea cibernetică, autonomia agenților, transformarea AI în arme, geopolitica și posibilitatea unei reglementări mai agresive introduc variabile care, până acum, se aflau în afara modelelor financiare. Și asta poate modifica planurile de investiții ale companiilor și încetini ritmul investițiilor. Dar, deocamdată, este doar un scenariu ipotetic.

Investițiile Microsoft, Alphabet, Amazon și Meta în infrastructura AI sunt uriașe. Cât timp pot continua aceste cheltuieli dacă veniturile generate de AI nu cresc în același ritm?

Bogdan Maioreanu: Microsoft, Alphabet, Amazon și Meta pot continua aceste investiții mai mult decât ar putea o companie obișnuită, pentru că au bilanțuri puternice cu fluxuri de numerar mari și afaceri de bază foarte profitabile. Dar investițiile de azi nu sunt doar pentru veniturile din AI de acum, ci mai ales pentru a nu pierde următorul salt tehnologic. Cu toate acestea, chiar și acești giganți tehnologici nu pot cheltui la infinit fără ca piața să înceapă să-și pună întrebări. În cele din urmă, investitorii vor cere trei lucruri: venituri recurente din produse AI, utilizare reală în cloud și software și dovada că productivitatea internă compensează o parte din capex. Iar dacă acestea nu vin, este posibil ca investițiile să nu se oprească, ci să devină mai reduse sau selective. Companiile vor continua dezvoltarea AI, dar se va trece de la expansiune agresivă la disciplină de capital.

Bogdan Maioreanu: Dacă marile companii tehnologice reduc investițiile în AI, cred că o posibilă reacție inițială pe burse ar putea fi dură, mai ales pentru ecosistemul de suport al acestei industrii: furnizorii de cipuri, memorie, echipamente de rețea, răcire, electricitate și constructori de centre de date. Nvidia dar și întregul ecosistem de semiconductori ar intra brusc în centrul atenției, pentru că piața a acceptat evaluări mari ale multor companii presupunând continuarea investițiilor de capital la un nivel ridicat. Dar ar putea exista și un al doilea scenariu în care o reducere disciplinată a capex-ului poate fi privită pozitiv dacă înseamnă protejarea marjelor și a fluxurilor de numerar. Deci aceeași veste poate fi negativă pentru furnizorii de infrastructură și mai puțin negativă, sau chiar pozitivă, pentru unii giganți tehnologici.

Bogdan Maioreanu:Piața americană este vulnerabilă la o corecție a liderilor AI tocmai pentru că aceștia au devenit foarte mari în indici și au contribuit disproporționat la randamente și la creșterea estimărilor de profit. O corecție puternică a Nvidia sau a câtorva megacap-uri ar putea produce volatilitate semnificativă în indicii principali.

Bogdan Maioreanu: Da, există și beneficiari. În primul rând, companiile tradiționale cu fluxuri de numerar stabile, cum ar fi cele de utilități, sănătate, bunuri de consum de bază, telecom. Acestea pot deveni relativ mai atractive dacă investitorii se retrag din activele cu evaluări foarte ridicate. În al doilea rând, ar putea beneficia companiile care ajută la folosirea AI în condiții de siguranță: cybersecurity, identitate digitală, guvernanță a datelor, audit, software de conformitate și infrastructură pentru protecția informației. Reglementarea mai strictă poate încetini unele modele de business, dar poate crea și încredere că dezvoltarea AI se face în mod durabil și în folosul oamenilor. Interviu Capital 230926

Bogdan Maioreanu: E greu de spus. Dar în sondajul etoro Retail Investor Beat am întrebat investitorii care sunt riscurile externe cele mai mari pentru investițiile lor. Inflația reprezintă principala preocupare externă pentru portofoliile investitorilor români (menționată de 24% dintre respondenți), în timp ce pentru investitorii din întreaga lume, inflația se află pe locul al treilea (19%), după conflictele internaționale (23%) și o potențială recesiune a economiei globale (21%). Pentru investitorii individuali români, inflația este urmată la egalitate (21%) de o posibilă recesiune a economiei globale dar și a economiei românești, și de un conflict internațional (15%). Interviu Capital 230926

Bogdan Maioreanu:În primul rând, inflația, deciziile companiilor de rating, dar și cele ale BNR. Investitorii trebuie să urmărească nu doar cifra totală a inflației, ci și serviciile, salariile, energia și inflația de bază. Acolo se vede dacă dobânzile pot scădea cu adevărat. În al doilea rând, deficitul bugetar, ratingul suveran și costurile de împrumut ale României. Acestea influențează cursul, randamentele titlurilor de stat, dobânzile bancare dar pot influența și evaluările de pe BVB. În al treilea rând, rezultatele și investițiile marilor companii tehnologice americane. Deocamdată, acesta este motorul cel mai puternic pentru piață. Dacă investițiile în AI continuă și vedem rezultate bune în zona de profitabilitate, piața poate susține în continuare raliul. Dar dacă apar tăieri de capex sau monetizarea nu ține pasul cu investițiile, volatilitatea se poate transmite rapid în toată piața globală. Interviu Capital 230926

Bogdan Maioreanu: Sunt multe necunoscute în 2027, de la continuarea dezvoltării inteligenței artificiale până la conflictele în desfășurare și tensiunile geopolitice. De aceea nu aș putea alege între creștere și corecție ca și cum ar fi două scenarii exclusive. Cel mai probabil vom avea un an de volatilitate ridicată, care poate crea oportunități, dar și diferențe mari între sectoare și regiuni. Pentru investitori, scenariul favorabil ar fi unul în care criza energetică se încheie, inflația coboară fără recesiune, iar băncile centrale pot relaxa treptat politica monetară. În același timp, profiturile companiilor își continuă creșterea, ceea ce justifică evaluările. Atunci piețele ar putea avansa, dar probabil mai selectiv și mai puțin liniar decât în anii dominați de câteva acțiuni tehnologice. Scenariul negativ ar apărea dacă economia încetinește, inflația rămâne persistentă, datoriile publice devin o problemă mai mare, iar investițiile în AI dezamăgesc. De aceea, cred că pentru 2027, cuvântul-cheie ar putea fi ”diversificare”. Cu atâtea necunoscute, portofoliile echilibrate și disciplina ar putea fi cele care să facă diferența. Interviu Capital 230926

Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro, are peste 20 de ani de experiență în domeniul serviciilor financiare și al investițiilor, precum și un background solid în jurnalism. A ocupat diferite poziții de conducere în zona de Corporate Banking în cadrul Raiffeisen Bank și OTP Bank, pentru a trece apoi la consultanță în afaceri, lucrând pentru mai multe companii, printre care și IBM România. Bogdan are un Executive MBA de la Asebuss și Washington University.