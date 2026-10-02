Donald Trump pregătește un nou „țar al AI”! Ce plan pregătește Casa Albă pentru inteligența artificială

Donald Trump pregătește o nouă funcție pentru Jay Clayton, șeful Serviciilor de Informații ale SUA. Președintele SUA vrea să-l numească principal consilier pe inteligență artificială (IA, Artificial Intelligence, AI), în contextul avertismentelor privind riscurile AI. Decizia, așteptată la Casa Albă, ar urma să extindă responsabilitățile lui Clayton în administrația americană.

Președintele SUA, Donald Trump, se pregătește să-l numească pe Jay Clayton, actualul director al Serviciilor de Informații, în funcția de consilier principal pe probleme de inteligență artificială (IA, Artificial Intelligence, AI), poziție pe care șeful Casei Albe a numit-o în trecut „țarul AI”, potrivit unei surse familiarizate cu decizia, citate vineri, 2 octombrie 2026, de agenția de presă Reuters.

Clayton coordonează în prezent cele 18 agenții de informații ale SUA și este principalul responsabil al țării în acest domeniu. El este așteptat să își păstreze funcția de director al informațiilor naționale și după eventuala numire în noul rol.

Potrivit sursei citate anterior, un oficial de la Casa Albă a declarat că orice anunț referitor la personal va fi făcut direct de președintele SUA. Oficialul a precizat că informațiile apărute înaintea unui anunț oficial trebuie considerate speculații nefondate.

„Orice anunţ privind personalul va fi făcut direct de către preşedinte. Orice informaţie apărută până atunci reprezintă speculaţii nefondate”, a menţionat oficialul american.

Decizia lui Trump de a numi un nou „țar al AI” vine după ce cercetători din domeniu au avertizat asupra riscurilor dezvoltării inteligenței artificiale. Potrivit acestora, unii dezvoltatori ai acestei tehnologii consideră că AI ar putea ajunge să amenințe existența umanității în decurs de un deceniu.

Liderul de la Casa Albă a anunțat, luna trecută, că intenționează să numească un nou „țar al AI” și să creeze o „forță dedicată AI”, fără să ofere însă detalii despre cele două inițiative sau despre modul în care acestea ar urma să fie puse în aplicare.

Aceasta ar fi a doua oară când Trump numește un consilier responsabil de coordonarea deciziilor privind inteligența artificială la nivelul întregii administrații. Investitorul David Sacks a ocupat funcția de „țar al AI” la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, înainte de a părăsi Casa Albă. Sacks continuă să îl consilieze pe Trump în probleme legate de inteligența artificială. Marți, acesta a participat la o întâlnire cu președintele SUA și mai mulți directori din industrie.

Informația privind intenția lui Trump de a numi un nou „țar al AI” a fost relatată inițial de CBS.