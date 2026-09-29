OpenAI lansează un nou model de AI. E aproape la fel de puternic ca versiunea de top, dar costă mult mai puțin

OpenAI a lansat, marți, un model de inteligență artificială mai accesibil, dar apropiat ca performanță de versiunea sa de top, GPT-6 Astra, în încercarea de a răspunde cererii tot mai mari pentru soluții IA eficiente și mai puțin costisitoare.

Compania OpenAI, creatoarea ChatGPT, a lansat marți un nou model de inteligență artificială (IA) de gamă medie, prezentat ca fiind aproape la fel de performant ca modelul său emblematic, dar disponibil la o fracțiune din preț. Lansarea vine la o zi după ce compania a renunțat la o nouă versiune a modelului său de top, considerată nesigură.

Denumit GPT-6.1 Sol, noul model este poziționat imediat sub GPT-6 Astra, cel mai puternic model al OpenAI, lansat pe 3 septembrie. Prezentarea acestuia, realizată în cadrul conferinței anuale a dezvoltatorilor de IA de la San Francisco, are loc pe fondul competiției de prețuri dintre OpenAI și rivalul său Anthropic, înaintea ofertelor publice inițiale (IPO) așteptate de cele două companii.

OpenAI a declarat luni pentru agenția de presă AFP că a renunțat la lansarea GPT-6.1 Astra, noua versiune a modelului său emblematic, după ce a constatat că acesta se abate prea des de la parametrii stabiliți. Potrivit testelor proprii ale companiei, GPT-6.1 Sol respectă mai bine instrucțiunile decât modelul care l-a precedat.

Asistentul de inteligență artificială generativă ChatGPT, dezvoltat de OpenAI, este utilizat în prezent de peste 1,2 miliarde de oameni în fiecare săptămână, a anunțat compania marți. În luna iulie, OpenAI anunțase că a depășit pragul de un miliard de utilizatori săptămânali, la mai puțin de patru ani de la lansarea ChatGPT.

Compania a prezentat noua cifră în cadrul DevDay, conferința anuală dedicată dezvoltatorilor, organizată la San Francisco. OpenAI a anunțat, de asemenea, că are 2,5 milioane de clienți din sectorul de afaceri, considerat esențial pentru finanțarea investițiilor masive realizate în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.