FIFA acuză UEFA de „campanie de dezinformare”. Disputa privind planul de 20 de miliarde de dolari ajunge în instanță

FIFA și UEFA au ajuns în conflict în instanțele din SUA, după ce forul european a cerut documente despre un plan de 20 de miliarde de dolari privind drepturile comerciale ale Cupei Mondiale. FIFA respinge acuzațiile și susține că demersul reprezintă o încercare de influențare a alegerilor prezidențiale din luna martie.

Federația Internațională de Fotbal (FIFA) a acuzat Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) că desfășoară o „campanie de dezinformare” și încearcă să influențeze cursa pentru președinția sa. Forul mondial a cerut unei instanțe din SUA să respingă solicitarea UEFA privind obținerea unor documente referitoare la o propunere controversată de investiții.

În luna august, UEFA a solicitat unei instanțe federale americane permisiunea de a obține depoziții și documente necesare unei plângeri penale pe care intenționează să o depună în Elveția împotriva președintelui FIFA, Gianni Infantino. Demersul are legătură cu un plan abandonat între timp, prin care drepturile comerciale ale Cupei Mondiale urmau să fie transferate către o filială denumită FIFA Forward Enterprise (FFE).

În răspunsul depus luni la acțiunea forului european, FIFA a susținut că documentul UEFA conținea numeroase afirmații false sau înșelătoare despre organizație și despre Gianni Infantino.

Forul mondial a respins acuzațiile potrivit cărora Infantino ar fi urmărit să obțină un profit personal din propunerea privind FFE și a susținut că UEFA nu prezintă niciun temei pentru o astfel de afirmație.

FIFA a explicat că planul FFE necesita aprobarea atât a asociațiilor membre ale FIFA, cât și a Consiliului FIFA, iar noua entitate ar fi urmat să fie supravegheată de ambele structuri. În acest context, forul mondial a considerat nefondate afirmațiile UEFA potrivit cărora Gianni Infantino ar fi încălcat vreo lege sau vreun principiu etic.

UEFA nu a răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de agenția de presă Reuters.

Forul european a susținut că Gianni Infantino a elaborat propunerea în secret, împreună cu un grup restrâns de consilieri și investitori, ocolind procedurile obișnuite de guvernanță ale FIFA și fără să consulte Consiliul FIFA, confederațiile regionale sau asociațiile membre.

Documentul consultat de Reuters arată că UEFA a solicitat unei instanțe americane autorizarea obținerii unor probe de la FIFA (AMERICAS), Inc. și FWC2026 US, Inc., două entități ale FIFA cu sediul în Florida.

În documentul juridic, UEFA a susținut că investitorii ar fi urmat să plătească 4,2 miliarde de dolari pentru o participație la FIFA Forward Enterprise, evaluând compania la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Forul european a mai afirmat că această evaluare subestima semnificativ drepturile comerciale ale FIFA și a susținut că propunerea nu fusese supusă unei licitații deschise și nici verificată de un evaluator independent.

În replică, FIFA a susținut că UEFA confundă valoarea capitalului propriu cu valoarea întreprinderii. Forul mondial a explicat că evaluarea inițială a capitalului propriu al FFE, reprezentând valoarea rămasă pentru acționari după achitarea tuturor datoriilor, era de 20 de miliarde de dolari.

FIFA a mai precizat că documentele distribuite federațiilor membre arătau că valoarea totală a întreprinderii FFE, respectiv valoarea integrală a afacerii, depășea 30 de miliarde de dolari. Potrivit forului mondial, valoarea societății FFE era astfel mai mult decât dublă față de valoarea capitalului propriu și depășea cu mult nivelul considerat echitabil de UEFA.

Proiectul FFE a fost abandonat în iulie, după opoziția exprimată de mai multe confederații, inclusiv UEFA, CONCACAF și AFC, care au reclamat lipsa consultărilor. Disputa a alimentat ulterior solicitările privind reformarea modului în care este guvernată FIFA.

Săptămâna trecută, Gianni Infantino le-a transmis o scrisoare celor 211 asociații membre ale FIFA, în care a propus realizarea unei analize independente a proceselor decizionale ale forului mondial.

Oficialul elvețian candidează pentru un nou mandat în martie anul viitor, iar FIFA consideră că demersurile juridice inițiate de UEFA reprezintă o încercare de a influența alegerile pentru președinția organizației.

Forul mondial a susținut că solicitarea depusă de UEFA în baza secțiunii 1782, alături de alte trei cereri, a fost formulată chiar înaintea alegerilor și a propagat informații false despre Infantino. FIFA a cerut instanței să respingă orice demers menit, în opinia sa, să influențeze alegerile prezidențiale pe baza acestor argumente.