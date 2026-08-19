Șeful Premier League lansează un atac dur la adresa FIFA. Gianni Infantino este acuzat că a provocat o criză de guvernanță

Directorul Premier League, Richard Masters, l-a criticat dur marți pe președintele FIFA, Gianni Infantino, în contextul controverselor provocate de proiectul acestuia privind deschiderea organizației către investiții private. Ideea a fost între timp abandonată, însă a generat o reacție amplă și a alimentat solicitările pentru o reformă radicală a modului în care este condus forul mondial al fotbalului.

Richard Masters consideră că proiectul privind atragerea investitorilor privați a fost o problemă creată chiar de FIFA și a afectat imaginea organizației. În opinia sa, consecințele acestei decizii se resimt în prezent și influențează inclusiv discuțiile privind soluțiile necesare pentru reformarea FIFA, conform informațiilor publicate de EFE.

Criticile apar într-un moment important pentru Gianni Infantino, care intenționează să obțină un nou mandat la conducerea FIFA la alegerile din martie 2027. Italo-elvețianul se confruntă cu opoziție din mai multe direcții după ce a propus deschiderea forului mondial către investitori privați, înainte de a renunța ulterior la această idee.

„Este o problemă creată de FIFA. Este o rană pe care şi-a provocat-o singură. Organizaţia a apăsat butonul de autodistrugere, iar consecinţele acestui act se răsfrâng acum asupra soluţiilor care trebuie găsite”, a declarat Richard Masters pentru BBC.

Directorul Premier League a respins în mod clar și posibilitatea ca FIFA să ia în calcul cedarea unei părți din acțiunile Cupei Mondiale. Richard Masters consideră că o asemenea variantă ar fi nepotrivită, având în vedere statutul FIFA de organizație non-profit. În acest context, el apreciază că Federația Engleză de Fotbal a adoptat poziția corectă în privința lui Gianni Infantino.

„Nu cred că FIFA ar trebui să ia în considerare cedarea unei părţi din acţiunile Cupei Mondiale. Este o organizaţie non-profit, a continuat el. Cred că este o idee proastă, iar Federaţia Engleză a adoptat poziţia corectă în ceea ce-l priveşte pe Gianni”, a declarat directorul Premier League.

Federația Engleză de Fotbal, alături de UEFA, a criticat la rândul său modul în care este gestionată FIFA, considerând că guvernanța organizației este opacă. Criticile se înscriu într-un context mai larg în care mai multe voci solicită schimbări importante în conducerea forului mondial.

„Cred că un candidat la conducerea uniunii care se află în curs de creare ar trebui să includă în programul său reforma FIFA, ba chiar reforma rolului preşedintelui şi a modului în care acesta se raportează la aceste chestiuni”, a transmis Federația Engleză de Fotbal.

O dificultate majoră rămâne însă identificarea unui candidat care să aibă capacitatea de a-l învinge pe Gianni Infantino la alegerile pentru președinția FIFA. Richard Masters consideră că un eventual candidat la conducerea unei uniuni aflate în proces de constituire ar trebui să includă în programul său o reformă amplă a FIFA.

Potrivit directorului Premier League, schimbările ar trebui să vizeze inclusiv rolul președintelui FIFA și modul în care acesta gestionează și abordează problemele organizației. Astfel, reforma guvernanței FIFA ar trebui să reprezinte una dintre principalele teme ale unei eventuale candidaturi care își propune să schimbe conducerea forului mondial.

Controversa privind investițiile private a devenit astfel unul dintre punctele centrale ale criticilor adresate lui Gianni Infantino, chiar dacă proiectul a fost abandonat. În perspectiva alegerilor din martie 2027, presiunile pentru modificarea modului de funcționare și conducere a FIFA se intensifică.