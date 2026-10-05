Ministerul Finanțelor a împrumutat 532 de milioane de lei de la bănci. Statul mai vrea să atragă aproape 80 de milioane de lei marți

Ministerul Finanțelor (MF) a împrumutat luni 532 de milioane de lei de la băncile comerciale, printr-o emisiune de obligațiuni de tip benchmark, cu o maturitate reziduală de 22 de luni și un randament mediu de 6,98% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, în timp ce băncile au subscris 1,227 miliarde de lei. Pentru marți este programată o licitație suplimentară, prin care statul intenționează să atragă încă 79,8 milioane de lei, la randamentul stabilit luni pentru obligațiuni.

Ministerul Finanțelor (MF) a planificat pentru luna octombrie 2026 împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,8 miliarde de lei. La această sumă se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma de 5,8 miliarde de lei prevăzută în prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark este cu 1,4 miliarde de lei mai mică decât suma programată în septembrie 2026, care s-a ridicat la 7,2 miliarde de lei.

Împrumuturile planificate pentru luna octombrie vor fi destinate refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, precum și finanțării deficitului bugetului de stat.

De asemenea, Ministerul Finanțelor a lansat luni, 5 octombrie, o nouă ediție a Programului TEZAUR. Prin intermediul programului, românii pot cumpăra titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, iar dobânzile anuale sunt cuprinse între 6,50% și 7,50%.

Subscrierile sunt disponibile până la 6 noiembrie, în funcție de canalul ales. Veniturile obținute din dobânzi sunt neimpozabile. Prin platforma Ghișeul.ro, titlurile de stat pot fi cumpărate în perioada 5 octombrie 2026 – 4 noiembrie 2026. O altă variantă este subscrierea online, disponibilă în perioada 5 octombrie 2026 – 5 noiembrie 2026. Această modalitate este destinată exclusiv persoanelor fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV), pentru titlurile lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.