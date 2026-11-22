Pregătirile pentru Crăciun pot aduce cheltuieli importante pentru familiile cu copii, mai ales când vine vorba despre cadouri și activități festive. Calendarul de Advent, care presupune descoperirea unei surprize în fiecare zi, între 1 și 24 decembrie, poate fi însă realizat și cu un buget redus. Părinții pot înlocui jucăriile și dulciurile scumpe cu activități în familie, mici cadouri simbolice și materiale pe care le au deja acasă.

Calendarul de Advent a devenit o tradiție populară în perioada premergătoare Crăciunului. În magazine sunt disponibile variante cu ciocolată, produse cosmetice, figurine sau jucării, iar unele pot avea prețuri ridicate.

Pentru părinții care vor să păstreze această tradiție fără cheltuieli importante, există și posibilitatea realizării unui calendar acasă.

Principiul este simplu: copilul descoperă zilnic, de la 1 până la 24 decembrie, o surpriză pregătită de familie.

Aceasta nu trebuie să fie neapărat un obiect cumpărat. Poate fi un bilețel cu o activitate, o provocare amuzantă sau o experiență pe care părinții și copiii o organizează împreună.

În acest fel, cheltuielile pot fi reduse, iar pregătirile pentru Crăciun devin și o ocazie de petrecere a timpului în familie.

Realizarea calendarului nu necesită achiziționarea unor cutii speciale sau a unor decorațiuni costisitoare.

Una dintre cele mai simple variante presupune folosirea a 24 de plicuri de hârtie, numerotate de la 1 la 24.

Acestea pot fi prinse cu cârlige de rufe pe o sfoară sau pe o panglică. În interiorul fiecărui plic se introduce un bilețel cu surpriza zilei.

O altă posibilitate este utilizarea tuburilor de carton rămase de la hârtia igienică.

Acestea pot fi decorate cu hârtie colorată și așezate în forma unui brăduț sau a unei căsuțe. Fiecare compartiment poate ascunde o activitate ori un obiect mic.

Părinții pot folosi și pahare de carton, borcane sau șosete colorate care nu mai sunt utilizate.

Șosetele pot fi prinse pe o sfoară, transformându-se în buzunare pentru surprize.

În cazul copiilor mici, materialele trebuie alese cu atenție. Obiectele care se pot desprinde, piesele foarte mici și sistemele de prindere trebuie adaptate vârstei.

Avantajul acestor variante este că părinții pot reutiliza materiale disponibile în locuință, fără să investească în suporturi speciale.

Pentru un calendar de Advent cu buget redus, părinții pot înlocui cadourile zilnice cu activități simple.

De exemplu, într-o zi copilul poate descoperi un bilețel care anunță o seară de film în familie.

În altă zi, surpriza poate fi pregătirea unor biscuiți, decorarea camerei sau o plimbare pentru admirarea luminițelor de Crăciun.

Un calendar complet poate include următoarele 24 de activități, distribuite între 1 și 24 decembrie.

1 decembrie: Confecționarea unor fulgi de nea din hârtie pentru decorarea ferestrelor.

2 decembrie: Citirea unei povești de iarnă la lumina instalației de Crăciun sau a unei lanterne.

3 decembrie: Organizarea unei vânători de comori în casă, cu indicii pregătite de părinți.

4 decembrie: Scrierea sau desenarea unei scrisori pentru Moș Crăciun.

5 decembrie: Pregătirea ghetuțelor pentru Moș Nicolae.

6 decembrie: O activitate de colorat sau realizarea unui desen cu Moș Nicolae.

7 decembrie: Organizarea unui joc de societate pentru întreaga familie.

8 decembrie: Confecționarea unei felicitări de Crăciun pentru bunici sau alte persoane apropiate.

9 decembrie: O provocare amuzantă: găsirea a cinci obiecte roșii sau verzi prin casă.

10 decembrie: Construirea unui cort din pături și perne în sufragerie.

11 decembrie: Organizarea unei mici bătăi cu bulgări realizați din hârtie mototolită.

12 decembrie: Pregătirea unor biscuiți simpli, cu ajutorul părinților.

13 decembrie: O plimbare de seară pentru admirarea decorațiunilor de Crăciun.

14 decembrie: Învățarea unui colind sau ascultarea unor cântece de iarnă.

15 decembrie: Realizarea unui ornament pentru brad din carton sau hârtie.

16 decembrie: Organizarea unui concurs de desenat oameni de zăpadă.

17 decembrie: Alegerea unei cărți sau jucării în stare bună care poate fi donată.

18 decembrie: Pregătirea unei căni de cacao caldă și alegerea unei povești de Crăciun.

19 decembrie: O seară de cinema acasă, cu pături și floricele de porumb.

20 decembrie: Realizarea unor fotografii de familie lângă brad sau decorațiunile de sărbători.

21 decembrie: Organizarea unui mic spectacol de colinde în familie.

22 decembrie: Decorarea mesei pentru sărbători cu obiecte realizate manual.

23 decembrie: Pregătirea unui desert simplu pentru masa de Crăciun.

24 decembrie: O seară specială în familie, cu povești și pregătiri pentru venirea lui Moș Crăciun.

Activitățile pot fi schimbate în funcție de programul părinților, de vreme și de preferințele copilului.

De exemplu, pregătirea biscuiților sau organizarea unei seri de film pot fi mutate în weekend, când familia are mai mult timp disponibil.

Părinții care vor să includă și surprize fizice nu trebuie să cumpere 24 de cadouri diferite.

O variantă este achiziționarea unui singur set, care poate fi împărțit în mai multe plicuri.

De exemplu, un pachet de creioane colorate poate fi distribuit în mai multe zile. Copilul poate primi treptat culori noi, pe care să le folosească în activitățile creative.

La fel poate fi utilizat un set de abțibilduri cu tematică de iarnă.

Un puzzle poate fi împărțit în câteva plicuri, astfel încât copilul să descopere treptat piesele necesare completării imaginii.

Totuși, această variantă trebuie adaptată vârstei, deoarece piesele foarte mici pot prezenta riscuri pentru copiii mai mici.

Alte surprize accesibile pot include o mandarină, un biscuite făcut acasă sau un balon colorat, utilizat sub supravegherea unui adult.

Avantajul este că părinții pot combina obiectele cumpărate cu activitățile gratuite.

Astfel, calendarul nu devine o obligație de a oferi zilnic un cadou nou.

Pentru preșcolari, activitățile vizuale și jocurile care implică imaginația pot fi mai potrivite decât bilețelele scrise.

Copiii care nu știu încă să citească pot descoperi surpriza prin intermediul unor simboluri desenate.

De exemplu, o carte poate reprezenta seara de povești, iar un brad poate indica pregătirea decorațiunilor.

O stea poate anunța o activitate creativă, în timp ce un fulg de nea poate reprezenta un joc de iarnă.

Părinții pot pregăti și activități senzoriale, precum modelarea plastilinei sau pictura cu degetele, folosind materiale adecvate vârstei.

O altă surpriză poate fi construirea unui „iglu” din perne și pături.

Copiii pot primi și provocări scurte, precum imitarea mersului unui pinguin sau interpretarea unui colind folosind o lingură de lemn pe post de microfon.

Pentru această categorie de vârstă, activitățile nu trebuie să fie lungi sau complicate.

Important este ca surprizele să fie ușor de înțeles și să poată fi realizate împreună cu un adult.

Ce poți pune într-un calendar de Advent pentru adolescenți

Calendarul de Advent poate fi adaptat și pentru copiii mai mari, inclusiv pentru adolescenți.

În cazul acestora, surprizele pot fi orientate spre autonomie, relaxare și activități alese în funcție de preferințele personale.

De exemplu, un bilețel poate oferi dreptul de a alege filmul pe care îl urmărește întreaga familie.

O altă variantă este alegerea meniului pentru cină sau organizarea unei seri de jocuri video împreună cu părinții.

Pot fi incluse și mici privilegii, precum schimbarea unei sarcini casnice pentru o zi sau alegerea unei activități de weekend.

Părinții pot pregăti și mesaje de apreciere, glume sau fotografii care amintesc de momente petrecute împreună.

În cazul cadourilor fizice, variantele accesibile includ șosete cu modele de iarnă, stickere, ceaiuri aromate sau produse de îngrijire potrivite vârstei.

Surprizele nu trebuie să fie identice pentru toți membrii familiei. Ele pot fi alese în funcție de interesele fiecărui adolescent.

Pentru a evita cheltuielile neplanificate, părinții pot stabili de la început câte zile vor include surprize cumpărate.

De exemplu, din cele 24 de zile, 18 pot fi dedicate activităților gratuite. Celelalte șase pot include mici obiecte sau gustări.

Dacă familia stabilește un buget de 60 de lei pentru surprizele cumpărate, media disponibilă este de 10 lei pentru fiecare dintre cele șase zile.

Aceasta este doar o simulare de buget, nu o estimare a prețurilor din magazine.

Costurile efective depind de produsele alese și de materialele deja disponibile în casă.

Un alt aspect important este pregătirea activităților în funcție de programul familiei.

În timpul săptămânii pot fi alese surprize rapide, precum o poveste, un desen sau un joc de câteva minute.

Activitățile mai lungi, precum gătitul sau plimbările, pot fi rezervate zilelor libere.

Părinții pot implica și copiii în confecționarea calendarului, la sfârșitul lunii noiembrie.

Decorarea plicurilor, numerotarea compartimentelor și alegerea culorilor pot deveni primele activități festive.

În plus, calendarul poate fi reutilizat în anii următori, dacă este realizat din materiale rezistente.

Un calendar de Advent cu buget redus nu trebuie să concureze cu variantele costisitoare din magazine.

Scopul său este să ofere copilului o surpriză zilnică și să transforme pregătirile pentru Crăciun într-o experiență de familie.

Cele 24 de zile pot fi astfel organizate fără cumpărături repetate și fără presiunea unor cheltuieli importante înainte de sărbători.