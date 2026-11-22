Unele orașe europene transformă Crăciunul într-un adevărat spectacol de lumini, cu străzi acoperite de instalații strălucitoare și piețe desprinse din povești. De la Londra și Paris până la destinații mai puțin obișnuite, 13 orașe promit experiențe spectaculoase pentru turiștii care aleg un city break în 2026.

Mai multe orașe europene pregătesc instalații spectaculoase pentru sărbătorile de iarnă din 2026. Străzi istorice, piețe centrale și monumente celebre vor fi decorate cu mii de luminițe. Unele destinații propun spectacole vizuale moderne, în timp ce altele păstrează tradiții vechi de secole.

Pentru turiștii care planifică un city break de Crăciun, aceste orașe oferă numeroase atracții. O parte dintre decorațiunile luminoase pot fi admirate gratuit. Astfel, vizitatorii se pot bucura de atmosfera sărbătorilor fără cheltuieli suplimentare pentru acces.

La Grădinile Tivoli din Copenhaga, sezonul Crăciunului este marcat printr-un decor spectaculos. Parcul de distracții este împodobit cu mii de luminițe, arbori iluminați și decorațiuni festive. Vizitatorii pot descoperi și tarabe cu produse tradiționale, precum și numeroase atracții. Amenajările pot fi admirate până pe 3 ianuarie.

Centrul medieval din Gent capătă o atmosferă aparte după lăsarea întunericului. Dragoni luminoși sunt suspendați deasupra podurilor, iar luminile se reflectă în canale. Târgul de Crăciun cuprinde peste 150 de căsuțe din lemn. Acestea sunt amplasate în apropierea Catedralei Sfântul Bavo și a Bisericii Sfântul Nicolae.

Turiștii pot vizita și Castelul Gravensteen sau pot participa la tururi dedicate ciocolatei.

Ljubljana propune instalații luminoase inspirate din stele, cristale și forme abstracte. Acestea decorează străzile și piețele centrului vechi. Tema din acest an este „Haos. În ordine”. Conceptul îi invită pe vizitatori să descopere tipare ascunse în instalațiile aparent dezordonate.

Decorațiunile vor putea fi admirate între 27 noiembrie și 14 ianuarie. O plimbare cu barca oferă și perspectiva luminilor reflectate în râu.

Londra pregătește mai multe zone cu instalații luminoase de Crăciun. Carnaby Street propune o tematică inspirată din anii ’90, în cartierul Soho. Pe Regent Street, îngerii luminoși decorează una dintre cele mai cunoscute artere comerciale.

Covent Garden va fi împodobit cu clopote aurii, globuri uriașe și peste 300.000 de luminițe. O altă atracție este pubul Churchill Arms din Kensington. Clădirea este acoperită cu brazi naturali și mii de luminițe.

Málaga oferă o alternativă pentru turiștii care preferă temperaturile mai blânde. Strada Calle Larios va fi iluminată începând cu 27 noiembrie. Grădina Botanică La Concepción pregătește un traseu luminos intitulat „Crăciun în Grădina lui Oz”.

Vizitatorii pot descoperi și piețele festive, cu obiecte ceramice lucrate manual. Orașul găzduiește numeroase reprezentări ale Nașterii Domnului. Unul dintre cele mai impresionante ansambluri este amenajat la Primărie.

În München, Marienplatz devine unul dintre principalele puncte de atracție ale sezonului festiv. Un brad impunător luminează piața, în fața fațadei gotice a Noii Primării. Aprinderea luminilor are loc pe 20 noiembrie.

Evenimentul coincide cu deschiderea târgului tradițional Christkindlmarkt. Vizitatorii pot explora căsuțele din lemn și pot încerca vinul fiert german, cunoscut drept Glühwein.

La Paris, bulevardul Champs-Élysées se numără printre principalele atracții ale sezonului. Cei doi kilometri de copaci împodobiți pot fi admirați între 22 noiembrie și 4 ianuarie.

Târgul de Crăciun revine în acest an, după o absență de zece ani. Alte atracții sunt vitrinele festive de la Galeries Lafayette și Printemps. Galeries Lafayette expune și un brad uriaș sub celebra cupolă cu vitralii. Vitrinele magazinelor propun decoruri realizate în jurul unor concepte artistice.

Praga își transformă centrul istoric într-un decor de sărbătoare. În Piața Orașului Vechi, căsuțele târgului sunt amplasate sub celebrul turn cu ceas astronomic. Vizitatorii pot încerca desertul tradițional trdelník și pot urmări spectacolele organizate în piață.

Turnul Primăriei Vechi oferă o vedere panoramică asupra târgului. Podul Carol reprezintă o altă atracție în perioada Adventului. Aici, turiștii pot urmări tradiția lampagiului care aprinde felinarele.

Centrul Vechi din Riga oferă un decor de Crăciun dominat de arhitectura medievală. Ghirlandele luminoase sunt suspendate deasupra căsuțelor din lemn. Acestea ocupă Piața Domului, unde se află și bradul orașului.

Vizitatorii pot descoperi străduțele pavate cu piatră cubică și atmosfera târgului tradițional. Vinul fiert și produsele specifice sezonului completează experiența turistică.

Strasbourg este cunoscut drept „Capitala Crăciunului”, datorită tradiției sale îndelungate. Târgul organizat aici datează din 1570 și este cel mai vechi din Franța.

În decembrie, fațadele clădirilor, ferestrele și balcoanele sunt decorate cu instalații luminoase. În Place Kléber, un brad uriaș devine punctul central al amenajărilor. Sute de căsuțe din lemn ocupă străzile și piețele centrului istoric.

În Tallinn, principalele atracții festive sunt concentrate în Piața Primăriei. Un brad impunător domină piața, înconjurat de căsuțe din lemn. Aprinderea luminilor este programată pentru 20 noiembrie.

Târgul de Crăciun va rămâne deschis până pe 6 ianuarie. Turiștii pot participa și la tururi cu felinare prin centrul vechi. O altă atracție este patinoarul amenajat pe strada Harju.

Viena își întâmpină turiștii cu instalații luminoase pe unele dintre cele mai cunoscute străzi. Candelabrele festive decorează strada Graben, iar Kohlmarkt este iluminată în nuanțe aurii. Kärntner Straße completează traseul luminilor de Crăciun.

Orașul găzduiește mai multe târguri, fiecare cu o atmosferă distinctă. Târgul din Rathausplatz este unul dintre cele mai animate. Cel de la Palatul Belvedere oferă o atmosferă mai intimă.

În Zürich, instalația luminoasă „Lucy” atrage atenția pe strada comercială Bahnhofstrasse. Mii de cristale luminoase sunt suspendate deasupra arterei. Numele instalației provine de la piesa „Lucy in the Sky with Diamonds”, interpretată de The Beatles.

Decorațiunile vor putea fi admirate între 19 noiembrie și 4 ianuarie. În apropierea lacului, vitrinele magazinelor completează atmosfera festivă. Târgul Wienachtsdorf este o altă atracție importantă. Aici, vizitatorii găsesc cadouri artizanale și preparate locale, inclusiv fondue.