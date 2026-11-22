Persoanele care descoperă că au ani de muncă lipsă la pensie pot avea nevoie de documente suplimentare pentru a-și demonstra vechimea. Situația devine mai complicată atunci când fostul angajator și-a încetat activitatea, iar adeverințele nu mai pot fi obținute direct. Există însă mai multe modalități de verificare a stagiului de cotizare și de recuperare a documentelor necesare.

Primul pas este verificarea stagiului de cotizare înregistrat la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Persoanele interesate pot consulta aceste informații prin contul personal disponibil pe portalul instituției.

O altă posibilitate este solicitarea unei adeverințe privind stagiul de cotizare de la casa teritorială de pensii. Potrivit CNPP, cererea poate fi transmisă inclusiv prin e-mail, împreună cu o copie a actului de identitate.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, informațiile privind contribuțiile sunt înregistrate în baza de date a CNPP pe baza declarațiilor nominale depuse de angajatori.

Există și posibilitatea verificării istoricului contractelor individuale de muncă prin REGES-ONLINE. Platforma a fost lansată de Inspecția Muncii în aprilie 2025 și permite salariaților și foștilor salariați să consulte informațiile despre raporturile lor de muncă.

Prin intermediul platformei pot fi obținute și extrase electronice din registrul salariaților.

Trebuie însă făcută o distincție importantă. REGES-ONLINE conține informații despre contractele de muncă, în timp ce CNPP gestionează evidența stagiului de cotizare pentru pensie. Prin urmare, existența unui contract în registrul salariaților nu înseamnă automat că toate datele necesare calculului pensiei sunt înregistrate corect.

În cazul perioadelor lucrate după 1 aprilie 2001, lipsa unor informații din evidențele CNPP poate avea legătură cu declarațiile nominale depuse de angajatori.

Acestea pot conține erori sau, în anumite situații, pot să nu fi fost depuse pentru unele perioade.

CNPP explică faptul că declarațiile rectificative se depun diferit, în funcție de anul pentru care trebuie corectate informațiile.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, declarațiile rectificative se depun la casa teritorială de pensii de care aparține angajatorul.

Pentru perioadele începând cu 1 ianuarie 2011, rectificarea declarațiilor se realizează prin Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

În mod obișnuit, declarațiile rectificative sunt depuse de angajatori, nu direct de foștii salariați.

Dacă societatea funcționează în continuare, persoana poate solicita verificarea datelor și corectarea eventualelor erori.

Situația este mai dificilă atunci când firma a fost radiată. În acest caz, trebuie identificat cine deține documentele fostului angajator și ce procedură poate fi utilizată pentru clarificarea perioadelor lipsă.

Documentele păstrate în arhivă pot ajuta la demonstrarea activității desfășurate. Totuși, obținerea unei adeverințe nu înseamnă automat și corectarea declarațiilor din evidențele de pensii.

Închiderea unei societăți nu înseamnă neapărat că documentele privind foștii angajați au dispărut.

Potrivit informațiilor publicate de Inspecția Muncii, persoanele care au nevoie de adeverințe trebuie să se adreseze instituției sau entității care deține legal documentele fostului angajator.

Dacă societatea se află în insolvență, faliment sau lichidare, documentele pot fi solicitate administratorului judiciar ori lichidatorului judiciar.

În cazul unei firme radiate, fostul salariat trebuie să identifice eventualul succesor în drepturi sau deținătorul legal al arhivei.

Informațiile despre situația juridică a societății și eventualii succesori pot fi solicitate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

O altă variantă este contactarea Arhivelor Naționale sau a serviciului județean competent. Aceste instituții pot ajuta la identificarea operatorului economic autorizat care a preluat documentele fostei firme.

Este important de știut că Arhivele Naționale nu păstrează automat toate documentele societăților desființate. În multe situații, arhivele sunt deținute de operatori economici autorizați să presteze servicii arhivistice.

Eliberarea adeverințelor de către acești operatori poate presupune plata unor tarife. Inspecția Muncii precizează că există limite maxime stabilite anual de Arhivele Naționale pentru asemenea servicii.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, regulile privind demonstrarea vechimii sunt diferite.

CNPP precizează că dovada stagiului de cotizare se face, în principal, cu ajutorul carnetului de muncă.

Dacă documentul există și conține toate perioadele lucrate, acesta reprezintă principala dovadă a vechimii realizate înainte de această dată.

În cazul în care carnetul de muncă a fost pierdut, persoana trebuie să publice pierderea în Monitorul Oficial, potrivit procedurii indicate de CNPP.

Ulterior, perioadele respective pot fi demonstrate prin adeverințe eliberate de foștii angajatori, deținătorii legali ai arhivelor sau operatorii economici autorizați.

Dacă anumite perioade au fost omise din carnetul de muncă, acestea pot fi dovedite prin adeverințe în original. Documentele trebuie să respecte cerințele legale și să precizeze inclusiv motivul pentru care perioada respectivă nu a fost înscrisă.

O altă dată importantă este 1 ianuarie 2011, când carnetele de muncă au fost înlocuite de evidența electronică a raporturilor de muncă.

Această schimbare nu trebuie confundată cu data de 1 aprilie 2001, relevantă pentru modul de evidență a stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.

Există și situații în care fostul angajator nu mai funcționează, arhiva nu poate fi identificată, iar persoana nu mai deține documentele necesare.

În asemenea cazuri, poate fi necesară reconstituirea vechimii prin intermediul instanței de judecată.

CNPP indică posibilitatea folosirii unor documente care pot demonstra existența raportului de muncă. Printre acestea se pot număra contractele individuale de muncă, documentele salariale sau deciziile de personal.

În anumite condiții, pot fi administrate și alte probe, inclusiv declarații ale martorilor. Recunoașterea perioadei depinde însă de situația concretă și de aprecierea instanței.

Nu orice perioadă lipsă poate fi recuperată automat prin declarațiile foștilor colegi. Procedura și probele admisibile trebuie analizate în funcție de circumstanțele fiecărui caz.

Trebuie făcută și diferența dintre reconstituirea vechimii și contestarea unei decizii de pensionare.

Dacă persoana a primit deja o decizie de pensionare în care anumite perioade nu au fost valorificate, se aplică procedura legală de contestare a deciziei. Aceasta este diferită de simpla solicitare a unei adeverințe sau de corectarea unor declarații.

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) poate oferi informații și documente privind raporturile de muncă înregistrate în evidențele sale.

Prin REGES-ONLINE, salariații și foștii salariați pot consulta datele despre contractele individuale de muncă și pot obține extrase din registrul electronic.

Pentru persoanele care nu pot utiliza platforma există și posibilitatea solicitării documentelor prin intermediul ITM, în condițiile procedurilor aplicabile.

Extrasele din registru pot fi utilizate pentru dovedirea vechimii în muncă, potrivit legii.

Totuși, ITM nu este instituția care stabilește stagiul de cotizare pentru pensie. Această atribuție revine sistemului public de pensii.

De asemenea, informațiile din REGES-ONLINE nu înlocuiesc automat documentele istorice necesare pentru perioadele foarte vechi.

Persoanele care au lucrat înainte de introducerea evidențelor electronice pot avea în continuare nevoie de carnetul de muncă sau de adeverințe obținute din arhive.

Înainte de depunerea dosarului de pensionare, verificarea documentelor și a stagiului înregistrat poate ajuta la identificarea perioadelor lipsă. Astfel, persoana are posibilitatea să solicite din timp informațiile și actele necesare pentru clarificarea situației.