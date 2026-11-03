Nu ai folosit tot concediul de odihnă din 2026? Ce obligație are angajatorul pentru zilele rămase

Salariații din România care nu își pot efectua integral concediul de odihnă din 2026, din motive justificate, beneficiază de o perioadă legală de reportare. Angajatorii trebuie să acorde zilele restante în intervalul 1 ianuarie 2027–30 iunie 2028, cu acordul persoanelor în cauză. Regula generală rămâne însă efectuarea concediului în anul pentru care este acordat. Reportarea presupune respectarea programării și a procedurii de acordare a zilelor libere.

Zilele de concediu neefectuate în 2026 din motive justificate intră sub incidența articolului 146 alineatul (2) din Codul muncii, care stabilește obligația angajatorului de a acorda concediul restant în următoarele 18 luni, calculate de la începutul anului următor. Aplicarea acestei reguli presupune acordul salariatului.

Pentru concediul aferent anului 2026, perioada începe la 1 ianuarie 2027 și se încheie la 30 iunie 2028. Termenul nu expiră la finalul anului 2027 și nici nu se calculează de la data ultimei zile de concediu efectuate.

Un salariat care rămâne, de exemplu, cu cinci zile din concediul cuvenit pentru 2026 trebuie să le efectueze în acest interval, în condițiile prevăzute de lege. Existența unui număr mai mic sau mai mare de zile restante nu modifică perioada de reportare.

Inspecția Muncii explică, în informațiile destinate salariaților, că angajatorului îi revine obligația de a acorda concediul restant atunci când acesta nu a putut fi efectuat din motive justificate.

Trecerea într-un nou an calendaristic nu anulează automat concediul rămas, însă posibilitatea reportării nu înlocuiește obligația efectuării anuale a acestuia. Articolul 146 alineatul (1) stabilește că zilele de odihnă se efectuează în fiecare an.

Potrivit articolului 148, angajatorul stabilește programarea colectivă după consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz. Pentru programarea individuală, consultarea se face cu salariatul. Programarea pentru anul următor trebuie realizată până la sfârșitul anului calendaristic.

Pentru clarificarea concediului rămas din 2026, salariatul poate solicita departamentului de resurse umane confirmarea numărului de zile disponibile și stabilirea perioadei de efectuare. Formularea cererii în scris și păstrarea răspunsului permit documentarea solicitării.

Perioada de reportare nu autorizează absența de la serviciu fără respectarea procedurii de acordare a concediului. Articolul 149 obligă salariatul să efectueze concediul în perioada programată, exceptând situațiile prevăzute expres de lege sau împrejurările obiective care împiedică efectuarea lui.

Salariații aflați în incapacitate temporară de muncă pe durata întregului an calendaristic își păstrează dreptul la concediu anual de odihnă, în condițiile articolului 145 alineatul (6) din Codul muncii.

În această situație, angajatorul trebuie să acorde concediul într-un interval de 18 luni care începe în anul următor celui în care persoana s-a aflat în concediu medical. Dacă incapacitatea temporară de muncă acoperă întregul an 2026, perioada prevăzută de această regulă se încheie la 30 iunie 2028.

O altă situație reglementată de lege este apariția incapacității temporare de muncă în timpul concediului de odihnă. Concediul de odihnă se întrerupe, iar zilele rămase se efectuează după încetarea situației medicale. Dacă acest lucru nu este posibil imediat, zilele neefectuate trebuie reprogramate.

Expirarea perioadei de reportare trebuie analizată și în raport cu posibilitatea efectivă oferită salariatului de a beneficia de concediu, nu doar prin verificarea datei din calendar.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că simplul fapt că un lucrător nu a cerut concediul anual plătit nu justifică pierderea automată a acestuia. Angajatorul trebuie să demonstreze că i-a oferit posibilitatea reală de a-și exercita dreptul, inclusiv printr-o informare corespunzătoare.

Pentru zilele aferente anului 2026 cărora li se aplică regula generală de reportare, programarea trebuie urmărită în interiorul intervalului care se încheie la 30 iunie 2028.

În cazul refuzurilor repetate, cererile de concediu și răspunsurile angajatorului trebuie păstrate. Aceste documente pot arăta când au fost solicitate zilele libere și împrejurările în care concediul nu a putut fi efectuat.