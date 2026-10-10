Luca Niculescu, plan pentru uzina Dacia de la Mioveni: „Situația e complexă. România nu îşi poate permite să piardă Dacia”

Premierul desemnat, Luca Niculescu, promite măsuri de urgență pentru a salva Uzina Dacia de la Mioveni, care generează peste 10% din exporturile României. În paralel, pe fondul scăderii comenzilor din 2026, constructorul auto a lansat un program masiv de plecări voluntare, oferind angajaților plăți compensatorii substanțiale ce pot ajunge până la 240.000 de lei net.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a transmis un mesaj ferm cu privire la viitorul industriei auto din România, afirmând că va face tot ce ține de el pentru ca Uzina Dacia de la Mioveni să continue să funcționeze la parametri optimi.

Declarațiile sale vin într-un context complicat pentru producătorul auto de la Mioveni, în condițiile în care compania a anunțat deja lansarea unui nou program de disponibilizări voluntare în rândul angajaților. Decizia conducerii vine ca urmare a reducerii accentuate a comenzilor înregistrate pe parcursul anului 2026.

Premierul desemnat a subliniat importanța strategică pe care platforma industrială de la Mioveni o are pentru întreaga țară. Luca Niculescu a explicat că pregătește un pachet complex de măsuri destinat sprijinirii constructorului auto, plan ce urmează să fie pus în aplicare imediat ce noul Executiv va primi votul de încredere al Parlamentului și va fi instalat oficial.

Oficialul a evidențiat ponderea uriașă pe care uzina o are în angrenajul economic național. Potrivit acestuia, Dacia generează între două și patru procente din Produsul Intern Brut al României și asigură între 10 și 12 procente din totalul exporturilor țării.

„Este o situaţie complexă acolo, dar voi face tot ce ţine de mine, pentru că Dacia este una dintre emblemele economiei române. Reprezintă, nu ştiu, doi, trei, patru la sută, din Produsul Intern Brut, vreo 10, dacă nu 12% din exporturi. România nu îşi poate permite să piardă Dacia. Şi tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică”, a explicat Luca Niculescu la Digi24.

În paralel, conducerea Dacia a demarat deja procedurile pentru reducerea personalului prin acordul părților. Angajații care aleg să își încheie raporturile de muncă vor beneficia de plăți compensatorii substanțiale, menite să atenueze impactul social al acestei măsuri.

Sumele acordate sunt calibrate în funcție de vechimea acumulat în cadrul companiei. Astfel, salariații cu o vechime de până la doi ani primesc 45.000 de lei net, iar cei care au între doi și patru ani vechime încasat 85.000 de lei net.

Compensațiile cresc la 125.000 de lei net pentru o vechime cuprinsă între patru și opt ani, ajungând la 150.000 de lei net pentru cei cu opt până la 12 ani în uzină.

Angajații cu o vechime între 12 și 16 ani primesc 180.000 de lei net, în timp ce persoanele cu peste 16 ani vechime vor încasa suma maximă standard de 210.000 de lei net.

De asemenea, programul include o prevedere specială pentru salariații înregistrați cu boli profesionale confirmate sau accidente de muncă soldate cu invaliditate. Aceștia vor primi o compensație fixă în valoare de 240.000 de lei net, indiferent de vechimea acumulată.

Odată cu drepturile salariale pentru luna octombrie, compania va efectua și regularizarea zilelor de concediu neefectuate.

Conducerea uzinei Dacia recomandă înscrierea în program în special angajaților din sectoarele unde au loc restrângeri de activitate, digitalizări, automatizări sau robotizări, dar și celor cu recomandări medicale de schimbare a locului de muncă.

Calendarul stabilit pentru plecările voluntare este următorul: