Exporturilor de animale și produse alimentare către Libia ar putea fi reluate. ANSVSA a semnat deja șase certificate sanitar-veterinare

România a semnat șase certificate sanitar-veterinare pentru exportul de animale vii și produse alimentare către Libia. Documentele vizează ovine, caprine, bovine, carne de pasăre și produse din pește, iar semnarea lor reprezintă un pas important pentru reluarea și extinderea schimburilor comerciale dintre cele două țări. Anunțul a fost făcut vineri de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în timpul vizitei unei delegații oficiale libiene în România.

Delegația se află în țară în perioada 5–10 octombrie pentru a evalua condițiile tehnice și sanitare necesare reluării și securizării exporturilor de animale vii. Programul vizitei include verificări la ferme și unități de procesare din mai multe județe.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat semnarea și parafarea a șase certificate sanitar-veterinare destinate exporturilor către Libia.

Documentele acoperă mai multe categorii de animale și produse agroalimentare, respectiv ovine și caprine vii, bovine vii, carne și organe de ovine și caprine, produse din sectorul ovin, carne de pasăre, precum și pește și produse din pește.

Semnarea certificatelor a avut loc în cadrul vizitei unei delegații oficiale libiene, care a efectuat verificări în unități din sectorul agroalimentar românesc.

„Momentul-cheie al întregii misiuni îl reprezintă semnarea şi parafarea celor şase certificate sanitar-veterinare pentru exporturile către Libia, un pas important pentru reluarea schimburilor comerciale şi deschiderea unor noi oportunităţi pentru fermierii şi producătorii români”, a transmis ANSVSA.

Potrivit instituției, demersurile urmăresc reluarea cât mai rapidă a exporturilor și dezvoltarea relațiilor comerciale cu partenerii libieni.

În timpul vizitei oficiale, reprezentanții Libiei au efectuat evaluări în mai multe județe din România. După verificările desfășurate în județul Constanța, delegația și-a continuat programul în județele Vâlcea și Olt.

În Vâlcea, oficialii libieni au vizitat abatorul de păsări al companiei Avicarvil – La Provincia, situat în localitatea Frâncești.

În cadrul vizitei au fost analizate condițiile de biosecuritate, fluxurile tehnologice și standardele de siguranță alimentară aplicate în unitatea de procesare.

Programul a continuat în județul Olt, unde delegația a vizitat una dintre cele mai mari ferme de sturioni.

Această etapă a avut ca obiectiv și evaluarea potențialului sectorului piscicol românesc, în condițiile în care unul dintre certificatele semnate vizează exporturile de pește și produse din pește.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a declarat că semnarea documentelor reprezintă un rezultat important al vizitei oficiale și un pas concret în dezvoltarea relațiilor comerciale dintre România și Libia.

Potrivit acestuia, autoritatea urmărește îndeplinirea cerințelor sanitar-veterinare necesare pentru ca fermierii și producătorii români să poată avea acces la piața libiană.

„Semnarea şi parafarea celor şase certificate sanitar-veterinare reprezintă un rezultat important al acestei misiuni şi un pas concret în consolidarea relaţiilor comerciale cu partenerii libieni. Prioritatea noastră este să facem toate demersurile necesare pentru reluarea exporturilor cât mai rapid, atât către pieţele tradiţionale, cât şi pentru dezvoltarea unor noi oportunităţi comerciale pentru România”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu.

Președintele ANSVSA a precizat că instituția urmărește intensificarea fluxurilor comerciale, încheierea unor noi contracte și crearea unor perspective de dezvoltare pentru sectorul agroalimentar românesc.

„Lucrăm pentru îndeplinirea cerinţelor sanitar-veterinare, pentru consolidarea încrederii partenerilor internaţionali şi pentru a le oferi fermierilor şi producătorilor români acces la pieţe care să le valorifice munca şi investiţiile”, a adăugat Bociu.

România și Libia au un istoric de cooperare economică și de colaborare în sectorul agroalimentar. Schimburile comerciale au fost însă suspendate în perioada 2011 – primăvara anului 2023, pe fondul instabilității politice din regiune și al restricțiilor sanitare internaționale.

Relațiile comerciale au fost reluate în primăvara anului 2023, prin negocierea și agrearea unor noi modele de certificate sanitar-veterinare destinate exportului.

Aceste documente au permis reluarea legăturilor comerciale după perioada îndelungată de întrerupere.

În prezent, autoritățile române urmăresc extinderea categoriilor de produse care pot fi exportate și consolidarea cooperării cu partenerii libieni.

Potrivit datelor statistice internaționale privind comerțul, România a exportat în Libia, în anul 2024, ovine vii în valoare de 14,3 milioane de dolari. Exporturile de animale vii reprezintă astfel una dintre componentele relației comerciale dintre cele două țări.