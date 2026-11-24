Mugur Isărescu avertizează că România nu mai poate recupera decalajele economice față de Uniunea Europeană mizând pe costuri reduse. Guvernatorul BNR a prezentat marți, 24 noiembrie, principalele vulnerabilități ale actualului model de dezvoltare economică. Oficialul susține că România trebuie să își consolideze competitivitatea prin investiții, productivitate și inovare. Schimbarea presupune o strategie economică pe termen lung, cu obiective măsurabile până în 2035.

Mugur Isărescu a atras atenția asupra necesității schimbării modelului economic care a susținut dezvoltarea României în ultimele decenii. Avantajul salariilor și al costurilor reduse nu mai poate asigura același ritm de recuperare a decalajelor economice. Guvernatorul BNR a transmis acest avertisment cu ocazia prezentării unui raport privind competitivitatea României, potrivit Adevărul Financiar.

Economia românească a înregistrat progrese semnificative în ultimii 25 de ani. În anul 2000, PIB-ul pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, reprezenta aproximativ 26% din media europeană. În 2025, acest indicator a ajuns la 78% din media Uniunii Europene.

Progresele economice nu au fost însă însoțite de o consolidare echivalentă a factorilor care asigură competitivitatea pe termen lung. În aceste condiții, România trebuie să identifice noi surse de creștere economică.

„Această convergență impresionantă nu a fost însoțită de fundamente la fel de solide pentru competitivitatea noastră pe termen lung. Modelul de creștere, bazat în mare măsură pe avantajele de cost, își atinge limitele”, a declarat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR consideră că majorarea productivității depinde de investițiile în infrastructură, educație, cercetare și digitalizare. Adoptarea unor tehnologii mai eficiente reprezintă o altă prioritate pentru modernizarea economiei. Aceste investiții trebuie susținute prin stabilitate legislativă, instituții eficiente și predictibilitate pentru mediul de afaceri.

Integrarea companiilor românești în lanțurile valorice internaționale poate contribui, de asemenea, la creșterea competitivității. O asemenea evoluție ar permite firmelor să dezvolte produse și servicii mai complexe, cu valoare adăugată superioară.

Raportul prezentat la BNR identifică mai multe sectoare economice cu potențial de dezvoltare. Printre acestea se numără tehnologia informației, industria prelucrătoare, industria de apărare, transporturile și logistica. Agricultura, industria alimentară și turismul figurează, de asemenea, printre domeniile care pot contribui la consolidarea competitivității României.

Mugur Isărescu susține că prioritățile sectoriale trebuie incluse într-o strategie națională de dezvoltare economică. Aceasta trebuie să stabilească obiective măsurabile până în 2035 și să beneficieze de sprijin politic și instituțional extins.

Facilitarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare reprezintă o condiție importantă pentru transformarea economiei românești. Guvernatorul BNR consideră necesară și susținerea companiilor care investesc în inovare. Dezvoltarea pieței de capital ar putea completa finanțarea disponibilă prin intermediul sistemului bancar.

Companiile ar avea astfel acces la resurse financiare suplimentare pentru extinderea activității, cercetare și digitalizare. Totodată, economiile private ar putea fi direcționate către investiții care generează o valoare adăugată mai mare.

Mugur Isărescu a evidențiat și importanța stabilității prețurilor, a sistemului financiar și a consolidării finanțelor publice. Deficitele bugetare ridicate și incertitudinea politicilor economice pot influența negativ costurile de finanțare. Aceste vulnerabilități afectează inclusiv deciziile investitorilor, în timp ce stabilitatea macroeconomică consolidează încrederea acestora pe termen lung.

Raportul „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook” a fost prezentat la Banca Națională a României pe 24 noiembrie 2026. Documentul a fost elaborat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, la inițiativa DDD Foundation.

Autorii propun reforme pentru consolidarea capacității administrative a statului și îmbunătățirea mecanismelor de finanțare a investițiilor. Sectorul energetic și dezvoltarea capitalului uman figurează, de asemenea, printre prioritățile identificate în document. Specialiștii avertizează că absența unor măsuri decisive înainte de sfârșitul anului 2027 poate amplifica riscul stagnării economice.