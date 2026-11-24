Colecția „Puterea Pietrelor. Bijuterii pline de energie” a ajuns la numărul 5 care aduce detalii despre jaspul dalmațian, o rocă magmatică pătată.

Poate avea un fundal alb, bej sau chiar gălbui sau portocaliu, în funcție de amestecul de minerale pe care îl conține, dar „petele“ sale închise la culoare vor semăna întotdeauna cu blana unui câine dalmațian, de unde a primit denumirea sa comercială.

Abundența petelor, precum și modelul aleatoriu al acestora, creează pietre cu model unic, foarte apreciate pentru proprietățile lor energetice.

Jaspul dalmațian a început să fie comercializat sub această denumire în secolul al XIX-lea. Majoritatea exemplarelor provin încă din statul Chihuahua, din nordul Mexicului.

De când a apărut pentru prima dată pe piața pietrelor și mineralelor, jaspul dalmațian a câștigat o mare popularitate în rândul colecționarilor de pietre. Treptat, a devenit cunoscut în lumea terapiilor holistice datorită proprietăților sale calmante și relaxante.

Jaspul dalmaţian este una dintre cele mai populare pietre în studiourile de meditaţie, yoga şi masaj terapeutic, datorită energiei şi vibraţiei sale pline de seninătate. Prezenţa sa va ajuta la liniştirea minţii şi la conectarea cu propria respiraţie, fiind ideală pentru sesiunile de meditaţie sau mindfulness.

Colecția „Puterea Pietrelor. Bijuterii pline de energie” aduce o serie de pietre, însoțite de un Certificat de Autenticitate emis de De Agostini Publishing care atestă că sunt 100% naturale, și oferă informații despre originea și caracteristicile lor. Pietrele sunt prevăzute cu o agățătoare, care îți permite să le porți ca pandantiv.

Revistele vin cu informații interesante despre fiecare tip de mineral. Găsiți și sfaturi pentru întreținerea lor.

Numărul 5– Jaspul dalmațian este disponibil la chioșcurile de ziare, de miercuri 25 noiembrie, la prețul de 24.99 lei!