Autoritățile au emis marți, 24 noiembrie, un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, în urma unei posibile incursiuni de drone. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană în spațiul aerian al Ucrainei, la nord de municipiul Tulcea. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol.

Ministerul Apărării Naționale a informat marți că sistemul de supraveghere radar a identificat o țintă aeriană în apropierea graniței României cu Ucraina.

În urma detectării acesteia, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Aeronavele se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană.

Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Autoritățile au instituit măsurile de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea.

Potrivit informațiilor comunicate de MApN, la ora 11:11 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a transmis că populația din zonele vizate trebuie să ia măsuri de protecție.

Locuitorii au fost sfătuiți să se adăpostească sau să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

„La 10:10 a fost dispusă trecerea la alertă aeriană motiv pentru care a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, mesaj recepţionat la 10:11 pe dispozitivele mobile. Locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiţi să se adăpostească sau să rămână în case, departe de geamuri”, a transmis ISU Tulcea.

Mesajul de avertizare a fost emis în urma notificării transmise de Centrul Național Militar de Comandă către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Autoritățile le-au recomandat cetățenilor să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție comunicate prin sistemul RO-Alert.

Persoanele care au acces la beciuri sau adăposturi de protecție civilă au fost îndemnate să se refugieze în aceste spații.

„ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Până la momentul comunicării informațiilor, Ministerul Apărării Naționale a indicat detectarea țintei în spațiul aerian ucrainean, fără să confirme pătrunderea acesteia în spațiul aerian al României.