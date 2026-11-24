Președintele american Donald Trump se va întâlni miercuri, 25 noiembrie, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Florida. Întrevederea are loc la câteva zile după discuțiile liderului de la Casa Albă cu președinții Rusiei și Chinei. În același timp, statele europene insistă să participe la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.

Casa Albă a anunțat luni că președintele Donald Trump îl va primi miercuri după-amiază pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Palm Beach, în Florida.

Întâlnirea are loc într-o perioadă marcată de tensiuni între Washington și mai mulți dintre aliații săi occidentali.

Trump a criticat în repetate rânduri statele europene pentru nivelul cheltuielilor destinate apărării și pentru politicile comerciale.

Președintele american și-a exprimat nemulțumirea și față de ceea ce consideră a fi sprijinul insuficient oferit de aliați în războiul Statelor Unite cu Iranul.

Mark Rutte a încercat în mai multe rânduri să reducă tensiunile din interiorul NATO și să mențină cooperarea dintre Washington și partenerii europeni.

Vizita lui Mark Rutte are loc după întâlnirea de săptămâna trecută dintre Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping.

Discuțiile s-au desfășurat în China, în marja summitului APEC.

Cu această ocazie, Trump i-a descris pe Putin și Xi drept prieteni.

Întâlnirea dintre președinții american și rus a provocat critici din partea unor aliați europeni ai Statelor Unite.

De asemenea, adversarii democrați ai lui Trump au contestat apropierea dintre cei doi lideri.

Mark Rutte a avut însă o poziție diferită, afirmând că este normal ca liderii marilor puteri nucleare să poarte discuții directe.

Relația dintre Washington și aliații europeni este influențată și de negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.

Mai multe state europene au insistat să fie incluse în discuțiile mediate de Statele Unite.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut, la rândul său, că Europa trebuie să participe la procesul de negociere.

Trump s-a arătat deschis posibilității ca Ucraina să primească garanții de securitate inspirate de mecanismul de apărare colectivă prevăzut de Articolul 5 al NATO.

Jared Kushner, emisar special al Statelor Unite și ginerele președintelui american, a declarat săptămâna trecută că Rusia ar fi acceptat o asemenea perspectivă.

Afirmația a fost prezentată în contextul eforturilor administrației americane de a oferi asigurări partenerilor europeni.

Articolul 5 al Tratatului NATO stabilește principiul apărării colective între statele membre ale Alianței.

În paralel cu pregătirile pentru întâlnirea Trump-Rutte, aproximativ 30 de șefi ai forțelor terestre europene participă marți și miercuri la o reuniune în Franța.

Evenimentul se desfășoară la Toulouse, în cadrul Forumului Comandanților Forțelor Terestre Europene (CELF), potrivit AFP.

Ajuns la a 12-a ediție, forumul reunește reprezentanți militari din mai multe state europene.

Formatul nu este limitat la țările membre NATO sau ale Uniunii Europene.

Potrivit Statului Major francez, evenimentul reprezintă un spațiu de dialog și coordonare între conducătorii forțelor terestre.

Comandantul armatei terestre americane și omologul său canadian nu au fost invitați.

Va participa însă comandantul forțelor terestre americane din Europa de Est.

Una dintre principalele teme ale reuniunii de la Toulouse privește adaptarea forțelor terestre la noile tehnologii.

Comandanții militari vor analiza influența inteligenței artificiale și a sistemelor autonome asupra operațiunilor militare.

Generalul Jacques de Montgros, șeful Statului Major al forțelor terestre franceze, a identificat această transformare drept una dintre provocările majore ale armatelor europene.

Potrivit acestuia, utilizarea tot mai extinsă a dronelor și perspectiva introducerii roboților în operațiunile militare impun schimbări importante.

Aceste tehnologii influențează atât doctrina de luptă, cât și organizarea unităților militare.

A doua temă importantă a reuniunii privește schimbările demografice din Europa.

Îmbătrânirea populației și reducerea numărului persoanelor disponibile pentru serviciul militar ar putea afecta capacitatea armatelor de a recruta și pregăti personal.

Comandanții vor discuta despre soluțiile necesare pentru atragerea și păstrarea militarilor.

A treia provocare identificată de Statul Major francez este consolidarea capacității forțelor terestre europene de a acționa împreună.

Discuțiile vor viza apărarea colectivă a continentului în contextul amenințării ruse și al intenției Statelor Unite de a retrage o parte dintre forțele convenționale staționate în Europa.

Potrivit Statului Major francez, aceste trei provocări se manifestă în toate țările europene, chiar dacă sunt abordate diferit.

Reuniunea de la Toulouse urmează ediției organizate anul trecut în orașul suedez Kiruna.