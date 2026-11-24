Administrația Prezidențială a transmis marți, 24 noiembrie, un comunicat de presă în care răspunde punctual acuzațiilor formulate de AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Potrivit documentului, raportul AUR nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică. Administrația Prezidențială admite însă că probele pe care s-a bazat CCR nu erau complete la momentul adoptării hotărârii.

Palatul Cotroceni susține că majoritatea întrebărilor și afirmațiilor formulate de AUR au primit deja răspuns prin motivarea hotărârii Curții Constituționale.

Instituția face trimitere inclusiv la explicațiile oferite public de judecătorii constituționali și la interviul acordat în februarie 2025 de Marian Enache, fostul președinte al CCR.

„Raportul prezentat de AUR nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Marea majoritate a întrebărilor și afirmațiilor AUR își găsește răspunsul în însăși Hotărârea nr. 32 a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, detaliată și explicată public în mai multe rânduri de către judecători constituționali, și în interviul din februarie 2025 al președintelui de atunci al Curții Constituționale, Marian Enache”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit Administrației Prezidențiale, decizia de anulare a scrutinului a avut la bază trei motive principale.

Primul privește utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale și a algoritmilor rețelelor sociale, prin finanțări netransparente. Aceste practici ar fi creat un avantaj substanțial de expunere online pentru unul dintre candidați.

Al doilea motiv vizează publicitatea electorală care nu a fost marcată conform prevederilor legale.

Cel de-al treilea se referă la încălcarea legislației privind finanțarea campaniilor electorale, prin declararea unor cheltuieli zero, în pofida unei expuneri media consistente.

Una dintre principalele acuzații formulate în raportul AUR privește competența Curții Constituționale de a anula întregul proces electoral.

În răspunsul transmis marți, Administrația Prezidențială invocă prevederile Constituției și ale Legii nr. 370/2004 privind alegerea președintelui României.

Instituția susține că legislația privind alegerile prezidențiale nu limitează atribuțiile constituționale ale CCR.

„Art. 2 din Constituție prevede corectitudinea alegerilor ca o condiție a suveranității. Art. 146 lit. f) din Constituție atribuie Curții Constituționale competența completă de verificare a corectitudinii procesului electoral, altfel ar fi goală de conținut. Art. 52 din Legea 370/2004 pentru alegerea Președintelui României nu limitează această atribuție constituțională (și ar fi absurd să o facă), precizând doar cadrul în care Curtea Constituțională poate fi sesizată de competitori electorali.”

Palatul Cotroceni respinge și argumentul potrivit căruia judecătorii constituționali nu aveau posibilitatea de a se autosesiza.

Potrivit comunicatului, Constituția nu limitează modalitatea prin care Curtea verifică respectarea corectitudinii procesului electoral.

„Art. 146 lit. f) din Constituție nu limitează modul în care Curtea Constituțională evaluează corectitudinea procesului electoral. Art. 52 din Legea 370/2004 nu limitează procedura de verificare a corectitudinii procesului electoral, ci precizează procedura în care cererea de verificare este făcută de un competitor electoral.”

O altă problemă ridicată în raportul AUR vizează succesiunea hotărârilor adoptate de Curtea Constituțională în decembrie 2024.

Pe 2 decembrie, CCR a confirmat rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale. Patru zile mai târziu, judecătorii constituționali au decis anularea întregului proces electoral.

Administrația Prezidențială explică faptul că cele două hotărâri au vizat aspecte diferite ale scrutinului. Prima a privit procesul de numărare a voturilor, în timp ce cea de-a doua a analizat neregulile din campania electorală.

„În Hotărârea nr. 31 din 2024, Curtea Constituțională a constatat că nu au existat neregularități în procesul de numărare a voturilor, conform proceselor verbale de numărare, nefiind sesizată cu neregularitățile campaniei electorale. În Hotărârea nr. 32, urmare a informărilor primite, s-a autosesizat cu privire la aceste neregularități și a dispus în consecință.”

Palatul Cotroceni răspunde și acuzațiilor privind caracterul insuficient al probelor pe care s-a fundamentat hotărârea Curții Constituționale.

Administrația Prezidențială admite că acestea nu erau complete la momentul adoptării deciziei. Instituția susține însă că timpul disponibil nu permitea efectuarea unor verificări amănunțite.

„Într-adevăr, probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete la momentul hotărârii. Însă nu exista timpul fizic pentru o verificare completă. Curtea a apreciat că există indicii suficiente pentru denaturarea competiției electorale și a anulat alegerile, alternativa fiind de validare a unor alegeri cu indicii temeinice de denaturare. Verificările ulterioare au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susțin.”

În privința impactului neregulilor asupra rezultatului alegerilor, Administrația Prezidențială consideră că judecătorii constituționali nu aveau obligația de a cuantifica sociologic efectele campaniilor de promovare.

Potrivit comunicatului, era suficientă constatarea unei distorsionări semnificative a procesului electoral.

„Pe de o parte, nu este nevoie ca CCR să cuantifice sociologic impactul unor campanii media. Este suficient să constate că procesul electoral a fost distorsionat semnificativ. Pe de altă parte, este evident că distorsionarea campaniei electorale a afectat semnificativ rezultatul votului, din moment ce a făcut ca un candidat creditat cu 3% intenție de vot cu două săptămâni înainte de scrutin să câștige primul tur cu 23%.”

Raportul AUR critică și faptul că persoanele vizate nu au beneficiat de posibilitatea de a-și prezenta apărarea înainte de pronunțarea hotărârii CCR.

În această privință, Administrația Prezidențială admite că legislația electorală din România nu era pregătită pentru situația apărută în 2024.

Instituția consideră necesară introducerea unor mecanisme care să permită persoanelor vizate să își exprime punctul de vedere în cazul unor situații similare.

„Într-adevăr, legislația românească nu era pregătită în 2024 pentru scenariul pe care Curtea Constituțională a trebuit să-l decidă (noutatea manipulării algoritmice și a finanțării digitale). Noua legislație electorală pentru alegerile viitoare trebuie să prevadă mecanisme pentru astfel de situații, în care persoana potențial sancționată să își poată exprima punctul de vedere. Curtea Constituțională a acționat în baza unei legislații lacunare. Hotărârea sa, luată în aceste condiții excepționale, este preferabilă celei de validare a unui proces electoral profund viciat. Comisia de la Veneția admite anularea ca remediu excepțional.”

Palatul Cotroceni răspunde și afirmațiilor din raportul AUR referitoare la campania „Echilibru și Verticalitate”, finanțată de Partidul Național Liberal.

Administrația Prezidențială susține că existența unei finanțări interne nu exclude posibilitatea ca alte acțiuni de promovare să fi beneficiat de finanțări externe.

Totodată, instituția precizează că hotărârea Curții Constituționale nu s-a fundamentat pe existența unei ingerințe străine, ci pe caracterul ilicit al finanțării.

„Eroare flagrantă de logică. Dacă o parte a campaniei a avut finanțare internă, nu înseamnă că alte părți nu au putut avea finanțare externă. În plus, hotărârea Curții Constituționale nu se fundamentează pe o ingerință străină, ci pe finanțare ilicită, internă sau externă.”

Ultimul punct abordat în comunicat privește acuzațiile potrivit cărora Consiliul Suprem de Apărare a Țării și serviciile de informații și-ar fi depășit atribuțiile.

Administrația Prezidențială subliniază că hotărârea de anulare a alegerilor prezidențiale a aparținut exclusiv judecătorilor Curții Constituționale și a fost adoptată în unanimitate.

„Relevant pentru dezbatere este că, indiferent de comunicări și opinii ale altor instituții, hotărârea de anulare a alegerilor a fost exclusiv a judecătorilor Curții Constituționale și a fost luată în unanimitate. Pentru completitudine, Legea securității naționale 51/1991 include campaniile de dezinformare care pot afecta ordinea constituțională între amenințările la securitatea națională, iar CSAT are atribuții de apărare a ordinii constituționale.”

Reacția Administrației Prezidențiale vine la o zi după ce AUR a prezentat raportul de peste 400 de pagini privind circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

Documentul contestă temeiul juridic al hotărârii CCR și solicită verificări privind activitatea instituțiilor implicate în evenimentele care au precedat anularea scrutinului.