Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat că centrala CET București Vest va fi oprită miercuri, 25 noiembrie 2026, pentru efectuarea unor lucrări la sistemul de protecție al turbinei cu gaz. Intervenția este programată între orele 08:00 și 14:00. Centrala ar urma să atingă parametrii optimi de funcționare până la ora 16:00.

ELCEN a anunțat marți, 24 noiembrie, efectuarea unei intervenții tehnice preventive la CET București Vest.

Lucrările vizează înlocuirea unor senzori de detecție a gazului, care fac parte din sistemul de protecție al turbinei. Aceste componente sunt esențiale pentru funcționarea în condiții de siguranță a echipamentului.

Intervenția necesită oprirea temporară a centralei, deoarece temperaturile ridicate din compartimentul turbinei nu permit accesul echipelor tehnice în timpul funcționării.

„Din punct de vedere tehnic, această operațiune impune oprirea temporară a instalației, întrucât în timpul funcționării temperatura din compartimentul turbinei depășește 100°C, ceea ce face imposibil accesul echipelor de intervenție în condiții de siguranță. Intervalul de 6 ore este necesar pentru răcirea controlată a echipamentului și executarea lucrărilor de înlocuire”, transmite ELCEN.

Reprezentanții companiei precizează că intervenția are un caracter strict preventiv. Aceasta este necesară pentru menținerea în funcțiune a turbinei cu gaz și pentru evitarea unor probleme tehnice majore.

Amânarea înlocuirii senzorilor ar putea determina o oprire neplanificată a turbinei. O asemenea situație ar putea afecta alimentarea cu energie termică și electrică pentru o perioadă mai îndelungată, în plin sezon rece.

„Intervenția are un caracter strict preventiv și este necesară pentru menținerea în funcțiune, în condiții de siguranță, a turbinei cu gaz. Amânarea înlocuirii acestor senzori ar putea expune echipamentul la riscuri majore și ar putea genera o oprire neprevăzută a turbinei, ceea ce ar conduce la indisponibilizarea centralei pe o perioadă mai îndelungată, cu un impact semnificativ asupra alimentării cu energie termică și electrică în plin sezon rece”, precizează compania.

Pentru a reduce disconfortul locuitorilor deserviți de CET București Vest, ELCEN a programat intervenția pe parcursul zilei.

Compania a evitat astfel orele de vârf ale serii și intervalul nocturn, când temperaturile exterioare sunt mai scăzute.

Repunerea în funcțiune a centralei și reconectarea acesteia la Sistemul Energetic Național (SEN) sunt programate pentru ora 14:00.

Potrivit calendarului anunțat de ELCEN, centrala va atinge parametrii optimi de funcționare până la ora 16:00. Din acel moment, livrarea energiei electrice și termice se va realiza în condiții normale.

Compania nu a precizat în comunicat care vor fi efectele concrete asupra furnizării apei calde și căldurii către consumatori în timpul intervenției.