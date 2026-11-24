Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu a aprobat încă transferul a aproximativ 60 de interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, deși Statele Unite au fost deja de acord să furnizeze aceste echipamente Ucrainei.

Ucraina a transmis în repetate rânduri că are nevoie urgentă de mai multe rachete interceptoare pentru sistemele sale de apărare antiaeriană. Acestea sunt necesare pentru a contracara atacurile tot mai frecvente ale Rusiei cu rachete și drone, potrivit informațiilor publicate de Financial Times (FT), care citează surse familiarizate cu situația.

Potrivit informațiilor publicate de Financial Times, interceptoarele aflate în discuție includ rachete americane de tip PAC-3 și PAC-2. Unele dintre acestea se află în prezent în arsenalele europene, iar costurile achiziției sunt suportate de aliații occidentali ai Kievului.

Alocarea care nu a fost încă finalizată include interceptoare PAC-3, pentru care livrările erau programate în perioada septembrie-decembrie. Cu toate acestea, niciunul dintre transporturile respective nu a primit până în prezent aprobarea necesară pentru transferul către Ucraina, potrivit Financial Times.

Pe lângă acestea, aproximativ 20 de interceptoare PAC-2 au fost, de asemenea, alocate Ucrainei. Este vorba despre o variantă mai veche a rachetelor Patriot, însă și livrarea acestora depinde în continuare de aprobarea autorităților americane.

Publicația britanică a mai relatat că un demers separat, prin care se urmărea obținerea acordului Statelor Unite pentru ca Ucraina să își poată produce propriile interceptoare Patriot, a fost amânat la nivelul Pentagonului.

Astfel, Kievul așteaptă atât aprobarea transferurilor de rachete deja alocate, cât și progrese în privința posibilității de a produce propriile interceptoare pentru sistemele Patriot.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat pentru Financial Times că nu a existat nicio schimbare în politica Statelor Unite privind sprijinul acordat Ucrainei. Reprezentantul instituției a refuzat însă să ofere detalii suplimentare despre armamentul aflat în discuție.

Un oficial al Pentagonului a precizat pentru aceeași publicație că Departamentul Apărării a continuat să urmărească mai multe direcții de acțiune în paralel, cu scopul de a accelera cooperarea industrială transatlantică în domeniul sistemului de apărare antiaeriană și antirachetă Patriot. Aceste demersuri implică partenerii europeni și Ucraina și continuă în prezent.

„Departamentul Apărării a urmat mai multe direcţii paralele de acţiune pentru a accelera cooperarea industrială transatlantică cu partenerii europeni şi cu Ucraina în ceea ce priveşte sistemul de apărare antiaeriană şi antirachetă Patriot, iar acest lucru continuă şi în prezent”, a declarat un oficial al Pentagonului pentru publicația menționată.

Declarațiile Pentagonului vin în contextul în care administrația americană a aprobat, luna trecută, vânzarea a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina. Tranzacția este evaluată la aproximativ 2,1 miliarde de dolari.

Totuși, aceste rachete nu vor ajunge prea curând în Ucraina. Livrările aferente contractului nu sunt așteptate mai devreme de începutul anilor 2030.

Prin urmare, chiar dacă Washingtonul a aprobat deja vânzarea celor 500 de interceptoare PAC-3 și a fost de acord să furnizeze alte aproximativ 60 de rachete Patriot, transferul echipamentelor deja alocate nu a fost încă autorizat de secretarul american al Apărării. În același timp, planul privind producția ucraineană de interceptoare Patriot a fost amânat la nivelul Pentagonului.