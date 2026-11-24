Casa de Sănătate trebuie să deconteze tratamentele oncologice efectuate într-un centru medical privat, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut hotărârea Curții de Apel Brașov. Instanța a confirmat că refuzul includerii centrului în Programul Național de Oncologie a fost nelegal. Decizia permite decontarea unor servicii de radioterapie în valoare de peste 7 milioane de lei.

Dosarul a fost susținut de avocata Eliza Ene Corbeanu, care a reprezentat MedEuropa, parte a rețelei de clinici Affidea, în procesul intentat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Litigiul a vizat includerea centrului medical privat în Programul Național de Oncologie, Subprogramul de radioterapie. Totodată, acțiunea a urmărit obligarea autorității la plata serviciilor medicale deja efectuate.

Prin hotărârea menținută de instanța supremă, CNAS trebuie să deconteze tratamentele de radioterapie prestate efectiv de furnizorul privat. Valoarea acestora depășește 7 milioane de lei, informează EvZ.

Avocata Eliza Ene Corbeanu a susținut că accesul pacienților la servicii medicale nu ar trebui să depindă de caracterul public sau privat al spitalului ales. Aceasta a atras atenția asupra importanței timpului în tratarea afecțiunilor grave.

Într-o declarație referitoare la situația sistemului medical, avocata a explicat diferențele dintre urgențele medicale și efectele întârzierii unor investigații sau tratamente.

„În oncologie, timpul înseamnă totul, în neurologie, întârzierea poate însemna funcții pierdute ireversibil, în patologia cardiovasculară, o investigație făcută prea târziu poate însemna infarct, accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă, iar pacientul român le experimentează pe toate. În tot acest timp, sistemul medical privat asigură aproximativ 78,5% din furnizorii de servicii clinice de specialitate, 82,89% din furnizorii de servicii paraclinice și imagistică, 89% din serviciile de dializă, 100% din serviciile private de îngrijiri medicale la domiciliu, 100% din serviciile private de ambulanță și aproximativ 43% din personalul medical al României. Asta înseamnă clădiri noi, aparatură de ultimă generație, laboratoare, imagistică, centre oncologice, paturi, echipamente, personal, investiții de sute de milioane de euro în infrastructură medicală modernă. Și atunci, dacă tariful este același, pacientul este același, boala este aceeași, protocolul este același, iar sursa de finanțare este aceeași, de ce este exclus furnizorul privat? De ce un pacient român, nu poate opta pentru un spital privat, fără ca această opțiune să-l coste suplimentar? De unde s-a născut ideea că mediul privat are voie să intre în programele naționale doar dacă statul admite, în prealabil, că nu mai face față? Timpul nu are niciodată răbdare”, explica avocata.

Prin menținerea hotărârii Curții de Apel Brașov, Înalta Curte a confirmat soluția potrivit căreia un furnizor privat nu poate fi exclus de la finanțarea tratamentelor oncologice printr-un refuz administrativ nelegal.

Decizia are implicații directe pentru pacienții care aleg să se trateze în spitale și clinici private. Aceștia nu ar trebui să piardă accesul la tratamente decontate de stat doar pentru că nu optează pentru un furnizor medical public.

Potrivit argumentelor prezentate în acest dosar, pacienții oncologici au dreptul să își aleagă furnizorul de servicii medicale, indiferent dacă acesta aparține sistemului public sau celui privat. Alegerea unei clinici private nu trebuie să însemne automat suportarea integrală a costurilor tratamentului.

Hotărârea aduce în atenție și accesul furnizorilor privați la programele naționale de sănătate. Aceștia pot solicita includerea în programe și finanțarea serviciilor medicale, iar refuzurile autorităților pot fi contestate în instanță.

Acțiunea împotriva CNAS a fost introdusă în februarie 2026 de avocata Eliza Ene Corbeanu, în numele MedEuropa. Procesul a vizat refuzul autorității de a include centrul medical privat în Programul Național de Oncologie, Subprogramul de radioterapie.

Curtea de Apel Brașov a admis solicitarea și a obligat CNAS să includă furnizorul privat în program. Instanța a dispus și decontarea serviciilor de radioterapie efectuate, a căror valoare depășește 7 milioane de lei.

Ulterior, cauza a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție. În noiembrie 2026, instanța supremă a menținut soluția pronunțată de Curtea de Apel Brașov.

Hotărârea este definitivă și reprezintă un reper pentru spitalele și clinicile private care solicită acces la finanțarea serviciilor medicale prin programele naționale.

Litigiul arată că furnizorii privați pot apela la justiție atunci când consideră că au fost excluși nelegal de la decontarea unor servicii medicale. În acest caz, solicitarea a vizat radioterapia oncologică și plata tratamentelor deja efectuate pentru pacienți.