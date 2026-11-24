Banii acumulați în Pilonul II de pensii private nu se pierd atunci când titularul moare. Sumele pot fi moștenite de soțul supraviețuitor, copii sau alte persoane care au drepturi succesorale. Moștenitorii pot solicita plata banilor sau, în anumite condiții, transferul acestora în propriul cont de pensie privată. Procedura presupune obținerea documentelor succesorale și depunerea unei cereri la administratorul fondului.

Pilonul II de pensii funcționează pe baza unor conturi individuale, în care sunt acumulate contribuțiile participanților și rezultatele investițiilor realizate de administratorii fondurilor.

Spre deosebire de pensia publică, sumele acumulate în contul individual de pensie privată pot fi transmise moștenitorilor în cazul decesului titularului.

Potrivit Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, beneficiarii au dreptul la activul personal net al participantului decedat, în funcție de cotele succesorale care le revin.

Printre persoanele care pot moșteni aceste sume se numără soțul sau soția supraviețuitoare, copiii și alți moștenitori stabiliți potrivit legislației civile.

Banii nu ajung automat la o singură persoană. Dacă există mai mulți moștenitori, fiecare primește partea care îi revine conform documentelor succesorale.

De exemplu, dacă o persoană avea 80.000 de lei în contul de Pilon II și doi moștenitori cu drepturi egale, fiecăruia i-ar reveni câte 40.000 de lei, înaintea eventualelor rețineri aplicabile.

Acesta este un exemplu orientativ. Împărțirea efectivă depinde de cotele stabilite în procedura succesorală.

În cazul în care decesul intervine înainte de retragerea activului, sumele acumulate sunt transmise beneficiarilor potrivit legii.

Primul pas este identificarea fondului de pensii private la care participa persoana decedată.

Informația poate fi găsită în documentele și notificările anuale primite de titular de la administratorul fondului.

Dacă familia nu cunoaște administratorul, poate solicita informații despre procedura de identificare prin intermediul Autorității de Supraveghere Financiară sau al administratorilor de pensii private.

ASF pune la dispoziție și o aplicație online pentru identificarea fondului de pensii administrat privat. Aceasta este destinată identificării propriului fond de către participant, pe baza datelor personale.

În cazul unei persoane decedate, moștenitorii trebuie să urmeze procedura aplicabilă pentru obținerea informațiilor în mod legal.

Un alt pas important este deschiderea succesiunii la notar.

Banii din Pilonul II trebuie incluși în masa succesorală. Administratorul fondului are nevoie de documentele care confirmă calitatea beneficiarilor și cotele cuvenite.

BCR Pensii precizează, de exemplu, că activul personal net al participantului decedat trebuie menționat la categoria bunurilor mobile din certificatul de moștenitor.

Dacă succesiunea a fost deja finalizată fără includerea contului de pensie privată, poate fi necesară obținerea unui certificat de moștenitor suplimentar.

După clarificarea succesiunii, fiecare beneficiar poate solicita administratorului plata sau transferul cotei care îi revine.

Pentru recuperarea banilor, moștenitorii trebuie să depună o cerere la administratorul fondului de pensii.

Documentele solicitate în mod obișnuit includ cererea de plată completată și semnată, actul de identitate al beneficiarului și certificatul de deces al participantului.

Este necesar și certificatul de moștenitor sau un alt document succesoral valabil, din care să rezulte drepturile beneficiarului.

În funcție de situație, administratorul poate solicita un certificat de moștenitor suplimentar, un act de partaj voluntar sau o hotărâre judecătorească definitivă.

Pentru plata în cont bancar este necesar și un document care confirmă titularul contului și codul IBAN.

Dacă solicitarea este depusă printr-un reprezentant, pot fi necesare procura specială și documentele de identificare ale acestuia.

Regulile permit și depunerea anumitor documente prin mijloace electronice, cu respectarea cerințelor privind semnătura electronică.

În cazul moștenitorilor minori, cererea se depune prin reprezentantul legal, potrivit condițiilor aplicabile.

Administratorul poate solicita documente suplimentare, în funcție de particularitățile dosarului.

Legislația aplicabilă în noiembrie 2026 oferă moștenitorilor mai multe opțiuni pentru valorificarea sumelor acumulate în Pilonul II.

Prima variantă este încasarea cotei cuvenite printr-o singură plată.

A doua posibilitate este plata eșalonată, în rate lunare, pe o perioadă de maximum cinci ani.

Moștenitorul care este deja participant la Pilonul II poate opta și pentru cumularea sumei moștenite cu banii din propriul cont de pensie privată.

Această ultimă variantă permite păstrarea activului în sistemul de pensii administrate privat, fără încasarea imediată a banilor.

Alegerea aparține fiecărui beneficiar, potrivit drepturilor stabilite prin succesiune.

În cazul plății unice, administratorul trebuie să efectueze transferul în termen de 30 de zile de la depunerea cererii însoțite de documentația completă.

Suma poate fi achitată prin virament bancar sau mandat poștal.

Pentru plățile eșalonate, beneficiarul primește un grafic de plată. Ratele se achită potrivit condițiilor prevăzute de reglementările aplicabile.

Un aspect important este că dreptul beneficiarilor de a solicita plata activului personal net este imprescriptibil.

Prin urmare, dreptul asupra banilor nu dispare doar pentru că moștenitorul nu a depus imediat cererea la administratorul fondului.

Totuși, această regulă nu trebuie confundată cu termenele aplicabile procedurii succesorale și exercitării opțiunii de acceptare a moștenirii.

Familia trebuie să clarifice succesiunea potrivit regulilor din Codul civil.

Administratorul fondului are, de asemenea, obligații de informare atunci când ia cunoștință despre decesul participantului.

În situația în care nu primește nicio solicitare de plată, reglementările prevăd retransmiterea anuală a informării către potențialii beneficiari, timp de trei ani.

Lipsa unei solicitări imediate nu înseamnă că administratorul poate păstra definitiv banii în locul moștenitorilor.

Încasarea banilor din Pilonul II poate presupune aplicarea unor rețineri fiscale.

Potrivit informațiilor publicate de BCR Pensii, contribuțiile nete ale participantului nu sunt incluse în baza de calcul a impozitului pe veniturile din pensii.

Impozitul pe venit este de 10% și se aplică bazei impozabile determinate conform Codului fiscal, după deducerile legale.

Începând cu 1 august 2025, veniturile din pensii care depășesc plafonul de 3.000 de lei sunt supuse și contribuției de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de lege.

CASS are o cotă de 10% și se aplică potrivit regulilor fiscale relevante.

Suma netă primită de moștenitor depinde de valoarea activului, contribuțiile nete, modalitatea de plată și reținerile aplicabile.

Pot apărea și comisioane bancare sau taxe poștale, în funcție de metoda de încasare aleasă.

Legea nr. 2/2026 privind plata pensiilor private a fost publicată în Monitorul Oficial pe 5 ianuarie 2026 și urmează să intre în vigoare pe 5 ianuarie 2027.

Actul normativ introduce un nou sistem pentru plata pensiilor private, prin fonduri specializate.

Noul cadru legislativ reglementează două forme principale de plată: retragerea programată și pensia viageră.

În cazul retragerii programate, legea prevede transmiterea către beneficiari a activului rămas neplătit în situația decesului titularului.

Pentru pensiile viagere, drepturile persoanelor care supraviețuiesc titularului depind de tipul contractului și de opțiunile prevăzute de acesta.

Totuși, intrarea în vigoare a legii nu înseamnă că toate plățile vor trece automat la noul sistem în aceeași zi.

Legislația prevede o perioadă de tranziție. Până la autorizarea de către ASF a cel puțin unui fond de plată de tip retragere programată, se mențin regulile de plată prevăzute de legislația anterioară.

Prin urmare, persoanele care urmează să solicite bani din Pilonul II trebuie să verifice regimul aplicabil la momentul depunerii cererii.

Există situații în care familia nu cunoaște existența unui cont de pensie privată.

Participarea la Pilonul II nu presupune întotdeauna o relație directă și frecventă între titular și administrator.

În cazul în care o persoană a lucrat și a contribuit la un fond de pensii administrat privat, aceasta poate avea bani acumulați într-un cont individual.

Moștenitorii pot verifica documentele titularului și pot solicita informații pentru identificarea fondului.

După stabilirea administratorului, procedura continuă prin prezentarea documentelor succesorale și a cererii corespunzătoare.

Este important ca familia să nu confunde pensia privată din Pilonul II cu pensia de urmaș din sistemul public.

Pensia de urmaș reprezintă un drept acordat în anumite condiții, potrivit legislației pensiilor publice. În schimb, sumele din Pilonul II constituie un activ individual transmis beneficiarilor în condițiile legii.

Astfel, moștenitorii pot avea drepturi asupra banilor acumulați în Pilonul II chiar dacă nu îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei pensii publice de urmaș.