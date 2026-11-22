2027 are toate șansele să fie un an mai greu pentru români. Victor Ponta: Aș vrea să vin cu vești bune, dar nu am
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Fostul premier Victor Ponta avertizează că situația economică a României s-ar putea înrăutăți în 2027. Duminică seară, acesta a criticat măsurile economice ale Guvernului Bolojan și a vorbit despre scumpiri, concedieri și dificultățile întâmpinate de companiile private. Ponta consideră că nici perspectivele economiei mondiale nu sunt încurajatoare.
Victor Ponta avertizează că situația economică a României se va înrăutăți în 2027
Victor Ponta susține că anul 2026 a fost dificil atât pentru românii cu venituri mici, cât și pentru categoriile care aveau anterior o situație financiară mai bună.
Fostul premier a invocat la România TV creșterea prețurilor și problemele companiilor private, inclusiv întârzierile la încasarea banilor pe care statul îi datorează.
El consideră că perspectivele pentru anul viitor sunt și mai îngrijorătoare. În evaluarea sa, evoluțiile economice internaționale și scumpirea petrolului vor contribui la agravarea situației.
Victor Ponta a explicat că își bazează estimările pe cifre și pe discuțiile cu oamenii întâlniți în diferite locuri.
„Aș vrea să vin cu vești bune, dar nu am. Se încheie un an greu, s-au mărit prețurile, a fost greu și pentru cei care o duceau mai bine, mă refer la antreprenori, IT-iști, bănci, firmele private care au foarte mulți bani de încasat de la statul român, dar li se blochează conturile. A fost un an greu.
Ce se întâmplă în 2027? Nu sunt Nostradamus, dar am învățat să mă uit pe cifre, să vorbesc cu oamenii, mă întâlnesc în parc, în mall, vorbesc cu oameni care mă opresc și nu mă cunosc, cu pensionari, oameni de afaceri.
Arată rău 2027, situația mondială e rea. A crescut foarte, foarte mult prețul petrolului la nivel mondial”, a spus Ponta.
Fostul premier critică partidele care au participat la guvernare și măsurile economice adoptate
Victor Ponta consideră că responsabilitatea pentru problemele economice trebuie asumată de formațiunile politice care au participat la guvernare.
Acesta a criticat inclusiv perspectiva indexării pensiilor cu 7%, susținând că majorările de prețuri trebuie luate în calcul atunci când sunt stabilite măsurile economice.
Fostul premier a făcut referire și la situația afacerilor din marile orașe, unde, în opinia sa, tot mai puține companii reușesc să funcționeze în condiții favorabile.
Ponta a susținut că partidele aflate la guvernare nu pot transfera responsabilitatea către formațiunile care nu au participat la conducerea țării.
„Nu poți să dai vina pe unii care nu au fost la guvernare, au fost PSD, USR, UDMR, nu poți să te cerți cu AUR, președintele nu înțelege. Premierul nu e economist. Nici măcar în 2010-2011 nu a fost așa de rău, ci acum.
Vă zic direct: când aud că încercăm să indexăm pensiile cu 7%, păi s-au mărit toate prețurile! Abordarea e total greșită. Dacă vă duceți în orașele mari, București, Cluj, doar câteva afaceri mai merg, în rest bate vântul.
Eu am votat să scăpăm de Bolojan, de useriști. Măsurile economice ale Guvernului Bolojan erau rele! Dacă iar aud că dăm nu știu câte miliarde să luăm tunuri și tancuri, după ce l-am criticat pe Radu Miruță. Nu există în acest moment o perspectivă clară.
Unde se angajează tinerii care au terminat anul acesta? La stat? În mod real, nu sunt locuri în spitale, instituții. La privat, cine angajează acum? Se fac concedieri. Ce firmă de construcții o mai duce în România? S-a terminat cu Clujul, Timișoara. Ce salariu să primești la ratele, dobânzile și prețurile actuale ca să-ți iei un apartament?
Poate o să se supere colegii mei, dar nu prea se mai întâmplă nimic după votarea noului guvern, e o oarecare letargie. E un circ, fațadă, însă circul nu e însoțit de pâine. Rolul celor care conduc este să spună că în fiecare zi am îndreptat un lucru care nu funcționează bine”, a explicat Victor Ponta.
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