Fostul premier Victor Ponta avertizează că situația economică a României s-ar putea înrăutăți în 2027. Duminică seară, acesta a criticat măsurile economice ale Guvernului Bolojan și a vorbit despre scumpiri, concedieri și dificultățile întâmpinate de companiile private. Ponta consideră că nici perspectivele economiei mondiale nu sunt încurajatoare.

Victor Ponta susține că anul 2026 a fost dificil atât pentru românii cu venituri mici, cât și pentru categoriile care aveau anterior o situație financiară mai bună.

Fostul premier a invocat la România TV creșterea prețurilor și problemele companiilor private, inclusiv întârzierile la încasarea banilor pe care statul îi datorează.

El consideră că perspectivele pentru anul viitor sunt și mai îngrijorătoare. În evaluarea sa, evoluțiile economice internaționale și scumpirea petrolului vor contribui la agravarea situației.

Victor Ponta a explicat că își bazează estimările pe cifre și pe discuțiile cu oamenii întâlniți în diferite locuri.

„Aș vrea să vin cu vești bune, dar nu am. Se încheie un an greu, s-au mărit prețurile, a fost greu și pentru cei care o duceau mai bine, mă refer la antreprenori, IT-iști, bănci, firmele private care au foarte mulți bani de încasat de la statul român, dar li se blochează conturile. A fost un an greu. Ce se întâmplă în 2027? Nu sunt Nostradamus, dar am învățat să mă uit pe cifre, să vorbesc cu oamenii, mă întâlnesc în parc, în mall, vorbesc cu oameni care mă opresc și nu mă cunosc, cu pensionari, oameni de afaceri. Arată rău 2027, situația mondială e rea. A crescut foarte, foarte mult prețul petrolului la nivel mondial”, a spus Ponta.

Victor Ponta consideră că responsabilitatea pentru problemele economice trebuie asumată de formațiunile politice care au participat la guvernare.

Acesta a criticat inclusiv perspectiva indexării pensiilor cu 7%, susținând că majorările de prețuri trebuie luate în calcul atunci când sunt stabilite măsurile economice.

Fostul premier a făcut referire și la situația afacerilor din marile orașe, unde, în opinia sa, tot mai puține companii reușesc să funcționeze în condiții favorabile.

Ponta a susținut că partidele aflate la guvernare nu pot transfera responsabilitatea către formațiunile care nu au participat la conducerea țării.