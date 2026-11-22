Românii ar putea plăti mai mult pentru energie electrică în această iarnă. Furnizorii au început deja să transmită noile oferte, iar unele tarife se apropie de 2 lei/kWh. Adrian Vintilă, expert în energie, avertizează că scumpirile ar putea continua. Acesta propune reducerea TVA la 11% pentru diminuarea rapidă a facturilor.

Furnizorii de energie electrică au început să transmită consumatorilor noile oferte pentru perioada următoare. Unele dintre acestea includ majorări importante ale tarifelor.

De exemplu, un furnizor a crescut prețul de la 1,65 lei/kWh la 1,96 lei/kWh. Alte companii propun tarife cuprinse între 1,6 și 1,8 lei/kWh.

Specialiștii din domeniu avertizează că prețurile ar putea continua să crească. Astfel, consumatorii s-ar putea confrunta cu tarife apropiate de 2 lei/kWh.

Față de anul trecut, prețurile au crescut cu aproximativ 33%. Cauzele invocate se numără importurile de energie la prețuri ridicate, realizate de România în contextul crizei energetice.

Adrian Vintilă, expert în energie, a explicat pentru Antena 3 că perspectivele pentru următoarea perioadă nu sunt favorabile. Acesta avertizează că majoritatea furnizorilor au notificat deja prețuri apropiate de 2 lei/kWh și că evoluția pieței indică posibilitatea unor noi scumpiri.

„Analiza dvs. este foarte corectă, cifrele sunt corecte. Da, preţurile au explodat practic în această iarnă. Majoritatea furnizorilor au notificat un preţ de aproximativ 2 lei/kw/h. Practic avem o creştere de 50% la preţ. Premisele nu sunt foarte bune. Dacă ne putem aştepta la scumpiri? Răspunsul este categoric un „Da”, pentru că vedem pe burse că energia se tranzacţionează la valori destul de mari. Şi azi, duminică, vedem pe bursă preţuri de 1.000 lei MW/h. Asta înseamnă la consumatorul final un preţ de 2,2 lei/kw/h. Din păcate, nu vedem până acum măsuri concrete din partea Guvernului, dincolo de a anunţa formarea de grupuri de lucru”, a declarat Adrian Vintilă, expert în energie.

Adrian Vintilă susține că statul ar putea interveni rapid pentru a reduce costurile suportate de consumatori. Expertul propune introducerea unei cote speciale de TVA de 11% pentru energia electrică.

Potrivit acestuia, majorarea prețurilor de la 1,3 lei/kWh la 2,2 lei/kWh aduce venituri suplimentare importante la bugetul de stat. Suma încasată în plus ar depăși 1,2 miliarde de lei.

Expertul consideră că o parte din acești bani ar putea reveni consumatorilor prin reducerea taxei pe valoarea adăugată. Măsura ar putea avea efect direct asupra facturilor, fără să necesite o perioadă îndelungată de implementare.

Expertul atrage atenția că efectele scumpirii energiei electrice nu se limitează la facturile gospodăriilor. Costurile mai mari sunt transferate și în prețurile bunurilor cumpărate de populație.

Astfel, consumatorii suportă indirect cheltuielile suplimentare cu energia prin produsele și serviciile pentru care plătesc.