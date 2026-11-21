Plata amânată devine tot mai populară în rândul românilor care fac cumpărături online, însă femeile și bărbații nu folosesc acest serviciu în același mod. Femeile generează cele mai multe comenzi, în timp ce bărbații cheltuiesc mai mult la fiecare achiziție.

Plata amânată pentru cumpărăturile online este utilizată în mod repetat de un număr tot mai mare de consumatori din România, însă există diferențe între femei și bărbați în ceea ce privește folosirea acestui serviciu. Potrivit datelor PayPo, femeile realizează 80% din totalul achizițiilor efectuate prin platformă, în timp ce bărbații reprezintă 20%.

În schimb, valoarea medie a coșului de cumpărături este mai mare în cazul bărbaților, ajungând la 312 lei, comparativ cu 285 de lei în cazul femeilor.

Îmbrăcămintea și încălțămintea ocupă primul loc în clasamentul categoriilor de produse achiziționate prin plata amânată. Acestea sunt urmate de produsele de înfrumusețare, articolele pentru copii și produsele destinate animalelor de companie.

Utilizarea serviciului este influențată și de perioadele în care românii își planifică achizițiile. Black Friday și sărbătorile de iarnă se numără printre intervalele în care activitatea în comerțul online înregistrează un nivel ridicat, potrivit companiei.

PayPo prezintă și rezultatele unui comerciant partener care a utilizat serviciul timp de doi ani. În al doilea an, veniturile acestuia au crescut cu 37,3%, iar numărul tranzacțiilor a fost mai mare cu 30,8%. Totodată, valoarea medie a coșului de cumpărături a înregistrat o creștere de 8,7% față de primul an de utilizare.

Compania precizează că aceste rezultate se referă la un singur comerciant și nu reflectă neapărat evoluția întregului sector de comerț online.

Potrivit estimărilor, soluțiile de tip BNPL (Buy Now, Pay Later – Cumpără acum, plătește mai târziu) reprezintă în prezent aproximativ 4% din volumul comerțului electronic din România. Compania estimează că această pondere s-ar putea dubla în următorii trei ani.

Acest model de plată le permite consumatorilor să primească produsele înainte de achitarea integrală a contravalorii acestora. Totuși, plata amânată nu înseamnă că produsele devin mai ieftine sau că obligația de plată dispare. Condițiile de rambursare, eventualele comisioane și consecințele întârzierii plăților diferă în funcție de furnizor și de produsul financiar ales.