Sondaj tbi bank: 7 din 10 români își propun să cheltuiască cel mult mult 1.000 de lei de Black Friday. 45% ar cumpăra produsul dorit dacă l-ar putea plăti în 4 rate fără dobândă

Black Friday 2026 găsește consumatorii români mai atenți la cheltuieli, pe fondul creșterii prețurilor și al presiunii asupra bugetelor personale. Aproape 63% dintre români intenționează să aloce cumpărăturilor de Black Friday sume mai mici decât anul trecut, iar 34% își reduc bugetul cu cel puțin jumătate, potrivit unui sondaj realizat la inițiativa tbi bank. În același timp, aproape 70% dintre respondenți au în plan să cheltuiască maximum 1.000 de lei și doar 6% vor să scoată din buzunar peste 3.000 de lei.

Plata în rate fără dobândă rămâne o opțiune atractivă pentru cei care vor să profite de reducerile de Black Friday, dar nu dispun de întreaga sumă necesară. Aproape 45% dintre respondenți ar cumpăra un produs dorit dacă ar putea achita costul în 4 rate fără dobândă, în timp ce 10% ar accepta plata în rate dacă reducerea obținută ar depăși costul dobânzii. În același timp, aproape 32% declară că nu ar apela la plata în rate nici în aceste condiții.

Creșterea prețurilor continuă să influențeze puternic deciziile de cumpărare ale românilor, inclusiv în perioadele cu promoții și reduceri. Aproape două treimi dintre respondenți (66%) spun că scumpirile le afectează mult sau destul de mult planurile de cumpărături pentru Black Friday și Crăciun, în timp ce 22% resimt o influență redusă. Doar 6% declară că majorările de prețuri nu le influențează deloc planurile de cumpărături pentru finalul anului.

„Black Friday devine tot mai mult un exercițiu de calcul, în care fiecare leu cheltuit trebuie să merite. Românii intră în sezonul cumpărăturilor cu liste mai scurte și așteptări mai mari de la comercianți. Ei urmăresc tot mai atent prețurile, compară ofertele și sunt tot mai greu de convins să cumpere ceva ce nu le trebuie. În acest context, credem că vor avea de câștigat comercianții care oferă reduceri reale și opțiuni flexibile de plată, adaptate bugetelor tot mai atent gestionate de consumatori”, spune Teodora Șaguna, Head of Shopping Mall Tribe, tbi bank.

Pentru Black Friday 2026, tbi bank estimează o creștere de 35% a numărului de comenzi față de ediția de anul trecut, pe fondul interesului pentru cumpărăturile online și pentru soluțiile flexibile de plată. În același timp, banca extinde oferta aplicației sale de shopping cu noi categorii de produse, inclusiv parfumuri premium și carduri cadou, care pot fi achiziționate în rate.

Presiunea asupra bugetelor se reflectă și în modul în care românii își evaluează situația financiară față de anul trecut. Aproape jumătate dintre respondenți (47%) spun că situația financiară a gospodăriei lor s-a înrăutățit, 39% apreciază că situația lor financiară a rămas aproximativ la fel și doar 14% declară că o duc mai bine decât în aceeași perioadă din 2025.

Flexibilitatea plății, tot mai importantă în deciziile de cumpărare

Valoarea achiziției influențează decizia românilor de a apela la plata în rate, însă preferințele diferă considerabil în funcție de buget. Aproape 25% dintre respondenți încep să ia în calcul plata în rate pentru achiziții de peste 5.000 de lei, în timp ce 21% indică pragul de 1.000–2.000 de lei. În același timp, aproape 16% iau în calcul această opțiune chiar și pentru cumpărături sub 500 de lei.

Prudența devine una dintre principalele tendințe de Black Friday 2026, românii fiind tot mai selectivi în privința achizițiilor și mai atenți la bugetele disponibile. Aproximativ 44% dintre respondenți spun că vor cumpăra strict produsele de care au nevoie, sperând să le găsească la prețuri mai mici, aproape 13% își stabilesc dinainte un buget și o listă de cumpărături, iar alți 9% așteaptă Black Friday pentru achiziții pe care le-au amânat.

Cei mai mulți intenționează să își finanțeze cumpărăturile de Black Friday din veniturile disponibile sau din economii, apelând într-o măsură mai mică la creditare. Aproape 43% dintre respondenți spun că vor folosi salariul sau veniturile curente, în timp ce 38% vor apela la economiile personale. Totodată, peste 11% intenționează să utilizeze un card de credit sau un credit de nevoi personale pentru achizițiile din perioada reducerilor.

Românii devin mai atenți la valoarea reală a reducerilor și își pregătesc mai bine cumpărăturile de Black Friday. O treime dintre respondenți (33%) spun că vor cumpăra doar dacă reducerea este suficient de mare pentru a merita achiziția, în timp ce 28% urmăresc deja evoluția prețurilor pentru produsele dorite. În același timp, aproape 13% amână cumpărăturile de strictă necesitate pentru a profita de ofertele de Black Friday.

Cumpărătorii sunt destul de rezervați și în privința reducerilor pe care le așteaptă de Black Friday 2026. Peste jumătate (52%) consideră că ofertele vor fi aproximativ la același nivel ca anul trecut, în timp ce aproape 38% se așteaptă la reduceri mai slabe. Doar 10% sunt optimiști și cred că promoțiile din acest an vor fi mai avantajoase decât cele din 2025.

În ceea ce privește produsele vizate de Black Friday, interesul cumpărătorilor se îndreaptă în primul rând către electrocasnicele mici (15,5%) și articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte (15%). Telefoanele, tabletele și laptopurile se află, de asemenea, printre categoriile preferate (13,5%), urmate de televizoare și alte produse electronice (8,7%).

Sondajul tbi bank a analizat modul în care românii vor să facă achizițiile de Black Friday și Crăciun și a fost desfășurat în octombrie 2026, la nivel național, prin platforma iVox, pe un eșantion total de 1.110 utilizatori de internet din România. Peste 51% dintre participanți sunt de sex masculin, iar peste 30% câștigă peste 6.000 de lei net lunar.