Black Friday 2026 ar putea aduce vânzări record de aproape 3 miliarde de lei. Românii își schimbă obiceiurile de cumpărare

Vânzările de Black Friday 2026 ar putea ajunge în România la aproape 3 miliarde de lei, în luna noiembrie, pe fondul creșterii prețurilor. Estimările indică un avans al încasărilor de până la 10% față de anul trecut, fără o majorare similară a volumului de produse comercializate. Șapte din zece români intenționează să profite de reduceri, însă cei mai mulți și-au stabilit deja bugetele. Electrocasnicele și electronicele rămân printre produsele căutate, în timp ce achizițiile de bunuri de consum curent câștigă teren.

Vânzările de Black Friday 2026 ar putea stabili un nou record valoric în România, în condițiile în care comercianții ar urma să încaseze între 2,8 și 2,9 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 520-550 de milioane de euro. Potrivit unei analize realizate de compania de consultanță Frames, creșterea estimată, cuprinsă între 7% și 10% comparativ cu anul precedent, va fi determinată în principal de majorarea prețurilor, nu de achiziționarea unui număr mai mare de produse.

Adrian Negrescu, managerul Frames, explică faptul că actualul context economic a modificat semnificativ comportamentul consumatorilor, care își planifică achizițiile și urmăresc reducerile pentru produsele de care au nevoie.

„Black Friday 2026 va bate recordul în lei, dar nu și în coșul de cumpărături. Românii vor plăti mai mult pentru aproximativ aceleași produse. Diferența față de anii trecuți este că oamenii nu mai cumpără din impuls, ci după liste făcute cu săptămâni înainte. Campania a devenit un instrument de supraviețuire financiară: cumperi acum ce oricum aveai nevoie, înainte să se scumpească”, explică Adrian Negrescu, manager Frames.

Campania din acest an se conturează drept cea mai așteptată din ultimii patru ani, deși consumul traversează cea mai slabă perioadă din ultimul deceniu. Aproximativ 70% dintre români declară că intenționează să cumpere produse la reducere, cel mai ridicat nivel înregistrat în măsurătorile comparabile. Interesul crescut apare în condițiile în care comerțul cu amănuntul s-a contractat cu 5% în primele opt luni ale anului, iar salariile reale își pierd puterea de cumpărare de peste 12 luni.

Specialiștii Frames apreciază că Black Friday a devenit, pentru numeroase gospodării, perioada în care sunt efectuate cumpărăturile amânate în lunile precedente. Consumatorii încearcă astfel să își acopere necesitățile și să limiteze efectele unor eventuale scumpiri ulterioare.

Valoarea vânzărilor realizate în perioada Black Friday a crescut considerabil în ultimii ani. În 2018, încasările aferente lunii noiembrie se situau în jurul a 250 de milioane de euro, pentru ca în 2019 să depășească pentru prima dată 300 de milioane de euro.

După pandemie, valoarea campaniilor promoționale a continuat să avanseze, ajungând la aproximativ 450 de milioane de euro în 2023 și la circa 500 de milioane de euro în 2024. Aceste valori includ atât comenzile online, cât și achizițiile efectuate în magazinele fizice.

Pentru 2025, Frames anticipase încasări apropiate de nivelul din 2024, pe fondul prețurilor mai ridicate, și o valoare medie a comenzilor cuprinsă între 400 și 500 de lei. Rezultatele raportate ulterior de comercianți și procesatorii de plăți au confirmat direcția estimărilor.

În ziua campaniei de anul trecut, eMAG a comercializat produse în valoare de 986 de milioane de lei, cu 10% peste nivelul din 2024. În paralel, NETOPIA a raportat o creștere de 19% a volumului plăților procesate, iar magazinele care utilizează platforma MerchantPro au înregistrat tranzacții cu o valoare mai mare cu 18%. Plata medie efectuată cu cardul s-a situat la 400 de lei, depășind cu 60% media anuală.

Estimările pentru Black Friday 2026 indică o majorare nominală a încasărilor, însă efectul inflației asupra valorii reale a vânzărilor rămâne semnificativ. În condițiile unei rate a inflației de 6,6%, o creștere a încasărilor cu 7-10% ar putea corespunde, potrivit Frames, unei stagnări în termeni reali.

Exprimată în euro, evoluția ar urma să fie și mai modestă, în contextul deprecierii monedei naționale și al depășirii pragului de 5,34 lei pentru un euro.

Analiștii estimează că numărul produselor comercializate va rămâne apropiat de cel înregistrat în 2025 sau ar putea chiar să scadă. În schimb, valoarea medie a comenzilor este prognozată între 450 și 500 de lei, inclusiv pe fondul utilizării plăților în rate pentru achizițiile costisitoare.

Totodată, telefonul mobil își consolidează rolul în comerțul electronic, peste 70% dintre comenzile din campanie urmând să fie plasate prin intermediul acestuia.

Interesul românilor pentru Black Friday 2026 este în creștere, potrivit unui studiu MKOR realizat pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani. Cercetarea arată că 70% dintre respondenți intenționează să facă achiziții, comparativ cu 62% în 2025 și 57% în 2023 și 2024.

Bugetul mediu declarat pentru campania din acest an este de aproximativ 2.100 de lei. Planificarea cheltuielilor a devenit o practică răspândită, 86% dintre participanții la studiu afirmând că și-au stabilit din timp suma disponibilă.

În același timp, jumătate dintre cumpărători își dimensionează bugetul în funcție de resursele financiare pe care le au la dispoziție, nu în raport cu valoarea produselor pe care și-ar dori să le achiziționeze.

Preferința pentru cumpărăturile online continuă să crească. Aproximativ 60% dintre persoanele care intenționează să profite de reduceri vor comanda exclusiv de pe internet, față de 47% anul trecut. Doar 8% declară că vor face cumpărături numai în magazinele fizice.

Studiul indică și o diminuare a neîncrederii în promoțiile de Black Friday, de la 44% la 21% în ultimii ani. În privința reducerilor, 72% dintre cumpărători se așteaptă la discounturi de cel puțin 25-50%.

Electrocasnicele și electronicele ocupă primul loc în intențiile de cumpărare pentru Black Friday 2026, fiind menționate de 51% dintre respondenți. Pe următoarele poziții se află produsele IT, cu 37%, articolele vestimentare și accesoriile, cu 30%, respectiv cosmeticele, cu 27%.

Cu toate acestea, analiza Frames evidențiază diferențe între produsele pe care consumatorii declară că intenționează să le cumpere și achizițiile realizate efectiv.

„Românii declară că vor un televizor nou, dar cumpără detergent, cosmetice și hrană pentru animale. Este un semn de prudență. În anii de criză, oamenii amână achizițiile mari și își fac stocuri de produse de bază. Electronicele se vor vinde mai ales în rate, iar acolo trebuie mare atenție la costurile reale ale finanțării”, avertizează Adrian Negrescu.

Datele eMAG prezentate în analiză arată că vânzările de televizoare, frigidere și mașini de spălat au scăzut în 2026. În schimb, au fost înregistrate creșteri în categoriile produselor de curățenie, cosmeticelor și articolelor destinate animalelor de companie.

Frames explică această evoluție și prin faptul că electrocasnicele cumpărate în perioada pandemiei nu au ajuns încă la momentul obișnuit al înlocuirii. În aceste condiții, gospodăriile alocă o parte mai importantă a bugetelor pentru produse necesare consumului zilnic.

Calendarul Black Friday 2026 confirmă tendința retailerilor de a distribui ofertele promoționale pe perioade tot mai lungi, în loc să concentreze toate reducerile într-o singură zi.

eMAG a programat campania pentru 6 noiembrie, cea mai timpurie ediție organizată până acum. Alegerea datei urmărește livrarea comenzilor înaintea minivacanței de 1 Decembrie.

În cazul evoMAG, reducerile se desfășoară între 29 octombrie și 15 noiembrie. Ulterior, pe 27 noiembrie, este programat Black Friday internațional, care va genera un al doilea val de oferte comerciale.

Potrivit Frames, prelungirea perioadei promoționale diminuează concentrarea tranzacțiilor într-o singură zi, chiar dacă valoarea totală a vânzărilor continuă să crească.

Această schimbare este reflectată de raportul dintre plățile cu cardul efectuate în ziua Black Friday și cele înregistrate într-o zi obișnuită. Indicatorul a coborât de la 1,9 în 2023 la 1,4 în 2025.

Evoluția prețurilor înaintea campaniilor de reduceri reprezintă un alt aspect analizat de specialiști. O cercetare PretAlert, care a urmărit peste 104.000 de produse de la sfârșitul lunii septembrie până la 20 octombrie, arată că 11,7% dintre articolele monitorizate au înregistrat scumpiri mai mari de 5%.

Cele mai ridicate ponderi au fost identificate în categoria laptopurilor, unde 23% dintre produsele urmărite s-au scumpit înaintea campaniei.

Pentru articolele de gaming, electrocasnice, televizoare și telefoane, proporția produselor care au înregistrat majorări de preț s-a situat între 12% și 16%.

Analiștii atrag atenția că, potrivit regulilor aplicabile reducerilor de preț, referința utilizată de comercianți trebuie să fie cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile.

Finanțarea cumpărăturilor devine tot mai importantă în strategia comercianților, pe măsură ce consumatorii încearcă să distribuie costul produselor scumpe pe mai multe luni.

La evoMAG, peste 30% dintre comenzile efectuate de persoanele fizice sunt plătite în rate. În același timp, marii retaileri își extind ofertele de creditare pentru a susține vânzările.

Soluțiile de tip „cumpără acum, plătește mai târziu” sunt utilizate tot mai frecvent ca instrumente comerciale pentru stimularea achizițiilor, nu doar ca alternative la plata integrală.

Analiza Frames evidențiază însă necesitatea verificării condițiilor de finanțare, în special în cazul ofertelor prezentate drept credite fără dobândă, care pot include alte costuri.

Inteligența artificială începe să aibă un rol tot mai important în identificarea și compararea produselor, iar comercianții își adaptează strategiile pentru noile modalități prin care consumatorii caută informații.

Conform datelor prezentate de Mastercard la Commerce Innovation Summit 2026, 81% dintre consumatori au utilizat deja instrumente de inteligență artificială pentru recomandări de produse.

În schimb, numai 26% dintre cei chestionați ar avea încredere să permită unui agent AI să efectueze plata în numele lor, ceea ce indică o diferență între utilizarea tehnologiei pentru informare și acceptarea tranzacțiilor automate.

În România a fost realizată deja prima tranzacție prin intermediul unui agent AI, operațiunea fiind efectuată de Visa împreună cu Banca Transilvania.

În acest context, analiștii consideră că prezența produselor și comercianților în răspunsurile generate de sistemele de inteligență artificială devine un element tot mai important pentru vizibilitatea ofertelor.

Campania Black Friday 2026 aduce și riscuri pentru consumatori, în special în cazul achizițiilor realizate sub presiunea ofertelor limitate sau a mesajelor care încurajează cumpărăturile imediate.

Reprezentanții Frames avertizează asupra deciziilor motivate de teama de a pierde o reducere, a costurilor suplimentare asociate unor credite promovate fără dobândă, a promoțiilor care nu reflectă reduceri reale și a magazinelor online fantomă.

Verificarea istoricului prețurilor, analiza costului total al finanțării și respectarea listei de cumpărături stabilite anterior sunt măsurile recomandate de specialiști pentru limitarea cheltuielilor nejustificate.