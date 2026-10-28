Ce trebuie să conțină un rucsac de urgență și câte zile de provizii recomandă autoritățile

Tot mai multe guverne le recomandă cetățenilor să păstreze în locuințe provizii pentru situații de urgență, de la apă potabilă și alimente neperisabile până la bani cash, medicamente și mijloace de comunicare care funcționează fără electricitate.

Perioada pentru care oamenii ar trebui să fie pregătiți diferă de la o țară la alta: britanicii sunt sfătuiți să aibă rezerve pentru 72 de ore, în timp ce Germania recomandă provizii pentru cel puțin zece zile.

De la Londra la Tokyo, autoritățile iau în calcul riscuri precum penele de curent, atacurile informatice asupra infrastructurii și dezastrele naturale. Potrivit Il Messaggero, recomandarea de a pregăti un kit de urgență pentru fiecare gospodărie se răspândește în tot mai multe țări, însă durata pentru care familiile ar trebui să se poată descurca fără ajutor din exterior variază în funcție de recomandările naționale.

Conținutul unui astfel de kit include, în general, apă potabilă, alimente care pot fi păstrate perioade îndelungate, o trusă de prim ajutor, medicamente, lanterne, baterii și surse alternative de energie. În unele țări, recomandările includ și păstrarea unei sume de bani în numerar, pentru situațiile în care plățile electronice și retragerile de la bancomate nu mai sunt posibile.

Guvernul britanic a lansat pe 22 octombrie campania „Be Ready”, prin care gospodăriile sunt îndemnate să pregătească alimente, apă și produse esențiale pentru cel puțin 72 de ore. Inițiativa vizează situații precum inundațiile, întreruperile alimentării cu energie electrică sau apă și atacurile informatice care ar putea afecta infrastructura.

Recomandarea privind apa potabilă este de trei litri pe zi pentru fiecare persoană. Pentru o perioadă de trei zile, o persoană ar trebui să aibă astfel la dispoziție nouă litri de apă pentru băut.

Printre produsele căutate pentru pregătirea kiturilor de urgență se numără tabletele pentru purificarea apei, păturile termice și chibriturile rezistente la vânt. Un alt obiect recomandat este radioul cu manivelă, care poate fi prevăzut și cu lanternă și port USB.

Acesta este considerat util pentru recepționarea comunicatelor oficiale în situațiile în care alimentarea cu energie electrică este întreruptă, iar telefoanele mobile nu mai pot fi folosite în mod obișnuit. Un kit de bază costă între 75 și 100 de lire sterline, fără a include alimentele. Campania britanică este planificată să se desfășoare timp de trei ani, iar autoritățile recomandă verificarea proviziilor o dată la șase luni.

Durata pentru care cetățenii sunt îndemnați să își pregătească provizii diferă în funcție de țară. Franța, Suedia și Danemarca recomandă kituri care să permită acoperirea necesităților pentru perioade cuprinse între trei și șapte zile.

Acestea ar trebui să includă apă, alimente neperisabile, medicamente, o trusă de prim ajutor, lanterne, baterii și baterii externe. Produsele sunt destinate acoperirii nevoilor de bază în perioadele în care serviciile obișnuite ar putea fi întrerupte.

Germania recomandă o perioadă mai lungă de pregătire, de cel puțin zece zile. Pentru gospodării, acest lucru presupune păstrarea unor cantități suficiente de alimente și alte produse esențiale pentru mai multe zile, astfel încât necesitățile de bază să poată fi acoperite chiar dacă aprovizionarea este afectată.

Pe lângă apă și alimente, recomandările privind pregătirea pentru situații de urgență vizează și capacitatea oamenilor de a primi informații oficiale atunci când rețelele electrice sau de comunicații nu funcționează normal. De aceea, radiourile alimentate manual, lanternele și bateriile fac parte din lista produselor utile pentru astfel de situații.

În Marea Britanie, autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să păstreze în casă și bani în numerar, atât în bancnote, cât și în monede. Această recomandare urmărește să asigure accesul la bani în situațiile în care plățile cu cardul sau retragerile de la bancomate nu mai sunt disponibile.

Olanda oferă și repere concrete pentru suma de numerar pe care ar trebui să o aibă la dispoziție o gospodărie. Recomandarea este de 70 de euro pentru fiecare adult și de 30 de euro pentru fiecare copil.

Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, suma indicată ajunge la 200 de euro. Banii ar putea fi folosiți pentru achiziționarea produselor necesare în cazul în care sistemele electronice de plată nu funcționează.

Păstrarea numerarului completează celelalte măsuri de pregătire recomandate de autorități, care includ asigurarea rezervelor de apă și hrană, a medicamentelor și a unor mijloace de iluminat și comunicare. Aceste produse sunt destinate perioadelor în care accesul la servicii esențiale ar putea fi limitat.

În Japonia, autoritățile din Tokyo le-au cerut cetățenilor să fie pregătiți pentru perioade cuprinse între 72 de ore și o săptămână în care ar putea rămâne fără electricitate, apă curentă sau acces la servicii bancare.

Spre deosebire de recomandările europene, care iau în calcul și riscurile asociate crizelor internaționale, abordarea Japoniei pune accent pe dezastrele naturale. Țara se pregătește pentru situații în care cutremurele și alte evenimente de acest tip pot afecta infrastructura și aprovizionarea populației.

Planul guvernamental japonez de gestionare a dezastrelor recomandă de mai mult timp păstrarea unor provizii suficiente pentru o săptămână. Rezervele sunt destinate acoperirii necesităților de bază în perioadele în care serviciile publice și accesul la resurse ar putea fi întrerupte.

Recomandarea privind pregătirea din timp a proviziilor urmărește să le ofere gospodăriilor posibilitatea de a se descurca fără acces imediat la serviciile obișnuite. Apa, alimentele neperisabile și produsele necesare pentru situații de urgență reprezintă elemente importante ale acestor rezerve.

În România, Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă din 2018 pregătirea unui rucsac de urgență care să permită acoperirea necesităților de bază pentru cel puțin 72 de ore. Informațiile și ghidurile privind pregătirea pentru situații de urgență sunt disponibile pe platforma fiipregatit.ro.

Recomandările vizează pregătirea unor resurse care pot fi folosite în cazul unor evenimente ce afectează viața de zi cu zi și accesul la servicii esențiale. Rucsacul de urgență este conceput pentru a pune la dispoziție produsele necesare în primele zile, când sprijinul din exterior sau aprovizionarea obișnuită pot fi limitate.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că perioada minimă de 72 de ore poate fi extinsă la zece zile. Această durată oferă un reper suplimentar pentru pregătirea rezervelor destinate situațiilor în care întreruperile serviciilor esențiale se prelungesc.

Recomandările din România se înscriu astfel în aceeași direcție urmată de alte state europene, unde autoritățile încurajează gospodăriile să își pregătească din timp provizii de apă, alimente și produse de primă necesitate, adaptate perioadei pentru care ar putea fi nevoie să se descurce fără ajutor din exterior.