Criză în învățământul românesc. Salariile mici îndepărtează profesorii de școli. Avertismentul Inspectoratului Școlar

Profesia de cadru didactic devine tot mai puțin atractivă din motive financiare, avertizează Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB). În planul managerial pentru anul școlar 2026-2027, instituția atrage atenția asupra finanțării insuficiente a educației, a lipsei de motivație a profesorilor și a dificultăților economice cu care se confruntă familiile. Situația este îngrijorătoare și în contextul în care numărul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar a scăzut cu aproape 5.000 într-un singur an.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a identificat mai multe probleme care afectează sistemul educațional, printre care dificultățile financiare și lipsa motivației pentru o carieră în învățământ.

Potrivit planului managerial pentru anul școlar 2026-2027, una dintre principalele amenințări identificate în domeniul educației permanente și al activităților extrașcolare este „atractivitatea scăzută pentru profesia de cadru didactic din motive financiare”.

Documentul menționează și „situaţia economică dificilă ceea ce duce la finanţarea scăzută a învăţământului şi la lipsa de motivaţie a cadrelor didactice”.

Printre problemele semnalate se numără și lipsa unor mecanisme de recompensare financiară a profesorilor care obțin rezultate deosebite, precum și a coordonatorilor de proiecte și programe educative.

În același timp, instituția atrage atenția că unele cadre didactice nu își permit să plătească participarea la cursurile de formare și perfecționare profesională.

Alte dificultăți identificate sunt programele școlare încărcate, care limitează posibilitatea dezvoltării activităților extrașcolare, și alocarea cu întârziere a fondurilor destinate programului „Săptămâna verde”.

Problemele semnalate de Inspectoratul Școlar apar într-un context în care numărul cadrelor didactice din România a scăzut.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, prezentate de Edupedu.ro, în anul școlar 2025-2026, în sistemul preuniversitar au activat aproximativ 219.900 de cadre didactice.

În anul școlar anterior, 2024-2025, numărul acestora era de 224.609, ceea ce înseamnă o reducere de 4.709 cadre didactice într-un singur an.

Scăderea a fost înregistrată într-o perioadă marcată de modificări ale legislației educației și de măsurile de austeritate introduse în anul precedent.

În planul managerial pentru 2026-2027, Inspectoratul Școlar București atrage atenția și asupra nemulțumirilor provocate de majorarea normei didactice și de schimbările privind mobilitatea personalului.

Potrivit instituției, modificările normative frecvente și incertitudinile de la începutul anului școlar pot afecta motivația cadrelor didactice și pot genera proteste sau absenteism.

Fostul ministru al Educației Mircea Miclea, profesor de științe cognitive aplicate la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a atras atenția asupra riscului ca anumite comunități să rămână fără profesori pentru discipline importante.

În cadrul unei dezbateri organizate pe 23 octombrie 2026, la Astra Film Festival, acesta a vorbit despre vulnerabilitățile sistemului educațional, în special în mediul rural și în orașele mici.

„Sunt zone de vulnerabilitate educațională, zonele rurale, comunitățile de romi și alte comunități minoritare, dar mai ales cele de romi, urbanul mic. Deci, eu am atras atenția, dar nu am fost luat în seamă. În curând nu o să mai avem profesori. Nu că avem profesori slabi. N-o să mai avem profesori. Nu mai sunt profesori în urbanul mic pentru matematică, pentru fizică, pentru chimie, pentru biologie. Nu mai sunt. De ce? Pentru că profesia e de vină, e puțin atractivă”, a declarat Mircea Miclea.

Fostul ministru consideră că atractivitatea redusă a profesiei reprezintă una dintre cauzele dificultăților de recrutare și menținere a personalului didactic în anumite zone ale țării.

Avertismentul său vine în contextul în care Inspectoratul Școlar București semnalează, la rândul său, riscul migrării profesorilor calificați către domenii mai bine plătite.

Documentul Inspectoratului Școlar al Municipiului București atrage atenția și asupra impactului dificultăților economice asupra elevilor.

Printre amenințările identificate se regăsește „scăderea puterii economice a familiei ceea ce contribuie la creşterea abandonului şcolar”.

Potrivit instituției, problemele financiare ale gospodăriilor pot afecta capacitatea acestora de a susține educația copiilor, în timp ce lipsa implicării unor părinți în activitățile școlare și extrașcolare reprezintă o altă vulnerabilitate.

De asemenea, ISMB semnalează existența unor neclarități legislative privind includerea orei de dirigenție în orarul claselor de liceu.

Într-o intervenție la Prima News, pe 18 septembrie, Bogdan Ștefan, profesor de istorie și director al Liceului „Avram Iancu” din Brad, a vorbit despre nemulțumirile existente în sistemul educațional.

„Sistemul nostru educațional se confruntă cu destul de multe nemulțumiri și aș putea spune multe frustrări”, a declarat acesta.

Profesorul a precizat însă că situația din unitatea de învățământ pe care o conduce este diferită de cea observată la nivel național.

„Referindu-mă în mod specific la cancelaria noastră, cred că lucrurile stau oarecum mai bine decât media națională”, a adăugat Bogdan Ștefan.

Constatările Inspectoratului Școlar al Municipiului București evidențiază dificultăți legate atât de finanțarea educației și motivarea personalului didactic, cât și de capacitatea familiilor de a susține participarea copiilor la școală.