Noul spital „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” de la Balotești a fost dat în folosință. Investiția de 961,4 milioane de lei a fost finanțată în proporție de 95% din fonduri europene

Noul Spital Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” de la Balotești a fost dat în folosință în urma unei investiții de 961,4 milioane de lei, finanțată în proporție de 95% din fonduri europene nerambursabile. Proiectul a presupus construirea unei noi clădiri și reabilitarea și modernizarea integrală a corpului existent. Noua infrastructură medicală dispune de 520 de paturi, 14 săli de operație și echipamente moderne pentru diagnostic și tratament.

Modernizarea spitalului reprezintă o etapă esențială în dezvoltarea unui campus medical și educațional integrat, destinat îmbunătățirii serviciilor medicale și îngrijirii pacienților.

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” deservește în principal populația civilă. Peste 77% dintre pacienții care se adresează unității medicale provin din această categorie.

Proporția evidențiază rolul instituției în asigurarea accesului cetățenilor la servicii medicale complexe.

„Noul Spital „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” de la Balotești, dat în folosință: Investiție de 961,4 milioane de lei, finanțată în proporție de 95% din fonduri europene nerambursabile.

Modernizarea spitalului reprezintă o etapă esențială în dezvoltarea unui campus medical și educațional integrat. Noua infrastructură a Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” se întinde pe o suprafață totală de 55.062 m², incluzând un corp de clădire nou construit, cu o suprafață de 37.268,56 m², și corpul existent, cu o suprafață de 17.793,20 m², care a fost reabilitat și modernizat în totalitate. Modernizarea și extinderea spitalului înseamnă o investiție în valoare de 961,4 milioane de lei, finanțată în proporție de 95% din fonduri europene nerambursabile, prin componenta de granturi a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Contribuția națională reprezintă doar 5% din valoarea proiectului, fiind asigurată prin Ministerul Sănătății”, informează Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” într-un comunicat.

Modernizarea și extinderea spitalului de la Balotești au presupus o investiție totală de 961,4 milioane de lei. Finanțarea a fost asigurată în proporție de 95% din fonduri europene nerambursabile, prin componenta de granturi a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Contribuția națională reprezintă doar 5% din valoarea proiectului și este asigurată prin Ministerul Sănătății.

Proiectul a fost implementat fără acordarea unor remunerații suplimentare din fondurile europene pentru activitatea desfășurată de membrii echipei implicate în realizarea investiției.

Noua infrastructură medicală de la Balotești dispune de 520 de paturi, dintre care 460 sunt destinate spitalizării continue, iar 60 sunt rezervate spitalizării de zi.

Spitalul include 14 săli de operație și 41 de paturi de terapie intensivă, infrastructură destinată îngrijirii pacienților și desfășurării unor intervenții medicale complexe.

Implementarea proiectului de modernizare și extindere a spitalului s-a desfășurat fără acordarea unor remunerații suplimentare din fondurile europene pentru activitatea membrilor echipei de proiect.

În perioada 2022–2025, numărul pacienților tratați în regim de spitalizare de zi a crescut cu 124,8%, depășind 51.000 de pacienți anual.

Evoluția indică o creștere semnificativă a activității medicale desfășurate în acest regim.

În aceeași perioadă, numărul pacienților internați în regim de spitalizare continuă a crescut cu 56,4%.

În paralel, durata medie de spitalizare a scăzut de la 5,8 zile la 5 zile. Datele evidențiază atât creșterea numărului de pacienți internați, cât și reducerea duratei medii a spitalizării.

Noua infrastructură a Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” se întinde pe o suprafață totală de 55.062 de metri pătrați.

Ansamblul cuprinde o clădire nou construită, cu o suprafață de 37.268,56 de metri pătrați, și corpul existent, cu o suprafață de 17.793,20 de metri pătrați, reabilitat și modernizat în totalitate.

Cele două clădiri formează un singur ansamblu medical la Balotești. Modernizarea și extinderea infrastructurii reprezintă o etapă esențială în dezvoltarea unui campus medical și educațional integrat.

Spitalul beneficiază de echipamente PET-CT și SPECT-CT, precum și de tehnologie pentru radioterapie. Infrastructura include o sală hibridă destinată chirurgiei cardiovasculare, soluții de recuperare robotică și instrumente digitale pentru monitorizarea pacienților.

Aceste dotări fac parte din infrastructura medicală modernizată și extinsă, destinată furnizării serviciilor de diagnostic, tratament și îngrijire a pacienților.