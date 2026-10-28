Burse sociale de 925 de lei pe lună pentru studenți. Cine poate primi banii în anul universitar 2026-2027

Peste 36.000 de studenți vor beneficia de burse sociale în valoare de 925 de lei pe lună în anul universitar 2026-2027, printr-un program finanțat din fonduri europene și de la bugetul național. Sprijinul este destinat tinerilor proveniți din medii dezavantajate, iar universitățile vor organiza o nouă selecție a beneficiarilor. Inclusiv studenții care au primit bursa în anul anterior trebuie să participe din nou la procedură.

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, continuă acordarea burselor sociale prin proiectul „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”.

Programul urmărește sprijinirea studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate, pentru a reduce riscul abandonului universitar.

Valoarea bursei este de 925 de lei pe lună, iar suma se acordă integral, indiferent de numărul zilelor cu activități didactice din luna respectivă.

Numărul beneficiarilor va depăși 36.000 de studenți, cel puțin la nivelul înregistrat în anul universitar 2025-2026.

Pentru a putea beneficia de sprijinul financiar, studenții trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții privind vârsta, programul de studii și instituția de învățământ la care sunt înscriși.

Pot participa la selecție tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani la data înscrierii în grupul țintă al proiectului.

Aceștia trebuie să fie înmatriculați la un program de licență sau masterat, să urmeze cursurile la forma de învățământ cu frecvență și să ocupe un loc finanțat de la bugetul de stat.

O altă condiție este ca studentul să fie înscris într-o instituție de învățământ superior civilă de stat, selectată pentru acordarea burselor sociale în cadrul proiectului.

Selecția se realizează potrivit criteriilor generale de acordare a burselor, aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 6.463/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și metodologiilor proprii ale universităților.

Respectarea condițiilor de vârstă și de înmatriculare nu garantează acordarea bursei, fiind necesară îndeplinirea tuturor criteriilor aplicabile.

Studenții care au beneficiat de sprijin financiar în anul universitar 2025-2026 nu vor primi automat bursa și în anul următor.

Universitățile vor organiza o nouă procedură de selecție pentru anul universitar 2026-2027, la care trebuie să participe și beneficiarii anteriori care doresc să continue să primească sprijinul.

Persoanele interesate trebuie să se adreseze universității la care sunt înmatriculate pentru a afla calendarul, documentele necesare și procedura de înscriere.

Fiecare instituție de învățământ superior va aplica propria metodologie, cu respectarea criteriilor generale prevăzute de legislație.

Pe lângă bursa lunară, beneficiarii programului vor putea participa la activități complementare de sprijin, organizate sub forma unor webinare și ateliere online.

Acestea vor aborda teme precum gestionarea timpului, gestionarea stresului academic și dezvoltarea competențelor de învățare.

Activitățile sunt incluse în proiectul derulat de UEFISCDI și Ministerul Educației și Cercetării pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar.