Cine poate obține o bursă de 10.000 de lei în 2027. Ministerul Culturii a aprobat noile reguli

Ministerul Culturii reintroduce, după aproape două decenii, fondul de mobilitate destinat finanțării burselor de studii și de creație. Măsura va intra în aplicare din 2027, când beneficiarii vor putea primi câte 10.000 de lei pentru activități de formare profesională, călătorii, rezidențe artistice sau proiecte de creație.

Noul regulament a fost aprobat prin Ordinul ministrului Culturii nr. 3253/2026 și stabilește condițiile de acordare a finanțărilor, domeniile eligibile, documentele necesare pentru înscriere și obligațiile persoanelor selectate. Sistemul prevede două categorii principale de burse, destinate atât dezvoltării competențelor profesionale, cât și realizării unor activități de creație în domeniul cultural.

Prima categorie cuprinde bursele de studii, care includ stagii de formare, granturi pentru călătorii și rezidențe artistice. Aceste finanțări sunt destinate activităților care contribuie la pregătirea și dezvoltarea profesională a beneficiarilor, potrivit prevederilor regulamentului.

A doua categorie este reprezentată de bursele de creație. Acestea vor putea fi acordate pentru desfășurarea unor activități creative în domeniile culturale prevăzute de documentul aprobat de Ministerul Culturii.

„Burse de studii, pentru cei care vor să învețe, să se formeze, să călătorească sau să participe la rezidențe artistice.

Burse de creație, pentru cei care au nevoie de resurse în plus pentru a-și duce ideile la îndeplinire”, se arată în comunicat.

Valoarea stabilită pentru fiecare bursă este de 10.000 de lei. Cuantumul poate fi modificat ulterior prin ordin al ministrului Culturii, în funcție de bugetul aprobat anual pentru această destinație.

Sumele acordate trebuie utilizate exclusiv pentru scopul pentru care a fost aprobată finanțarea. Beneficiarii vor avea obligația să respecte destinația banilor și condițiile prevăzute în contractul încheiat cu ministerul.

Regulamentul enumeră 11 domenii în care pot fi acordate burse de studii și de creație. Lista include artele spectacolului, arta cinematografică, domeniul audiovizual, artele vizuale, curatoriatul și critica de artă, precum și muzica și muzicologia.

Printre domeniile eligibile se mai află cultura scrisă, patrimoniul cultural imaterial, patrimoniul cultural mobil, arhitectura, dialogul intercultural și diplomația culturală. Finanțările vor putea susține, astfel, activități din mai multe sectoare ale vieții culturale, în limitele stabilite de regulament.

Lista domeniilor nu este una definitivă în toate detaliile sale. Potrivit documentului, acestea pot fi dezvoltate sau ajustate anual, în funcție de prioritățile stabilite de Ministerul Culturii.

Acordarea burselor va depinde și de resursele financiare disponibile. Finanțările vor fi oferite numai în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație în bugetul ministerului.

Selecția beneficiarilor se va face pe baza unor criterii de evaluare aprobate anual prin ordin al ministrului Culturii. Persoanele interesate trebuie să pregătească un dosar care să cuprindă documentele solicitate de regulament și informațiile necesare evaluării candidaturii.

Printre actele obligatorii se numără formularul de înscriere, CV-ul și copia actului de identitate sau a pașaportului. Candidații trebuie să prezinte și documente care atestă studiile relevante, o scrisoare de intenție și proiectul de studii sau de creație pentru care solicită finanțarea.

Dosarul trebuie să includă, de asemenea, cel puțin două scrisori de recomandare din partea unor specialiști în domeniul pentru care este solicitată bursa. La acestea se adaugă o declarație pe propria răspundere privind documentele depuse și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Înscrierea se va realiza online, prin transmiterea documentelor solicitate. Regulamentul prevede că dosarele incomplete sau depuse după termenul stabilit vor fi respinse, astfel că respectarea cerințelor administrative reprezintă o condiție pentru participarea la selecție.

Regulamentul stabilește și anumite restricții privind eligibilitatea. Personalul Ministerului Culturii, precum și cel al instituțiilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, nu poate primi aceste burse pe durata raporturilor de muncă sau de serviciu.

Aceeași interdicție se aplică și anumitor rude ale persoanelor vizate, potrivit condițiilor prevăzute în document. Restricțiile sunt incluse în regulile care stabilesc categoriile de persoane eligibile pentru finanțare.

Candidații trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de regulament și să prezinte documentele solicitate pentru verificarea eligibilității. Evaluarea se va realiza potrivit criteriilor aprobate anual, iar acordarea finanțării va fi condiționată de respectarea procedurii de selecție și de existența fondurilor disponibile.

Finanțarea va fi acordată în baza unui contract încheiat între Ministerul Culturii și persoana selectată. Documentul va preciza scopul bursei, suma aprobată, modalitatea de plată, durata finanțării și obligațiile beneficiarului privind raportarea activităților desfășurate.

Contractul va stabili și condițiile în care sumele acordate pot fi recuperate. Beneficiarii trebuie să prezinte documente care să demonstreze că activitățile finanțate au fost realizate conform proiectului aprobat și destinației stabilite pentru bani.

Pentru granturile de călătorie și rezidențele artistice, justificarea poate include documente referitoare la transport și cazare. Actele solicitate trebuie să permită verificarea activităților pentru care a fost acordată finanțarea.

În cazul burselor cu o durată mai mare de trei luni, regulamentul prevede transmiterea unui raport intermediar. Această obligație se adaugă documentelor prin care beneficiarii trebuie să demonstreze desfășurarea activităților asumate.

Nerespectarea obligațiilor de raportare sau utilizarea banilor pentru alte scopuri decât cele aprobate poate duce la rezilierea contractului și la recuperarea sumelor acordate. Condițiile privind justificarea cheltuielilor și respectarea destinației finanțării vor fi stabilite prin contractul semnat de beneficiar și Ministerul Culturii.