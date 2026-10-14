Cum să începi o afacere fără bani în șapte pași. Cinci modele de business cu investiții reduse în 2027

Începerea unei afaceri nu presupune întotdeauna un capital inițial consistent. Există modele de business care permit testarea unei idei cu resurse minime, fără achiziții de stocuri și fără angajarea imediată a personalului. Printre acestea se numără activitățile de freelancing, serviciile profesionale, produsele digitale, dropshippingul, tipărirea la cerere și revânzarea de produse.

Interesul pentru antreprenoriat continuă să crească, potrivit datelor Biroului de Recensământ al SUA. În primele șase luni din 2026, au fost depuse peste 3 milioane de cereri pentru înființarea unor afaceri, cu 16,9% mai multe decât cele 2,6 milioane înregistrate în aceeași perioadă din 2025. Cu toate acestea, accesul la bani rămâne unul dintre principalele obstacole pentru cei care vor să devină antreprenori.

Un sondaj realizat de Shopify și The Harris Poll în rândul proprietarilor de afaceri și al persoanelor interesate să înceapă o activitate economică evidențiază dificultățile legate de finanțare. În același timp, aproximativ opt din zece fondatori afirmă că tehnologia și inteligența artificială au simplificat procesul de lansare a unei afaceri pentru persoanele cu resurse financiare sau experiență limitate.

Alegerea unui model de business potrivit poate reduce cheltuielile de la început. Afacerile bazate pe servicii, produsele digitale și modelele comerciale fără stoc propriu permit testarea cererii înaintea unor investiții mai mari. În aceste situații, cheltuielile pot fi corelate cu comenzile și veniturile obținute, în loc să fie suportate integral înainte de lansare.

Cele mai accesibile modele de business sunt, de regulă, cele care presupun costuri fixe reduse și nu necesită cumpărarea unor cantități mari de marfă. Multe dintre aceste activități pot fi administrate de acasă, ceea ce permite antreprenorilor să verifice interesul clienților înainte să aloce un buget mai mare.

Dropshippingul permite vânzarea produselor fără achiziționarea și depozitarea acestora în avans. După ce un client plasează o comandă, comerciantul cumpără produsul de la furnizor, iar acesta îl expediază direct către cumpărător.

Modelul elimină necesitatea unui spațiu de depozitare și reduce activitățile legate de ambalarea și expedierea comenzilor. Din acest motiv, poate fi testat de acasă, cu o investiție inițială relativ mică. Totuși, antreprenorul trebuie să țină cont de costurile platformei de vânzare, de promovare și de diferența dintre prețul încasat și costurile produsului.

„Partea faină la dropshipping este că nu te judecă în funcție de locul în care locuiești”, spune antreprenorul Kamil Sattar, în podcastul Shopify Masters. Pentru alegerea produselor, Sattar recomandă urmărirea tendințelor de pe rețelele sociale.

„TikTok este principalul indicator de astăzi pentru a găsi produse”, afirmă acesta. Antreprenorul sugerează căutarea unor expresii precum #Amazonfinds și #TikTokMadeMeBuyIt, urmată de selectarea a cinci până la zece produse accesibile de la furnizori verificați.

Un alt pas este utilizarea aplicațiilor care facilitează identificarea furnizorilor și importul produselor. DropCommerce poate fi folosit pentru furnizori din America de Nord, Syncee pentru branduri internaționale, iar AI Dropshipping pentru furnizori din SUA și Uniunea Europeană. O alternativă este Shopify Collective, rețeaua care permite comercianților să vândă produse ale altor branduri participante la ecosistemul Shopify.

Tipărirea la cerere, cunoscută și sub denumirea de print-on-demand (POD), presupune aplicarea unor modele grafice pe produse precum tricouri, căni și genți textile, numai după primirea unei comenzi. Articolele sunt realizate de furnizor, ceea ce înseamnă că vânzătorul nu trebuie să cumpere și să depoziteze marfă înainte de a identifica cererea.

Acest sistem permite testarea mai multor modele și identificarea celor care se vând cel mai bine, fără finanțarea unor serii mari de producție. Potrivit estimărilor Grand View Research, piața globală de tipărire la cerere a fost evaluată la 10,8 miliarde de dolari în 2025, iar valoarea acesteia ar putea ajunge la 57,5 miliarde de dolari până în 2033. Brandul european de îmbrăcăminte #muhoov a utilizat acest model pentru a-și testa conceptul înainte de a aloca bani pentru producție.

„Am început cu un serviciu de tipărire la cerere, reducând la zero investiția operațională inițială”, spune Katheriin Liibert, cofondatoarea brandului. Abordarea le-a permis fondatorilor să verifice interesul pentru produsele lor înainte de a face investiții suplimentare.

Prestarea de servicii se numără printre variantele care pot necesita cele mai mici cheltuieli la început. În loc să cumpere produse pentru revânzare, antreprenorul își valorifică timpul, experiența și competențele. Activitatea poate fi începută individual, inclusiv de acasă, iar personalul poate fi angajat ulterior, dacă volumul de muncă justifică extinderea.

NMS Consulting estimează că piața serviciilor pentru afaceri din SUA a ajuns la 18,8 trilioane de dolari în 2026, serviciile profesionale reprezentând 42% din total.

„Dacă încă nu ai capital, începe cu ceea ce ai: experiența, cunoștințele, competențele și resursele pe care le deții”, recomandă Kei Nishida, proprietarul Japanese Green Tea Co.

Printre opțiunile care pot fi dezvoltate cu investiții reduse se numără redactarea de texte în regim freelance, asistența virtuală, administrarea conturilor de social media și serviciile de personal shopping. În funcție de cererea clienților, activitatea poate fi combinată cu alte surse de venit. De exemplu, o persoană care oferă servicii de organizare a garderobei poate include și revânzarea online a articolelor de care clienții nu mai au nevoie. Astfel, aceeași activitate poate genera venituri atât din prestarea serviciului, cât și din comercializarea produselor, dacă există acordul clientului și condițiile necesare pentru vânzare.

Produsele digitale reprezintă o altă posibilitate pentru antreprenorii care vor să înceapă fără cheltuieli mari. Crearea acestora poate necesita în principal o conexiune la internet, cunoștințe într-un anumit domeniu și instrumente digitale disponibile gratuit sau deja utilizate.

Mordor Intelligence estimează că piața globală a bunurilor digitale a ajuns la 157,4 miliarde de dolari în 2026, față de 124,3 miliarde de dolari în 2025. Produsele pot lua mai multe forme, în funcție de experiența și competențele creatorului:

cărți electronice;

cursuri online;

fișe de lucru și șabloane;

preseturi pentru editarea fotografiilor.

Principalul avantaj al acestui model este că un produs poate fi creat o singură dată și vândut de mai multe ori, fără fabricarea sau depozitarea unor bunuri fizice. Aplicația Digital Products de la Shopify permite administrarea fișierelor descărcabile și transmiterea automată a acestora către clienți după achiziție. Un exemplu este Big Life Journal, care a transformat materiale imprimabile gratuite, oferite inițial abonaților la newsletter, într-un produs comercial. Materialele au fost reunite într-un kit care putea fi achiziționat de clienții interesați.

„Când oamenii se abonează la newsletterul nostru, o întrebare foarte frecventă este: «Cum pot obține materialele imprimabile mai vechi?», iar noi îi trimitem către magazinul nostru”, explică Alexandra Eidens, într-un interviu acordat Shopify Masters.

Realizarea produselor artizanale presupune, de regulă, anumite cheltuieli pentru materiale, însă acestea pot fi limitate dacă producția începe acasă și este adaptată cererii. Antreprenorii pot realiza cantități mici, pot urmări reacțiile cumpărătorilor și pot extinde producția pe măsură ce apar comenzi.

Grand View Research estimează că piața globală a artizanatului va ajunge la 810,1 miliarde de dolari în 2026. Pentru a menține cheltuielile sub control, există mai multe strategii utilizate de fondatorii de branduri. Kristen Pumphrey a început afacerea P.F. Candle Co., specializată în lumânări, în apartamentul său.

„Spuneam mereu da și găseam eu o cale să se întâmple. Mă descurcam cu ce aveam și pur și simplu nu știam când voi mai primi o altă ocazie”, povestește aceasta.

O altă metodă este finanțarea participativă, cunoscută sub denumirea de crowdfunding. Harry Doull a cofondat Keap Candles folosind această abordare, în timp ce își păstra locul de muncă cu normă întreagă. „Ideea a apărut din simplul fapt că știam că avem aceeași pasiune pentru produs”, spune antreprenorul.

Reducerea cheltuielilor poate fi realizată și prin reutilizarea materialelor. The Sage Vintage produce pandantive vintage, în timp ce Suay transformă textilele aruncate în articole vestimentare realizate din petice. Aceste exemple arată cum producția la scară mică și folosirea materialelor recuperate pot ajuta la testarea cererii înainte de achiziționarea unor cantități mari de materii prime.

Indiferent de buget, lansarea unei afaceri presupune identificarea unei oportunități, stabilirea unui plan și găsirea clienților. Diferența, atunci când resursele sunt limitate, constă în utilizarea instrumentelor gratuite și amânarea cheltuielilor care nu contribuie direct la testarea sau dezvoltarea vânzărilor.

Primul pas este stabilirea unui plan care să arate ce resurse sunt deja disponibile, ce cheltuieli sunt necesare și unde ar putea fi nevoie de sprijin financiar sau de competențe suplimentare.

Planul de afaceri ajută la organizarea activității, la definirea obiectivelor și la stabilirea etapelor de dezvoltare. Administrația pentru Întreprinderi Mici din SUA (SBA) îl descrie drept o hartă pentru structurarea, administrarea și dezvoltarea unei afaceri.

Pentru un antreprenor fără capital, documentul poate începe cu o variantă simplă, care să includă produsul sau serviciul oferit, categoria de clienți vizată, costurile estimate, prețul de vânzare și modalitățile de promovare. Este important ca estimările să țină cont de cheltuielile efective, chiar dacă activitatea este administrată de acasă.

Atunci când bugetul nu permite cercetări de piață ample sau campanii publicitare, discuțiile directe cu potențialii clienți pot oferi informații utile. Comunitățile de pe Reddit, grupurile de Facebook, serverele Discord și grupurile locale de afaceri sunt câteva dintre locurile în care antreprenorii pot identifica nevoi și preferințe.

Urmărirea întrebărilor frecvente, a nemulțumirilor și a produselor pe care oamenii și-ar dori să le găsească poate contribui la dezvoltarea unei oferte mai potrivite. Participarea la conversații și solicitarea de feedback oferă ocazia de a testa ideea fără costurile unei cercetări comerciale extinse.

Nicola Buffo și Francine Voit, fondatorii Pistakio, au folosit Reddit pentru a verifica interesul utilizatorilor pentru fistic. Pe măsură ce afacerea s-a dezvoltat, cei doi au continuat să implice comunitatea în deciziile legate de produse.

„Continuarea acestei abordări a creat o comunitate puternică de oameni care au simțit mereu că sunt prietenii noștri. Răspundem mereu. Răspundem mereu la mesajele private”, spune Nicola Buffo.

Antreprenorii care caută sprijin pot urmări și discuțiile din comunitățile r/Entrepreneur și r/startups de pe Reddit, forumurile Shopify Community sau grupul de Facebook Shopify Entrepreneurs. Aceste spații pot fi utilizate pentru schimb de experiență, întrebări și obținerea unor opinii de la persoane implicate în activități similare.

Denumirea trebuie să fie ușor de reținut, simplu de scris și suficient de flexibilă pentru a rămâne potrivită dacă oferta se schimbă. Un nume ales cu atenție poate facilita identificarea afacerii pe internet și pe rețelele sociale.

Pentru generarea unor variante, antreprenorii pot utiliza instrumente gratuite bazate pe inteligență artificială, precum generatorul de nume de firme oferit de Shopify. Acesta permite obținerea unor sugestii pornind de la cuvinte-cheie și poate ajuta la verificarea disponibilității domeniului.

Înainte de alegerea finală, este necesară verificarea utilizării numelui de către alte companii și a eventualelor înregistrări ca marcă. Ulterior, antreprenorul poate verifica disponibilitatea domeniului web și a numelor de utilizator pe platformele sociale, pentru a păstra o identitate consecventă pe principalele canale de comunicare.

Identitatea unui brand include elementele vizuale și modul de comunicare prin care afacerea devine recognoscibilă. Printre componentele de bază se numără logo-ul, paleta de culori, fonturile, sloganul și regulile de comunicare cu publicul.

Aceste elemente pot fi dezvoltate fără angajarea imediată a unui designer. Shopify pune la dispoziție un instrument gratuit de creare a logo-urilor cu ajutorul inteligenței artificiale, care permite personalizarea numelui, sloganului, fonturilor, culorilor, simbolurilor și aspectului grafic. Un alt instrument, Slogan Maker, poate genera sugestii pentru mesajul asociat brandului.

După configurarea magazinului online, elementele vizuale și descrierile pot fi păstrate în resursele de brand disponibile pe platformă. Utilizarea consecventă a acestora pe site și pe canalele de vânzare contribuie la menținerea unei prezentări unitare a afacerii.

Un site web le oferă potențialilor clienți posibilitatea de a afla informații despre companie, de a consulta produsele sau serviciile și de a plasa comenzi. Pentru afacerile care vând online, acesta poate funcționa ca principal punct de prezentare și comercializare a ofertei.

Platforma Shopify permite pornirea unui magazin cu ajutorul unor teme gratuite și personalizarea aspectului fără cunoștințe de programare. Instrumentele disponibile includ pagini pentru produse, funcții de finalizare a comenzilor și posibilitatea de a publica articole pe un blog.

Înainte de a investi în funcționalități suplimentare, antreprenorul poate începe cu o structură simplă, adaptată nevoilor afacerii. Costurile trebuie evaluate în funcție de planul ales, domeniu, aplicațiile utilizate și celelalte servicii necesare, deoarece un magazin online nu este neapărat lipsit de cheltuieli.

Validarea ideii înainte de investiții importante poate reduce riscul de a cumpăra stocuri sau materiale pentru produse care nu găsesc cumpărători. Antreprenorii pot solicita opinii pe rețelele sociale, pot organiza sondaje și pot lansa versiuni de test ale ofertei.

O altă posibilitate este utilizarea precomenzilor, prin care clienții achită produsele înainte de începerea unei serii mai mari de producție. Această abordare poate ajuta la estimarea cererii, însă presupune respectarea condițiilor de vânzare și a obligațiilor față de cumpărători.

Remi Martins, fondatoarea Regirl, a folosit Instagram pentru a testa interesul pentru peruci concepute pentru persoanele cu păr natural, în timp ce lucra cu normă întreagă. După ce a observat reacțiile publicului, a dezvoltat produsul împreună cu un hairstylist și a lansat vânzările prin precomenzi.

„Am vândut 50 de produse în primele 60 de zile de activitate ale afacerii”, spune Martins. Ulterior, fondatoarea a investit 1.000 de dolari în stoc și marketing, după ce cererea inițială a indicat existența unui interes comercial.

După ce afacerea începe să înregistreze vânzări și există indicii clare privind cererea, finanțarea suplimentară poate susține achiziția de stocuri, angajarea personalului, promovarea și creșterea capacității de producție. Un sondaj Shopify din 2025, realizat în rândul proprietarilor de magazine, arată că 79% dintre respondenți folosesc profiturile pentru a-și finanța dezvoltarea, în timp ce 62% apelează și la surse externe de finanțare. Datele indică utilizarea ambelor variante de către o parte dintre comercianți.

Alegerea unei surse de finanțare depinde de nevoile afacerii și de capacitatea de rambursare. Un împrumut, o linie de credit, un grant sau o altă formă de sprijin poate fi luată în considerare atunci când există un plan clar privind utilizarea banilor și veniturile estimate.

Alicia Ho a început „Precious Ones Photography” fără o investiție inițială, atrăgând clienți după ce prietenii și familia i-au remarcat activitatea. Când a dorit să dezvolte afacerea, a identificat o organizație nonprofit locală care oferea împrumuturi și burse pentru tinerii antreprenori. „A fost cel mai bun pas înainte pentru afacerea mea”, afirmă aceasta.