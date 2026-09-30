Cât durează un trend pe TikTok și Instagram și ce îl face să devină viral

Pe TikTok și Instagram, un trend poate apărea dintr-un sunet, o replică, un dans, un format de videoclip sau o idee pe care utilizatorii încep să o adapteze. Ritmul de răspândire este rapid, iar conținutul care ajunge să fie preluat de un număr mare de creatori poate trece într-un timp scurt de la o comunitate restrânsă la un public mult mai larg.

TikTok arată că recomandările din feedul For You sunt influențate de interacțiunile utilizatorilor, de informațiile despre videoclip, inclusiv descrieri, sunete și hashtaguri, precum și de alte semnale legate de utilizarea platformei.

Asta înseamnă că un videoclip nu trebuie să provină neapărat de la un cont cu o audiență foarte mare pentru a ajunge la utilizatori care nu îl urmăresc. Sistemul de recomandări personalizează conținutul în funcție de semnalele de interes ale fiecărui utilizator, iar vizionarea unui videoclip până la final este menționată de TikTok printre semnalele care pot avea o greutate mai mare decât unele informații tehnice sau de context.

Pe Instagram, mecanismul de descoperire a conținutului se bazează, de asemenea, pe recomandări personalizate. Meta a precizat că interacțiunile utilizatorilor cu postările și Reels contribuie la modul în care este personalizat conținutul afișat, iar recomandările se modifică pe măsură ce se schimbă interesele și comportamentul utilizatorilor.

Un trend poate fi, astfel, alimentat de o combinație între interesul publicului și capacitatea creatorilor de a transforma aceeași idee în variante diferite. Cercetarea publicată în 2026 în Journal of Marketing arată, pe baza analizei a peste 85.000 de videoclipuri TikTok de tip dans, că materialele care se abat într-o anumită măsură de la forma tipică a trendului au generat mai mult engagement. Efectul a fost mai pronunțat pe măsură ce publicul fusese expus mai mult trendului.

Sunetul este unul dintre elementele prin care un trend poate deveni ușor recognoscibil. Pe TikTok, platforma include sunetele și hashtagurile printre informațiile folosite pentru recomandarea videoclipurilor, iar compania a raportat că, în 2025, opt dintre cele zece melodii care au ajuns pe primul loc în clasamentul Billboard au avut anterior un moment viral pe TikTok.

Pe Instagram, sunetele în creștere sunt, la rândul lor, folosite frecvent ca punct de pornire pentru Reels. Ghidurile dedicate creatorilor urmăresc popularitatea audio-urilor prin indicatori de creștere și recomandă identificarea sunetelor aflate în ascensiune înainte ca acestea să ajungă la o utilizare foarte largă. Instagram nu publică însă o durată oficială pentru perioada în care un sunet este considerat „trending”.

Pe TikTok pot deveni populare formate de videoclipuri, tipuri de povestiri, provocări, expresii sau teme asociate unor comunități. În 2025, TikTok a indicat, printre exemplele de tendințe urmărite pe platformă în Marea Britanie, revenirea interesului pentru anii ’90, conținutul despre grădinărit și comunități precum FarmTok.

Pentru 2026, compania a identificat direcții precum „Reali-TEA”, „Curiosity Detours” și „Emotional ROI”, prezentate ca semnale de tendință pentru comportamentul utilizatorilor și al comunităților.

Instagram a introdus, la rândul său, funcții care pot accelera distribuirea conținutului între utilizatori. Din 2025, utilizatorii pot republica postări și Reels publice, iar conținutul repostat poate fi recomandat urmăritorilor persoanei care îl distribuie. Platforma are și o secțiune Friends în Reels, unde pot apărea materiale cu care prietenii au interacționat, ceea ce adaugă o nouă cale de descoperire a conținutului.

Durata unui trend nu poate fi redusă la o perioadă fixă. Unele formate cresc rapid și pierd interesul după câteva zile, în timp ce alte idei sau sunete continuă să fie folosite timp de mai multe săptămâni ori revin ulterior. Cercetările asupra ciclului de viață al meme-urilor de pe rețelele sociale indică o evoluție caracterizată de o creștere rapidă și o scădere a atenției.

Un studiu publicat în 2026, care a analizat peste 69.000 de postări asociate cu 533 de șabloane de meme, estimează că un impuls de atenție are un timp de înjumătățire de puțin peste cinci zile și că, după aproximativ două săptămâni, intensitatea inițială a unui astfel de impuls poate ajunge la o fracțiune redusă din nivelul de pornire. Studiul analizează meme-uri de pe Reddit, nu trenduri TikTok sau Instagram, astfel că rezultatele nu pot fi transferate automat celor două platforme.

O cercetare separată, axată direct pe TikTok, arată cât de repede se concentrează atenția asupra conținutului. În setul analizat de cercetători, 80% dintre comentarii au fost acumulate într-o perioadă cu o mediană de patru zile de la publicarea videoclipurilor.

Autorii notează, de asemenea, că pe TikTok o parte importantă a engagementului poate apărea în primele minute sau ore după publicare. Aceste date descriu însă ritmul interacțiunilor cu videoclipurile, nu stabilesc o „durată de viață” universală a unui trend.

Pe Instagram, surse specializate în analiza Reels estimează că multe dintre trendurile audio pot rămâne active aproximativ una până la trei săptămâni, cu diferențe între tipurile de sunete și conținut. Aceste valori provin din observații ale industriei, nu dintr-un interval oficial publicat de Instagram, motiv pentru care trebuie privite ca estimări, nu ca o regulă a platformei.

Un alt indicator al vitezei cu care se schimbă conținutul este modul în care platformele își ajustează sistemele de recomandare. Meta a anunțat în 2026 că Instagram a crescut proporția conținutului original în recomandările din Statele Unite, ajungând la 75% în trimestrul al patrulea din 2025, potrivit datelor companiei. În același timp, Meta a continuat să dezvolte instrumente prin care creatorii pot testa materiale cu persoane care nu îi urmăresc, înainte de a le distribui audienței proprii.

Unul dintre factorii care pot scurta perioada de interes este repetarea excesivă a aceleiași formule. Cercetarea asupra trendurilor TikTok arată că o abatere creativă de la formatul deja cunoscut poate deveni mai relevantă pe măsură ce publicul vede tot mai multe materiale similare. Studiul sugerează că familiaritatea cu trendul schimbă felul în care este percepută o versiune care introduce elemente diferite.

Pe măsură ce tot mai mulți utilizatori folosesc același sunet sau același format, trendul poate deveni foarte ușor de recunoscut, dar și mai greu de diferențiat. În analiza realizată asupra meme-urilor, cercetătorii au identificat o relație între creșterea numărului de utilizări și apariția saturației, urmată de reducerea răspândirii.

Este un model observat în cazul meme-urilor analizate și nu trebuie interpretat ca o regulă identică pentru fiecare trend de pe TikTok sau Instagram. Pentru utilizatori, schimbarea rapidă a intereselor este reflectată și de modul în care platformele personalizează recomandările. TikTok permite ajustarea feedului prin instrumente precum „Not interested” și Manage Topics, iar Instagram oferă opțiuni prin care utilizatorii pot modifica recomandările și pot indica materialele pe care doresc să le vadă mai mult sau mai puțin.

În același timp, un trend care pierde din intensitate nu dispare obligatoriu complet. Unele sunete, formate sau idei pot reveni dacă sunt asociate cu un eveniment cultural, o lansare sau o nouă comunitate de utilizatori. TikTok a raportat, de exemplu, că în 2025 au revenit în atenția publicului melodii mai vechi, inclusiv piese lansate cu mult timp înainte, după ce au fost redescoperite și folosite în videoclipuri pe platformă.