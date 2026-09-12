Mânca excesiv pentru 1,2 milioane de fani. Vedeta TikTok a murit la 24 de ani. Ce mesaj le-a lăsat

Ganfan Yingying, o vedetă Mukbang urmărită de 1,2 milioane de persoane pe TikTok, a murit la vârsta de 24 de ani. Influencerița chineză, al cărei nume real era Chen Ziyi, a decedat pe 17 august, potrivit informațiilor confirmate de părinții săi pentru Global Times. Moartea tinerei ar fi fost asociată unor complicații grave provocate de comportamente alimentare extreme. Decesul a devenit public pe 7 septembrie, după ce fanii au remarcat absența sa din transmisiunile live.

Vedeta Mukbang a fost transportată de urgență la spital după ce nivelul potasiului din organism a scăzut până la valori considerate periculoase. Cu numai trei zile înainte de a muri, Ganfan Yingying a publicat de pe patul de spital un ultim videoclip adresat celor 1,2 milioane de urmăritori ai săi.

Tânăra a vorbit despre presiunea resimțită pentru a atrage un număr mare de vizualizări, a promova produse și a obține venituri din transmisiunile în direct. Această competiție pentru audiență ar fi determinat-o să adopte comportamente care i-au pus sănătatea și viața în pericol. În timpul unei singure transmisiuni, influencerița ar fi consumat nu mai puțin de 60 de ouă.

„Poate părea plin de farmec la suprafață, dar în culise trebuie să mănânci toată noaptea. Banii sunt importanți, dar sănătatea este întotdeauna pe primul loc, așa că vă rog să aveți grijă de corpurile voastre”, le-a spus tânăra urmăritorilor săi.

Fenomenul Mukbang presupune consumarea voluntară și deliberată a unor cantități foarte mari de alimente în fața camerei, pentru divertismentul publicului. Acest tip de conținut a devenit unul dintre genurile populare în rândul influencerilor din întreaga lume.

Ganfan Yingying ar fi mâncat cantități uriașe de alimente în timpul filmărilor și și-ar fi provocat frecvent vărsături după încheierea acestora. Comportamentul îi permitea să continue realizarea transmisiunilor bazate pe consumul alimentar extrem și performativ.

Popularitatea videoclipurilor Mukbang a crescut puternic pe TikTok în anii 2020, după ce acest format se răspândise anterior pe canalele americane de YouTube. Durata mai redusă a materialelor publicate pe TikTok îi obliga pe creatorii de conținut să consume cantități mari de mâncare într-un interval mult mai scurt.

Cele mai recente studii realizate în Japonia arată că alimentația extremă practicată în scop performativ poate fi diferită de tulburările alimentare diagnosticate clinic. Persoanele implicate nu prezintă întotdeauna suferința subiectivă sau pierderea controlului necesare stabilirii unui diagnostic.

În spatele acestei aparențe construite pentru public se pot ascunde însă vulnerabilități grave. Printre acestea se numără tulburarea de alimentație compulsivă și bulimia nervoasă nediagnosticate.