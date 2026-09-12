Un CEO care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum vrea postul înapoi pentru un dolar pe an

Vishal Garg, fostul director general al companiei americane Better, încearcă să revină la conducerea firmei după ce a fost înlocuit în august 2026. Omul de afaceri devenise cunoscut la nivel internațional după ce a concediat aproximativ 900 de angajați în timpul unei ședințe pe Zoom. Acum, el contestă schimbarea conducerii și cere sprijinul acționarilor. Garg s-a oferit să lucreze pentru un salariu de un dolar pe an până când Better va deveni profitabilă.

Vishal Garg este unul dintre cei mai cunoscuți directori din sectorul american al creditelor ipotecare, însă notorietatea sa a fost determinată în special de modul în care a concediat sute de angajați. În decembrie 2021, cu puțin timp înaintea sărbătorilor de iarnă, el a convocat aproximativ 900 de salariați Better într-o ședință pe Zoom și i-a anunțat că își pierd locurile de muncă.

Înregistrarea întâlnirii a devenit virală, iar modalitatea prin care au fost făcute concedierile a atras un val de critici. După aproape zece ani petrecuți la conducerea companiei, Garg a fost la rândul său înlăturat din funcția de CEO și încearcă acum să-i convingă pe acționari să-l reinstaleze.

Disputa pentru postul de CEO are loc în timp ce Better se confruntă cu o scădere masivă a valorii de piață și cu rezultate financiare mult sub nivelurile atinse în timpul pandemiei. În perioada în care refinanțările ipotecare au crescut puternic, iar dobânzile din Statele Unite au coborât sub 3%, compania ajunsese la o evaluare de aproximativ 8 miliarde de dolari.

Valoarea de piață a Better a scăzut ulterior la aproximativ 300 de milioane de dolari. Vânzările anuale au coborât de la circa 1,5 miliarde de dolari în 2021 la numai 70 de milioane de dolari în 2023.

Fuziunea prin care Better a fost listată la bursă în 2023 a fost urmată de o scădere de 93% a acțiunilor. Compania a continuat să înregistreze pierderi și după acel moment.

În perioada conducerii lui Garg, Better s-a confruntat și cu un proces deschis de un avertizor de integritate, acțiune care a fost ulterior abandonată. Compania a fost vizată și de o investigație a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite, SEC, însă ancheta nu s-a încheiat cu măsuri împotriva firmei.

Fostul CEO susține că situația financiară începuse să se îmbunătățească înainte de înlăturarea sa. Pentru 2026, Garg estimează că vânzările Better vor ajunge la aproximativ 200 de milioane de dolari.

„Suntem aproape de profitabilitate”, a spus el.

Reducerea cheltuielilor Better s-a bazat inclusiv pe utilizarea inteligenței artificiale în activitatea de procesare a creditelor ipotecare. Potrivit lui Garg, modelele AI pot efectua într-un timp mai scurt operațiuni pentru care ar fi necesară, în mod obișnuit, munca a zeci de angajați timp de mai multe zile.

Compania a încheiat și un parteneriat cu Neo Home Loans. Garg susține că productivitatea Better s-a dublat, în timp ce costurile pentru acordarea creditelor au fost reduse cu 50%.

CNN a relatat că Intuit, Coinbase și OpenAI au încheiat în 2026 parteneriate cu Better pentru furnizarea unor servicii ipotecare. Compania și-a extins, în același timp, activitatea de creditare garantată cu valoarea locuințelor.

Garg folosește aceste rezultate pentru a-și susține solicitarea de revenire în funcție. Fostul director afirmă că Better se apropiase de profitabilitate în momentul în care a fost înlăturat de la conducere.

Schimbarea conducerii Better s-a desfășurat într-un interval scurt, după ce Daniel Lewis discutase timp de mai multe luni cu Vishal Garg despre situația companiei. Potrivit sursei citate, Lewis îl contactase pe Garg cu aproximativ șase luni înainte și îi prezentase propuneri pentru reducerea costurilor și îmbunătățirea rezultatelor financiare.

Daniel Lewis a intrat oficial în consiliul de administrație al Better la 27 iulie 2026. O săptămână mai târziu, Garg nu mai ocupa postul de CEO, iar Lewis devenise director general interimar.

Fostul șef al companiei afirmă că nu a înțeles la momentul respectiv care erau intențiile lui Lewis.

„Bănuiesc că și-a dorit dintotdeauna să devină CEO. Consiliul a făcut o greșeală”, a declarat Garg.

Better și Daniel Lewis nu au răspuns solicitării CNN de a comenta acuzațiile formulate de fostul director. La o zi după schimbarea conducerii, Lewis a transmis printr-un mesaj publicat pe X că Garg a avut un rol decisiv în construirea Better și că merită respect pentru ceea ce a creat.

Înlocuirea directorului general nu a oprit declinul bursier al Better, iar acțiunile companiei au continuat să piardă teren după preluarea conducerii de către Daniel Lewis. Titlurile Better au scăzut cu aproximativ 45% de la numirea noului CEO interimar.

Înainte ca plecarea lui Garg să fie anunțată, acțiunile companiei înregistraseră deja o scădere de peste 16% de la începutul anului. Fostul director susține că, după înlăturarea sa, a fost contactat de mai mulți investitori care i-au cerut să încerce să revină la conducere.

Garg a rămas membru al consiliului de administrație al Better. El afirmă că, împreună cu un grup de investitori vechi care dețin acțiuni din clasa B și beneficiază de drepturi speciale de vot, dispune de suficientă putere pentru a câștiga disputa.

Fostul CEO și-a angajat un avocat și a transmis consiliului de administrație o solicitare oficială prin care cere să fie reinstalat în funcție.

Oferta prezentată de Vishal Garg prevede revenirea sa la conducerea Better în schimbul unui salariu simbolic, menținut până la redresarea financiară a companiei. El spune că este dispus să primească un singur dolar pe an până când firma va deveni din nou profitabilă.

După atingerea acestui obiectiv, Garg afirmă că ar fi pregătit să renunțe din nou la postul de director general.

Fostul CEO a recunoscut că Better nu și-a pus întotdeauna planurile în aplicare așa cum și-ar fi dorit în cei aproape zece ani în care a condus compania. Garg admite și că episodul în care a concediat aproximativ 900 de angajați printr-un apel pe Zoom îl va urmări probabil pentru mult timp.