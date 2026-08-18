Google a pus mâna pe milioane de conversații pentru antrenarea AI. Tranzacția ajunge la 10 milioane de dolari

Google își extinde strategia atât în domeniul inteligenței artificiale, cât și în zona de producție hardware. Compania a cumpărat, pentru 10 milioane de dolari, un volum uriaș de date aparținând companiei aeriene Spirit Airlines, aflată în faliment, pentru dezvoltarea sistemelor AI. În paralel, gigantul american pregătește transferarea producției de smartphone-uri, ceasuri inteligente și căști din China către alte state asiatice.

Google a achiziționat în cadrul unei licitații o bază extinsă de date de la compania aeriană americană low-cost Spirit Airlines, tranzacția fiind evaluată la 10 milioane de dolari. Informațiile provin din documentele depuse în procedura de faliment a transportatorului aerian, potrivit DPA.

Pachetul cumpărat de gigantul tehnologic cuprinde aproximativ 100 de milioane de emailuri și 500 de milioane de conversații purtate pe platforma Microsoft Teams. În tranzacție au fost incluse, de asemenea, programe software și informații referitoare la prețuri, scrie Reuters.

Datele nu ar urma însă să ajungă la Google în forma lor inițială. Compania a precizat că informațiile cu caracter personal vor fi eliminate de o terță parte înainte ca întregul set să îi fie predat.

„Am achiziționat o parte dintr-un set de date al companiei Spirit Airlines, care poate fi util pentru îmbunătățirea produselor și a modelelor noastre de inteligență artificială. Nu vom primi nicio informație cu caracter personal din acest set de date. Orice date pe care le vom primi vor fi eliminate în mod riguros de orice informații care ar putea permite identificarea unei persoane, de către o terță parte, înainte de a ne fi transmise”, a declarat un purtător de cuvânt al Google într-o declaraţie citată luni de publicaţii din Statele Unite, printre care şi Axios.

Achiziția se înscrie într-o tendință mai amplă din industria inteligenței artificiale, unde dezvoltatorii caută acces la informații interne provenite de la companii pentru antrenarea modelelor. În această categorie intră inclusiv datele deținute de start-up-uri sau alte societăți care ajung în faliment.

Interesul pentru asemenea baze de date este explicat prin caracterul lor operațional. Emailurile, conversațiile profesionale și alte informații interne pot ajuta sistemele de inteligență artificială să reproducă mai fidel procese și situații întâlnite în activitatea reală a unei companii.

Licitația pentru activele digitale ale Spirit Airlines a atras și un alt jucător din industria inteligenței artificiale. Compania Mercor a oferit 7,5 milioane de dolari pentru baza de date, însă oferta sa a fost depășită de cea depusă de Google, potrivit documentelor din procedura de faliment.

Vânzarea datelor intervine după problemele financiare severe traversate de Spirit Airlines. Compania aeriană și-a încetat activitatea la începutul lunii mai.

Transportatorul american solicitase, în august 2025, intrarea în faliment pentru a doua oară într-un interval mai mic de un an. Procedura a permis valorificarea unor active ale companiei, inclusiv a volumului considerabil de date cumpărat ulterior de Google.

În paralel cu investițiile în inteligența artificială, Google pregătește o schimbare importantă a lanțului său de producție. Compania intenționează să reducă dependența de China, într-un context marcat de tensiunile economice dintre Beijing și Washington.

Furnizori ai companiei citați de Nikkei susțin că Google le-a comunicat intenția de a transfera din China producția unor categorii importante de dispozitive. Sunt vizate smartphone-urile, smartwatch-urile și căștile comercializate de gigantul american.

Procesul ar urma să înceapă anul viitor, iar India și Vietnam se numără printre țările avute în vedere pentru preluarea producției. O strategie asemănătoare de diversificare a lanțurilor de aprovizionare este aplicată și de Apple.

Google și-a dezvoltat în ultima perioadă infrastructura de producție din India și Vietnam, pregătind astfel terenul pentru diminuarea rolului fabricilor din China. Compania a produs deja în acest an unele dintre smartphone-urile sale din gama superioară în Vietnam.

Planul pentru anul viitor este mai ambițios și prevede transferarea în afara Chinei a întregii producții de smartphone-uri Google. Operațiunea ar putea fi mai simplă decât în cazul Apple, deoarece volumul de telefoane comercializat de Google este considerabil mai redus.

Compania estimează că va livra aproximativ 12 milioane de smartphone-uri în acest an, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproape 10% comparativ cu nivelul înregistrat în 2025.

Dacă transferul va fi realizat integral conform planului, Google ar deveni a doua mare companie din industrie, după Samsung, care își desprinde producția de smartphone-uri de China.