Google pregătește telefonul care „lucrează” pentru tine. Ce poate face Pixel 11 cu Gemini

Google a prezentat miercuri noua generație de telefoane Pixel 11, punând inteligența artificială în centrul experienței oferite utilizatorilor. Compania își concentrează strategia pe Gemini, tehnologia despre care susține că ar putea schimba modul în care oamenii interacționează cu telefoanele și cu alte dispozitive.

Noua serie include modelele Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL și telefonul pliabil Pixel 11 Pro Fold. Dincolo de caracteristicile hardware, Google pune accent pe Gemini Intelligence, un set de funcții AI conceput pentru a înțelege activitatea utilizatorului și pentru a realiza acțiuni care implică mai multe aplicații.

Gemini poate face legătura între informațiile disponibile în mesaje, calendar, hărți și alte servicii Google. Pe baza acestor date, sistemul poate sugera pașii următori sau poate executa anumite sarcini solicitate de utilizator, precum verificarea disponibilității pentru o anumită perioadă, compararea unor opțiuni pentru o călătorie sau inițierea procesului de rezervare a unei mese la restaurant.

Google extinde totodată integrarea funcțiilor AI direct în sistemul de operare al telefoanelor. În acest fel, utilizatorii nu trebuie să deschidă de fiecare dată o aplicație separată pentru a interacționa cu un chatbot, iar Gemini poate deveni mai prezent în activitățile obișnuite desfășurate pe dispozitiv.

Strategia Google apare într-un moment în care și Apple pregătește schimbări importante pentru Siri. Compania americană lucrează la o versiune a asistentului său bazată pe modelele de inteligență artificială dezvoltate de Google, ceea ce apropie cele două companii din perspectiva tehnologiilor utilizate.

Rick Osterloh, șeful diviziei de dispozitive Google, consideră că inteligența artificială poate modifica semnificativ modul în care oamenii folosesc telefoanele și computerele.

„În ultimii 10-15 ani, nu s-au schimbat foarte multe în modul în care folosim laptopurile și telefoanele mobile. Dar credem că acest lucru este pe cale să se schimbe radical”, a declarat reprezentantul Google, citat de CNBC.

Osterloh a descris Gemini Intelligence drept „un mod complet nou de a interacționa cu un computer”. Potrivit explicațiilor sale, una dintre principalele diferențe este faptul că inteligența artificială poate trece dincolo de furnizarea unor răspunsuri și poate realiza anumite sarcini în numele utilizatorului.

Google estimează că această capacitate va căpăta o importanță tot mai mare pe măsură ce tehnologia evoluează. „Credem că importanța sa va crește și că, poate, într-o zi va deveni principala modalitate prin care oamenii își folosesc telefoanele, laptopurile și alte dispozitive”, a spus Osterloh.

Lansarea Pixel 11 plasează Google într-o situație particulară în competiția cu Apple. Cele două companii concurează direct pe piața smartphone-urilor, însă Google furnizează în același timp tehnologia AI pe care Apple intenționează să o folosească pentru dezvoltarea următoarei versiuni Siri.

Apple reconstruiește Siri în jurul modelelor Gemini, cu obiective apropiate de cele urmărite de Google pentru Pixel. Asistentul ar urma să poată interpreta informații personale ale utilizatorului, să înțeleagă ceea ce apare pe ecran și să efectueze acțiuni în aplicații diferite.

Osterloh susține însă că strategiile celor două companii rămân distincte. „Cred că, evident, Pixel și iPhone merg în direcții foarte diferite”, a declarat șeful diviziei de dispozitive Google. Potrivit companiei, telefoanele Pixel sunt concepute pentru introducerea rapidă a unor tehnologii noi, iar pentru generația actuală accentul este pus în special pe Gemini și funcțiile de inteligență artificială.

Google încearcă să își diferențieze dispozitivele prin funcții precum detectarea tentativelor de fraudă, transcrierea vocală și integrarea mai profundă a Gemini în Android. „Toate aceste lucruri sunt specifice Android și Gemini Intelligence. Cred că sunt lucruri pentru care vei dori să ai un Pixel sau un telefon Android ca să le poți experimenta”, a spus Osterloh.

Rămâne însă problema impactului pe care aceste funcții îl pot avea asupra deciziei consumatorilor de a cumpăra un telefon nou. Rick Osterloh admite că inteligența artificială nu reprezintă încă principalul motiv pentru care oamenii își înlocuiesc smartphone-urile, chiar dacă interesul pentru tehnologie a crescut în ultimii ani.

Datele Counterpoint Research indică faptul că AI-ul se află în prezent aproximativ pe locurile șase sau șapte în clasamentul motivelor pentru care consumatorii decid să își schimbe telefonul. În cele mai recente sondaje, inteligența artificială a urcat însă una sau două poziții, pe fondul dezvoltării unor tehnologii precum Gemini și Apple Intelligence.

Pentru ca AI-ul să influențeze mai puternic piața smartphone-urilor, funcțiile oferite trebuie să fie suficient de utile pentru utilizatorii obișnuiți. Experții consideră, de asemenea, că o mai bună înțelegere a tehnologiei de către consumatori va avea un rol important în transformarea interesului pentru inteligența artificială în decizii de cumpărare.

În paralel cu competiția pentru funcții AI, producătorii de telefoane se confruntă cu presiuni asupra costurilor. Deficitul de componente de memorie afectează industria electronică, iar creșterea prețurilor pentru memoria RAM și memoria flash pune presiune suplimentară pe producători.

Rick Osterloh a confirmat că piața se confruntă cu probleme de aprovizionare cu componente de memorie. „Există în mod clar un deficit de memorie, atât de memorie RAM, cât și de memorie flash”, a declarat acesta.

Situația are efecte asupra costurilor de producție și poate determina producătorii de electronice să majoreze prețurile dispozitivelor. Google se așteaptă să fie nevoită să opereze la rândul său astfel de creșteri, pe măsură ce presiunile asupra pieței componentelor se mențin.

„Ceea ce se întâmplă pe termen scurt este că, după părerea mea, toată lumea trebuie să își majoreze prețurile. Și noi va trebui să le creștem, la fel ca ceilalți jucători din industrie”, a declarat șeful diviziei de dispozitive Google.

Noua generație Pixel este astfel lansată într-o perioadă în care producătorii încearcă simultan să dezvolte funcții AI mai avansate și să gestioneze costurile tot mai mari ale componentelor. Google își concentrează strategia pe un asistent capabil să ofere informații, să interpreteze contextul utilizatorului și să execute sarcini între mai multe aplicații.

Apple pregătește, la rândul său, o versiune Siri bazată pe Gemini, însă compania pornește de la o bază de utilizatori iPhone mult mai numeroasă. Cele două strategii urmăresc astfel să integreze mai profund inteligența artificială în utilizarea de zi cu zi a telefoanelor, în timp ce Google începe cu noua generație Pixel 11.