Apple a înregistrat vânzări de iPhone-uri în valoare de 85,27 miliarde de dolari în ultimul trimestru, ceea ce reprezintă o creștere de 23% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când veniturile din această categorie s-au ridicat la aproximativ 69 de miliarde de dolari.

Conducerea companiei a subliniat că performanța a fost alimentată în special de cererea ridicată pentru cea mai nouă serie de telefoane.

O atenție deosebită a fost acordată pieței chineze, unde vânzările de iPhone au atins, potrivit companiei, cel mai bun trimestru din istorie. Veniturile generate în China au ajuns la 25,5 miliarde de dolari, înregistrând un avans anual de 38%. Această evoluție confirmă revenirea interesului consumatorilor chinezi pentru produsele Apple, într-un context economic marcat de prudență în cheltuieli.

Creșterea de 23% a vânzărilor de iPhone a fost pusă pe seama succesului seriei iPhone 17, considerată mai atractivă decât generația anterioară. Utilizatorii au răspuns pozitiv upgrade-urilor introduse, inclusiv îmbunătățirilor aduse ecranului Retina Display.

În același timp, și alte segmente au contribuit la rezultatele generale: divizia de Servicii a raportat venituri de 30 de miliarde de dolari, iar iPad-ul a generat 8,6 miliarde de dolari. În schimb, vânzările de Mac-uri au scăzut cu 7%, iar accesoriile au consemnat un declin de 2%.

La nivel consolidat, Apple a raportat venituri totale de 143,76 miliarde de dolari, în creștere anuală de 16%, iar profitul net a ajuns la 42,1 miliarde de dolari, tot un avans de 16%.

Pe fondul acestor rezultate, Apple își ajustează strategia pentru anii următori. Potrivit informațiilor publicate de cotidianul financiar japonez Nikkei și preluate de Reuters, compania va prioritiza în acest an producția și livrările a trei modele premium de iPhone, în timp ce lansarea modelului standard iPhone 18 va fi amânată.

Surse apropiate dosarului au indicat că Apple se va concentra pe lansarea primului său iPhone pliabil, alături de alte două modele nepliabile, dar cu camere îmbunătățite și ecrane mai mari.

Acestea ar urma să fie prezentate într-un eveniment emblematic în a doua jumătate a anului 2026, în timp ce modelul standard iPhone 18 ar urma să ajungă pe piață abia în prima jumătate a lui 2027.

Decizia este explicată prin dorința de a optimiza resursele și de a maximiza veniturile și profiturile obținute din dispozitivele premium, într-un context marcat de creșterea costurilor cu cipurile de memorie și materialele.

Totodată, Apple încearcă să reducă riscurile de producție asociate tehnologiilor industriale mai complexe necesare pentru primul său telefon pliabil.

Un director al unui furnizor de componente a arătat, pentru Nikkei, că menținerea funcționării fără întreruperi a lanțului de aprovizionare reprezintă una dintre provocările-cheie ale acestui an, iar schimbarea strategiei de marketing a influențat, de asemenea, prioritizarea modelelor premium.