Piața auto din România continuă să fie orientată clar către mașini accesibile atât la achiziție, cât și pentru întreținere. Cea mai înmatriculată marcă de mașină în țară este Volkswagen, iar modelul SUV e preferat în București.

Românii își aleg mașinile în funcție de preț, rezistență, disponibilitatea de piese și service-uri, dotări, costuri reduse de întreținere și eficiență financiară, astfel că 7 din 10 autoturisme înmatriculate în 2025 sunt din categoria mașini rulate, potrivit datelor oficiale DRPCIV, interpretate într-o analiză amplă realizată de marketplace-ul Plus-Auto.ro.

Analiza ia în calcul înmatriculările auto la nivel național și datele legate de mărci, modele și tipuri de motorizare. În total, în 2025 au fost înmatriculate 548.612 mașini. Dintre acestea, 71,47% au fost mașini rulate, iar 28,53% mașini noi.

„Această analiză oferă o perspectivă clară și relevantă asupra pieței auto din România în 2025, bazată pe cifre concrete și decizii reale de achiziție. Dincolo de topuri și clasamente, datele ne arată cum evoluează comportamentul de cumpărare, ce mărci își consolidează poziția și ce tendințe devin dominante. Este o radiografie utilă atât pentru consumatori, cât și pentru profesioniștii din industrie, care vor să înțeleagă direcția în care se îndreaptă piața auto. Piața de mașini rulate rămâne dominantă, dar segmentul de mașini noi a crescut față de anii anteriori. Românii aleg mașini rulate pentru că, la același buget, obțin mai mult: o mașină mai mare, mai bine echipată și cu costuri mai mici pe termen lung. Faptul că peste 70% dintre autoturismele înmatriculate sunt second-hand arată clar orientarea pieței către achiziții accesibile, în care sunt evitate deprecierea rapidă a unei mașini noi și costurile inițiale mari. Sunt preferate mărcile considerate sigure, predictibile și ușor de exploatat, cu un risc financiar controlat”, declară Veronica Negru, Marketing & Growth Partner, Plus Auto Marketplace.

Analiza care cuprinde date la nivel național mai arată că bugetele limitate, costurile tot mai mari de întreținere, inflația și incertitudinile economice determină românii să caute:

mașini deja depreciate, dar încă fiabile

modele cu istoric verificabil și costuri mici de exploatare

echipări mai bune la același buget față de un autoturism nou

mașini care îndeplinesc aceleași nevoi pentru oameni diferiți: navetă, drumuri mixte, oraș, familie, costuri ținute sub control

Din aceste rațiuni, mașinile marca Volkswagen, Dacia și BMW sunt cele mai căutate de către români. Din totalul de mașini, 27% sunt Volkswagen, ceea ce înseamnă că peste 148.000 de mașini înmatriculate în România sunt această marcă, preponderent modelul Golf.

În ceea ce privește mașinile noi, au fost înmatriculate sub un sfert de autoturisme noi din totalul de înmatriculări. Dacia este cea mai cumpărată marcă la această categorie, cu 41.598 de înmatriculări, ceea ce înseamnă 29,29% din totalul mașinilor noi analizate. Cu alte cuvinte, aproape una din trei mașini noi înmatriculate în 2025 a fost Dacia.

În ceea ce privește tipul de motorizare, sunt preferate autoturismele diesel.

Aproape jumătate (48%) din totalul de mașini înmatriculate în 2025 funcționează cu motorină, cu 262.553 de unități. Pe următorul loc se află motorizarea de tip benzină, cu 128.896 de unități, respectiv 23,50% din total. Modelul hibrid de tip 01 a ajuns la 102.229 unități, adică 18,64%.

Mașinile electrice sunt încă un segment mic, cu 13.191 de unități, iar modelele hibrid de tip 02 au înregistrat 15.727 de înmatriculări. GPL-ul rămâne relevant, cu 25.064 de unități, în timp ce alte combinații de combustibili sunt nesemnificative ca volum.

La capitolul tracțiune, lucrurile sunt și mai simple. Tracțiunea față domină piața, cu 344.901 mașini, adică 68,87% din total. Este o alegere practică, mai ieftină la întreținere și suficientă pentru majoritatea scenariilor de utilizare zilnică.

Conform datelor oficiale DRPCIV, analizate de Plus Auto Marketplace, modelele și mărcile de mașini considerate fiabile, rezistente și accesibile domină preferințele de achiziție.

„Românii aleg mai atent decât în anii trecuți. Se uită la costuri reale, la fiabilitate, la cât îi va costa mașina pe termen lung și cât de ușor o pot revinde. În acest context, un model ca Volkswagen devine o alegere potrivită pentru foarte mulți cumpărători. În același timp, Dacia rămâne una dintre cele mai importante mărci de pe piața auto din România, confirmându-și statutul de brand național preferat, în special în segmentul mașinilor accesibile și funcționale”, adaugă reprezentantul Plus-Auto.ro.

Iată ce mărci de mașină au cumpărat românii cel mai des în 2025, conform DRCPIV:

Volkswagen: lider detașat al pieței, ales pentru fiabilitate, varietatea de modele și costuri predictibile pe termen lung. Domină atât zona de mașini rulate, cât și o parte importantă din segmentul nou. Volkswagen a ajuns la 26,59% din totalul înmatriculărilor din România. Practic, Dacia: marca preferată de cei care caută preț accesibil și costuri mici de întreținere. Foarte puternică pe piața internă, mai ales în orașele mari și în zona de SUV-uri accesibile. BMW: alegerea clienților care pun accent pe performanță și imagine. Vânzările sunt mai concentrate în marile județe și în segmentul de mașini rulate premium. Audi: o marcă apreciată pentru confort și tehnologie, foarte prezentă pe piața second-hand. Atrage cumpărători care vor un plus de rafinament fără a urca spre segmentele de lux extrem. Renault: puternică în zona de mașini de familie și flote. Este aleasă pentru costuri decente și o ofertă variată în segmentul compact și mediu. Mercedes-Benz: reper în zona premium, cu volume mai mici, dar constante. Este preferată de clienți care caută confort, siguranță și statut. Skoda: o marcă apreciată pentru spațiu, fiabilitate și raport bun preț–dotări. Foarte prezentă în segmentul de mașini de familie și flote. Ford: o alegere echilibrată pentru cei care vor o mașină practică, ușor de întreținut. Modelele compacte și break rămân populare în rândul cumpărătorilor atenți la buget Toyota: cunoscută pentru fiabilitate și pentru oferta de modele hibride. Crește constant, mai ales în orașe, unde consumul redus contează tot mai mult. Opel: prezentă mai ales pe piața de mașini rulate, cu modele accesibile și ușor de exploatat. O opțiune pragmatică pentru utilizare zilnică.

Volkswagen este cea mai înmatriculată mașină în România, preferată în peste 70% dintre județele din țară, mai exact în 30 de județe. Dacia predomină în 8 unități administrative, printre care și București.

Volkswagen Golf: Alba, Arad, Bacău, Bistrița, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea

Alba, Arad, Bacău, Bistrița, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea Volkswagen Passat: Constanța, Galați, Sălaj și Teleorman

Constanța, Galați, Sălaj și Teleorman Dacia Logan: Argeș și Călărași

Argeș și Călărași Dacia Duster: Brăila, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Maramureș și București

Brăila, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Maramureș și București BMW: Dolj – preferat în special modelul BMW 320D

„Analizând preferințele de modele, putem oberva anumite tipare: Volkswagen Golf domină acolo unde lumea vrea echilibru, Passat acolo unde contează spațiul și confortul, iar Dacia Logan și Duster sunt o alegere care rămâne puternică acolo unde primează partea practică, nu dotările sau imaginea, ci unde costul total cât mai mic și întreținere ușoară. În București și Ilfov se vede tendința spre SUV de oraș, cu poziție mai înaltă la condus și o senzație de siguranță. În județele cu drumuri mai variate, Dacia Duster câștigă prin versatilitate, fără să ducă bugetul în zona premium. Acolo unde este preferat BMW, există o cerere reală pentru premium rulat, iar oamenii sunt dispuși să meargă pe performanță și confort, chiar dacă întreținerea poate fi mai scumpă”, explică Veronica Negru, Marketing & Growth Partner, Plus Auto Marketplace.

Segmentul mașinilor electrice continuă să crească, iar datele DRPCIV arată o competiție tot mai clară între Tesla și BYD. Analiza Plus-Auto.ro evidențiază diferențele de adopție dintre cele două mărci și modul în care românii se raportează la electromobilitate în 2025.

În 2025, interesul pentru mașini electrice a crescut, dar ele încă nu sunt alegerea principală. În datele analizate de Plus-Auto.ro, au fost 13.191 înmatriculări de electrice dintr-un total de 548.612, ceea ce înseamnă aproximativ 2,40% din piață.