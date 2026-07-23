Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în UE. Care este situația din România

Înmatriculările de mașini noi din Uniunea Europeană au crescut cu 5,7% în primele șase luni. România a rămas la același nivel

Piața autoturismelor noi din Uniunea Europeană a înregistrat o creștere în prima jumătate a anului 2026, potrivit datelor prezentate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

În perioada ianuarie-iunie 2026, în statele membre ale Uniunii Europene au fost înmatriculate 5.896.683 de autoturisme noi, cu 5,7% mai multe față de intervalul similar din 2025.

În România, evoluția pieței a fost una stabilă. În primele șase luni ale anului 2026 au fost înmatriculate 64.850 de autoturisme noi, nivel similar cu cel înregistrat în perioada comparabilă din 2025, conform informațiilor transmise de ACAROM. La nivel european, România s-a situat pe poziția 17 în clasamentul piețelor auto după volumul înmatriculărilor.

În luna iunie 2026, înmatriculările de autoturisme noi din Uniunea Europeană au avansat cu 13,6% față de aceeași lună din 2025. Volumul total a ajuns la 1.147.962 de unități, potrivit datelor citate de ACAROM.

Din totalul autoturismelor noi înmatriculate în Uniunea Europeană în primele șase luni ale anului, 1.220.890 de unități au fost modele complet electrice. Acest segment a crescut cu 40,5% comparativ cu perioada similară din 2025 și a reprezentat 20,7% din piața totală.

Autoturismele cu propulsie hibridă au însumat 2.775.885 de unități în perioada ianuarie-iunie 2026, în creștere față de același interval al anului anterior. În România, dintre autoturismele noi înmatriculate, 5.522 au fost complet electrice, iar 37.563 au avut sisteme de propulsie hibride.

„România se situează pe poziția 17 în UE, cu un volum de 64.850 autoturisme noi înmatriculate, înregistrând un nivel similar comparativ cu ianuarie-iunie 2025. Dintre acestea, 5.522 autoturisme noi înmatriculate au propulsie full electrică (+72,5%) și 37.563 unități au propulsie hibridă (+17,5%) comparativ cu ianuarie-iunie 2025”, arată raportul.

Evoluțiile piețelor auto europene au fost diferite de la o țară la alta. Franța a raportat o scădere de 1,8% a înmatriculărilor de autoturisme noi, în timp ce Germania a înregistrat o creștere de 5,8%, Spania de 6,2%, iar Italia de 9,5% în primele șase luni din 2026.

În clasamentul constructorilor auto după numărul de autoturisme noi înmatriculate în Europa, grupul Volkswagen a ocupat primul loc, cu 1.848.988 de unități, în creștere cu 2,1% față de perioada ianuarie-iunie 2025.

Pe poziția următoare s-a aflat grupul Stellantis, cu 1.096.783 de autoturisme noi înmatriculate, rezultat care indică o creștere de 5,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Grupul Renault a raportat 683.127 de autoturisme noi înmatriculate, cu 3,5% mai puține față de primele șase luni din 2025. În structura acestui rezultat, marca Dacia a înregistrat 281.814 unități noi înmatriculate, în scădere cu 8,7% comparativ cu perioada similară din anul anterior.

Autoturismele marca Ford au totalizat 192.373 de unități noi înmatriculate în intervalul ianuarie-iunie 2026, ceea ce reprezintă o scădere de 15,2% față de primele șase luni ale anului 2025.