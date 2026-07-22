România, printre țările cu cele mai mari scumpiri la carburanți din UE. Prețurile au crescut cu peste 23% într-un an
SURSA FOTO: Pexels
România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene în care prețurile carburanților au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri în ultimul an. Potrivit celor mai recente date europene, în iunie 2026, prețurile combustibililor și lubrifianților utilizați pentru transportul personal au fost cu 23,1% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, ritm care plasează România pe locul al treilea în Uniunea Europeană.
La nivelul întregii Uniuni Europene, combustibilii și lubrifianții s-au scumpit, în medie, cu 13,7% în iunie 2026 comparativ cu iunie 2025. Chiar dacă ritmul de creștere s-a temperat față de lunile precedente, când majorările au fost de 20,8% în aprilie și 20,7% în mai, prețurile rămân semnificativ peste nivelul din urmă cu un an.
România, în topul scumpirilor
Cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la carburanți și lubrifianți au fost înregistrate în Bulgaria, unde acestea au urcat cu 26%, urmată de Lituania, cu o majorare de 23,5%, și România, unde prețurile au crescut cu 23,1%.
În primele cinci poziții se mai află Finlanda, cu o creștere de 22%, și Luxemburg, unde combustibilii sunt mai scumpi cu 20,7% față de iunie 2025.
La polul opus, cele mai reduse majorări au fost raportate în Ungaria, de numai 2,3%, și în Polonia, unde prețurile au crescut cu 5,8%. În celelalte state membre, scumpirile au variat între 7,9% în Spania și 18,6% în Cipru.
Carburanții s-au ieftinit față de luna mai
Deși raportarea anuală indică scumpiri consistente, în iunie 2026 consumatorii europeni au beneficiat de o ușoară reducere a prețurilor comparativ cu luna precedentă.
Astfel, prețul motorinei a scăzut, în medie, cu 6,4% față de mai 2026, în timp ce benzina s-a ieftinit cu 4,2%. Evoluția vine după ce, în luna mai, motorina înregistrase deja o reducere de 5,8%, iar benzina consemnase o ușoară creștere de 0,8% comparativ cu aprilie.
Motorina s-a ieftinit în toate statele UE
Datele arată că între mai și iunie 2026 prețul motorinei a scăzut în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
Cele mai consistente reduceri au fost consemnate în Cehia (-11,3%), Polonia (-9,7%) și Bulgaria (-9,4%). La polul opus, cele mai mici ieftiniri au fost înregistrate în Ungaria (-0,6%), Italia (-1,4%) și Slovenia (-1,6%).
În ceea ce privește benzina, doar două state au raportat creșteri lunare de preț: Cipru (+0,7%) și Italia (+0,5%). În toate celelalte țări, prețurile au scăzut, cele mai importante reduceri fiind înregistrate în Suedia (-7,8%), Belgia (-7%) și Polonia (-6,6%).
România rămâne printre țările cu cele mai mari creșteri anuale
Deși tendința din iunie indică o relaxare a prețurilor comparativ cu luna mai, datele europene arată că România continuă să se afle printre statele cu cele mai accentuate scumpiri ale carburanților din ultimul an. Cu o creștere anuală de 23,1%, țara noastră este depășită doar de Bulgaria și Lituania în clasamentul european privind evoluția prețurilor la combustibili și lubrifianți pentru transportul personal.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.