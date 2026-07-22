Grindeanu anunță că PSD va vota împotriva proiectului privind ANI și acuză USR că încearcă să slăbească legislația privind integritatea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că parlamentarii social-democrați nu vor susține proiectul de lege referitor la modificarea legislației privind Agenția Națională de Integritate (ANI), transmis Parlamentului în ziua precedentă. Liderul PSD susține că forma actuală a inițiativei conține prevederi care ar reduce standardele de integritate aplicabile aleșilor locali și ar favoriza reprezentanții USR.

Într-o declarație publică, Grindeanu a afirmat că proiectul nu răspunde obiectivelor de transparență și integritate invocate de inițiatori și a făcut apel la o reacție din partea societății civile.

„Aşa cum arată acest proiect, reprezintă doar un slogan de campanie, nu o regulă pe care s-o aplice şi propriilor buzunare. Mă aştept la o reacţie de revoltă a societăţii civile şi anunţ public că Partidul Social-Democrat va vota împotriva tuturor acestor prevederi din proiectul de lege transmis la Parlament, ieri”, a declarat președintele PSD.

Sorin Grindeanu susține că printre amendamentele introduse în proiect s-ar afla prevederi care modifică modul în care este definit conflictul de interese pentru aleșii locali. Potrivit liderului PSD, noile condiții ar restrânge situațiile în care un primar, consilier local sau alt ales ar putea fi sancționat pentru încălcarea normelor de integritate.

El a afirmat că USR urmărește introducerea unor criterii cumulative care, în opinia sa, ar conduce la diminuarea interdicțiilor existente și ar face mai dificilă constatarea conflictelor de interese.

„Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interese. Aşa ceva este de neimaginat”, a susținut Grindeanu, făcând referire la primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz.

Președintele PSD a criticat și modificările care, în opinia sa, ar afecta activitatea inspectorilor de integritate din cadrul ANI. Acesta a afirmat că proiectul introduce noi condiții care ar limita posibilitatea aplicării sancțiunilor prevăzute în prezent de lege.

„S-au introdus de asemenea condiţii cumulative astfel încât inspectorul de integritate să nu poată aplica, prin raportul pe care-l face, interdicţia de până la 3 ani, aşa cum era şi până acum”, a declarat liderul social-democrat.

Grindeanu a susținut că proiectul ar modifica și regulile privind conflictul de interese în cazul alocării de fonduri publice către organizații neguvernamentale din care fac parte aleșii locali.

În acest context, liderul PSD l-a menționat pe fostul primar al municipiului Brașov, Allen Coliban, afirmând că există un dosar civil legat de această situație.

„Vor să nu mai fie, de asemenea, conflict de interese nici când dau bani publici către ONG-urile din care fac parte, şi aici este de notoritate un dosar civil în care este implicat domnul Coliban, de la Braşov, fost primar fix pe această speţă. Aceştia sunt oamenii care strigau fără penalii pe străzi, dar care acum în Parlament votează ca totul să fie la secret, să blocheze accesul public la informaţii, să ascundă date şi, de asemenea, să-şi ascundă averile. Este o ipocrizie revoltătoare”, a afirmat Grindeanu.

În urma acestor critici, liderul social-democrat a precizat că PSD va vota împotriva prevederilor cuprinse în proiectul de lege privind ANI, susținând că modificările propuse reprezintă un regres în ceea ce privește regimul integrității în funcțiile publice.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin în contextul dezbaterilor parlamentare asupra proiectului de modificare a legislației privind Agenția Națională de Integritate, inițiativă care urmează să fie analizată de comisiile de specialitate și ulterior supusă votului în plen. Până în acest moment, reprezentanții USR nu au oferit o reacție publică la acuzațiile formulate de liderul PSD.

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