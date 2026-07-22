Taxele de mediu au adus aproape 372 de miliarde de euro la bugetele statelor UE în 2024. România, cea mai mare creștere a veniturilor din Uniune

Veniturile din taxele de mediu în Uniunea Europeană au ajuns la 371,9 miliarde de euro în 2024, cu peste 21 de miliarde de euro mai mult decât în anul precedent. Deși încasările au crescut cu 6,1%, ponderea acestora în economia europeană și în totalul veniturilor fiscale a continuat să scadă. România s-a remarcat prin cea mai mare creștere anuală a veniturilor din taxele de mediu dintre toate statele membre, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Încasările din taxele de mediu au continuat să crească în Uniunea Europeană și în 2024, însă ritmul de dezvoltare al economiei europene a făcut ca importanța acestor venituri în ansamblul finanțelor publice să se diminueze.

Potrivit datelor Eurostat, statele membre au colectat anul trecut 371,9 miliarde de euro din taxe de mediu, față de 350,4 miliarde de euro în 2023. Creșterea anuală a fost de 21,4 miliarde de euro, echivalentul unui avans de 6,1%.

Deși sumele încasate au crescut, taxele de mediu au reprezentat o parte tot mai redusă din economia Uniunii Europene.

Dacă în 2014 acestea reprezentau 2,5% din produsul intern brut al UE, în 2024 ponderea a coborât la 2,1%.

Aceeași tendință se observă și în structura veniturilor fiscale ale statelor membre. În urmă cu un deceniu, taxele de mediu reprezentau 6,1% din totalul veniturilor provenite din taxe și contribuții sociale, însă în 2024 această pondere a scăzut la 5,1%.

Cea mai mare parte a încasărilor din taxele de mediu provine din taxarea consumului de energie, categorie care a rămas și în 2024 principalul pilon al acestor venituri.

Statele membre au colectat 287 de miliarde de euro din taxe pe energie, comparativ cu 269,3 miliarde de euro în anul anterior.

Taxele aplicate în domeniul transporturilor au generat venituri de 67 de miliarde de euro, în creștere față de cele 64 de miliarde de euro înregistrate în 2023.

În același timp, taxele privind poluarea și utilizarea resurselor naturale au adus la bugetele statelor membre 17,9 miliarde de euro, față de 17,2 miliarde de euro în anul precedent.

Datele Eurostat arată că majoritatea statelor membre au raportat în 2024 încasări mai mari din taxele de mediu decât în anul anterior.

Creșteri au fost consemnate în 22 dintre cele 27 de state membre.

România a înregistrat cel mai ridicat avans anual din Uniunea Europeană, cu o creștere de 21,7% a veniturilor provenite din taxele de mediu.

Pe următoarele locuri s-au situat Lituania, cu o creștere de 13,9%, Polonia, cu 12,7%, și Ungaria, care a raportat un avans de 12,2%.

La polul opus, cinci state membre au înregistrat scăderi ale acestor venituri.

Cea mai mare diminuare a fost consemnată în Suedia, unde veniturile din taxele de mediu au scăzut cu 17,7%.

Scăderi au mai fost raportate în Slovacia (-6,1%), Finlanda (-3,8%), Grecia (-3,7%) și Bulgaria (-2,3%).

Taxele de mediu reprezintă unul dintre instrumentele fiscale utilizate de statele membre pentru descurajarea activităților cu impact negativ asupra mediului și pentru susținerea politicilor privind tranziția energetică și reducerea emisiilor de carbon.

În același timp, evoluția din ultimul deceniu arată că, deși veniturile nominale continuă să crească, importanța acestora în ansamblul economiei europene este în scădere, pe fondul unei creșteri economice mai rapide și al diversificării surselor de venit fiscal.

Datele publicate de Eurostat evidențiază că taxele pe energie continuă să domine structura fiscalității de mediu la nivel european, în timp ce taxele pe transport și cele aplicate poluării și exploatării resurselor naturale au o contribuție semnificativ mai redusă la totalul încasărilor.