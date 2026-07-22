Accesibilitatea digitală rămâne o provocare pentru majoritatea companiilor. 9 din 10 site-uri nu respectă cerințele legale

La un an de la intrarea în vigoare a legislației europene privind accesibilitatea digitală, majoritatea companiilor analizate continuă să nu respecte cerințele impuse de lege. Potrivit unui raport realizat de Wawsome, aproximativ 9 din 10 site-uri evaluate prezintă bariere importante de accesibilitate, iar interesul organizațiilor pentru identificarea și remedierea acestor probleme rămâne redus, deși accesibilitatea digitală este obligatorie pentru numeroase servicii destinate consumatorilor.

Raportul, publicat la București pe 15 iulie 2026, arată că, la un an de la termenul de aplicare a European Accessibility Act, accesibilitatea digitală este tratată în continuare de multe companii ca o inițiativă opțională și nu ca o componentă esențială a experienței oferite clienților.

Potrivit analizei Wawsome, multe website-uri au un design modern, timpi buni de încărcare și funcționalități complexe, însă acestea nu sunt neapărat accesibile persoanelor care folosesc exclusiv tastatura pentru navigare, utilizează cititoare de ecran, au deficiențe de vedere sau au nevoie de adaptarea dimensiunii textului, a contrastului ori a spațierii.

Printre cele mai întâlnite probleme identificate se numără imaginile fără texte alternative relevante, contrastul insuficient între text și fundal, butoanele și linkurile fără denumiri clare, formularele fără etichete accesibile și fără mesaje de eroare ușor de înțeles, imposibilitatea navigării complete folosind tastatura, structurarea incorectă a titlurilor și conținutului, elementele interactive incompatibile cu cititoarele de ecran, precum și documentele PDF și conținutul multimedia care nu pot fi accesate de toți utilizatorii.

Aceste bariere afectează nu doar persoanele cu dizabilități permanente, ci și utilizatorii vârstnici, persoanele cu limitări temporare sau pe cei care accesează un website în condiții dificile.

Reprezentanții Wawsome susțin că, după un an de la aplicarea legislației, principala problemă nu mai este lipsa informațiilor sau a timpului necesar pregătirii, ci faptul că accesibilitatea digitală nu este tratată ca o prioritate de numeroase companii.

Potrivit companiei, multe organizații nu consideră încă necesară intervenția asupra site-urilor proprii, deși primul pas poate consta într-o evaluare simplă a platformei și într-o identificare clară a problemelor care trebuie remediate. Wawsome subliniază că accesibilitatea digitală nu înseamnă doar respectarea unei obligații legale, ci și posibilitatea ca fiecare client să poată naviga, înțelege informațiile și finaliza acțiunile dorite într-un mediu online.

„La un an de la termenul de aplicare a legislației, problema nu mai este lipsa informației sau lipsa timpului de pregătire, ci lipsa prioritizării. Nouă din zece site-uri pe care le analizăm au bariere evidente de accesibilitate, iar multe companii nu consideră încă necesară o intervenție. Primul pas nu trebuie să fie complicat sau costisitor: începe cu o evaluare sinceră a site-ului și cu o listă clară a problemelor care trebuie rezolvate. Accesibilitatea nu înseamnă doar respectarea unei cerințe legale, ci posibilitatea reală ca fiecare client să poată naviga, înțelege și finaliza o acțiune online”, a explicat George Onofrievici, Founder & CEO Wawsome.

European Accessibility Act stabilește cerințe comune la nivelul Uniunii Europene pentru o serie de produse și servicii, inclusiv serviciile de comerț electronic, serviciile bancare destinate consumatorilor, comunicațiile electronice, utilitățile, accesul la servicii audiovizuale, cărțile electronice și anumite servicii digitale pentru transportul de pasageri.

În România, prevederile directivei au fost transpuse prin Legea nr. 232/2022, aplicabilă serviciilor destinate consumatorilor furnizate după data de 28 iunie 2025. Aplicarea concretă a obligațiilor depinde de tipul serviciului oferit, dimensiunea companiei și modul în care utilizatorii interacționează cu platforma digitală.

Pentru a sprijini organizațiile să își evalueze nivelul de accesibilitate al website-urilor, Wawsome pune la dispoziție un instrument gratuit, care poate fi utilizat fără instalare sau configurare tehnică.

Utilizatorii trebuie doar să introducă adresa site-ului, iar platforma analizează pagina și identifică probleme legate de contrast, texte alternative pentru imagini, navigarea cu tastatura, etichetele formularelor, structura conținutului, rolurile ARIA și alte criterii relevante pentru accesibilitatea digitală.

Raportul generat clasifică problemele în funcție de gravitate și oferă recomandări concrete pentru remediere. Compania precizează că analiza automată reprezintă un prim diagnostic, care poate fi completat ulterior prin audit și testare manuală.

Compania pune la dispoziția organizațiilor un ecosistem de instrumente și servicii dedicate accesibilității digitale. Accessibility Checker scanează website-ul și generează un raport raportat la criteriile WCAG, iar Accessibility Monitor urmărește în timp apariția unor noi probleme.

De asemenea, Accessibility Widget permite utilizatorilor să personalizeze contrastul, dimensiunea și spațierea textului, animațiile și modul de navigare printr-o integrare simplă și personalizabilă.

Analiza automată este completată de audit și testare manuală pentru procese precum autentificarea, formularele, rezervările, checkout-ul și plata, precum și de consultanță tehnică pentru remedierea deficiențelor identificate.

Wawsome recomandă o abordare continuă bazată pe evaluare, remediere, testare și monitorizare, pentru dezvoltarea unor platforme digitale mai ușor de utilizat și cu mai puține blocaje pentru utilizatori.

Compania atrage atenția că organizațiile investesc constant în atragerea traficului, campanii de promovare, optimizarea conversiilor și îmbunătățirea experienței utilizatorilor, însă pot pierde clienți chiar în momentul în care aceștia încearcă să citească informațiile, să completeze un formular sau să finalizeze o comandă. Din acest motiv, Wawsome consideră că accesibilitatea digitală ar trebui integrată încă din etapa de dezvoltare și administrare a unui produs online, nu tratată ca o intervenție realizată în ultimul moment.