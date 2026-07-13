Urmează o nouă criză financiară! Kiyosaki și Das indică trei riscuri majore pentru piețele globale

Doi analiști cunoscuți ai piețelor financiare, Robert Kiyosaki și Satyajit Das, avertizează că economia globală se confruntă cu riscuri tot mai mari. Datoriile record, evaluările ridicate ale activelor și boomul investițiilor în inteligența artificială ar putea crea condițiile pentru o nouă criză financiară de amploare.

Robert Kiyosaki, antreprenor, consultant și autorul bestsellerului „Tată bogat, tată sărac”, avertizează asupra a ceea ce numește „cea mai gravă prăbușire din istorie”. În același timp, fostul bancher, consultant și autor Satyajit Das susține că o criză financiară globală a început deja. Deși cei doi privesc situația din perspective diferite, concluziile lor sunt similare: evaluările activelor rămân excesive, datoria globală a atins niveluri record, iar entuziasmul investițional din jurul inteligenței artificiale riscă să alimenteze următoarea mare bulă bursieră.

De ani de zile, Kiyosaki susține că sistemul financiar global se bazează pe împrumuturi excesive și pe o monedă care își pierde constant puterea de cumpărare. Mesajul său recent poate fi rezumat simplu: „Totul este o bulă”. Prin această expresie, el descrie o situație în care aproape toate marile clase de active – acțiunile, obligațiunile, piața imobiliară și investițiile alternative – s-au apreciat simultan, pe fondul unei perioade îndelungate caracterizate de bani ieftini și dobânzi scăzute. În opinia sa, atunci când această tendință se va inversa, nu va fi vorba despre o simplă corecție de piață, ci despre „cea mai mare prăbușire din istorie”.

O perspectivă asemănătoare, dar exprimată într-un registru mai analitic, este prezentată de Das, fost bancher și autor al viitoarei cărți „Bula tuturor lucrurilor”. Într-un articol publicat de MarketWatch, acesta susține că premisele unei noi crize financiare sunt deja prezente. Das arată că prețurile proprietăților imobiliare din multe țări sunt cu până la 50% peste nivelurile justificate de veniturile populației, în timp ce piețele bursiere continuă să fie evaluate semnificativ peste mediile istorice.

Cei doi analiști sunt însă în deplin acord în privința riscurilor generate de nivelul ridicat al îndatorării. Kiyosaki atrage atenția că datoria națională a SUA se apropie de 39,5 trilioane de dolari, iar datoria gospodăriilor americane a ajuns la un nivel record, de 18,8 trilioane de dolari. El citează și date potrivit cărora 61% dintre deținătorii de carduri de credit își rostogolesc datoriile de la o lună la alta, iar peste o treime dintre americani afirmă că au fost nevoiți să renunțe la unele mese în ultimul an din cauza dificultăților financiare.

La rândul său, Das consideră că vulnerabilitatea sistemului financiar este amplificată de faptul că pentru fiecare dolar investit în economia reală, au fost create multiple drepturi financiare și obligații de plată. În opinia sa, această multiplicare a datoriilor și a instrumentelor financiare face ca întregul sistem să fie extrem de sensibil la o scădere bruscă a prețurilor activelor, ceea ce ar putea declanșa efecte în lanț la nivel global.

Das consideră că inteligența artificială a devenit principalul motor al optimismului de pe piețele financiare. În opinia sa, entuziasmul investitorilor față de acest sector a atins niveluri fără precedent, alimentând o nouă bulă speculativă.

Potrivit acestuia, investițiile în inteligența artificială sunt în prezent de aproximativ 17 ori mai mari decât cele realizate în perioada bulei dot-com și de aproape patru ori mai mari decât dimensiunea pieței ipotecare care a precedat criza financiară din 2008. Totodată, chiar și cele mai mari companii din domeniul tehnologiei direcționează sume uriașe către dezvoltarea proiectelor de inteligență artificială, ceea ce reduce resursele financiare disponibile pentru plata dividendelor și pentru programele de răscumpărare a propriilor acțiuni.

Das explică și mecanismul prin care o eventuală criză financiară s-ar putea propaga rapid în întregul sistem. El arată că psihologia FOMO (fear of missing out), adică teama investitorilor de a rata oportunitățile de câștig, se poate transforma într-un timp foarte scurt în teama de a pierde șansa de a vinde înaintea celorlalți. În momentul în care un număr mare de investitori încearcă simultan să își lichideze activele, presiunea asupra piețelor poate deveni extrem de puternică.

Într-un sistem financiar caracterizat de un nivel ridicat al îndatorării, o astfel de schimbare bruscă de sentiment poate declanșa vânzări masive de active, restrângerea accesului la finanțare și, în cele din urmă, o recesiune economică mai profundă.

În ciuda avertismentelor sale dramatice, trebuie remarcat faptul că Kiyosaki a prezis în repetate rânduri, de-a lungul anilor, prăbușiri majore ale piețelor financiare, însă cele mai multe dintre acestea nu s-au materializat în perioada anticipată. Chiar și un articol publicat de „The Street” subliniază că numeroasele sale prognoze s-au dovedit a fi premature.

Cu toate acestea, faptul că previziunile sale nu s-au confirmat întotdeauna nu înseamnă că argumentele pe care le invocă pot fi ignorate. Nivelul ridicat al îndatorării, evaluările încă foarte ridicate ale activelor și investițiile masive în domeniul inteligenței artificiale reprezintă realități ale economiei actuale și sunt considerate de mulți analiști drept factori de risc pentru stabilitatea financiară.

Rămâne însă deschisă întrebarea dacă aceste vulnerabilități sunt suficiente pentru a declanșa cea mai gravă criză financiară din istoria modernă sau dacă piețele vor reuși, ca și în alte perioade de tensiune, să absoarbă șocurile fără a ajunge la un nou colaps financiar de amploare.