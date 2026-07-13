Cseke Attila cere adoptarea rapidă a Codului Urbanismului. PNRR impune un termen-limită pe 31 august: Trebuie să avem un guvern, este important

Adoptarea Codului Urbanismului rămâne una dintre prioritățile Guvernului, în condițiile în care proiectul reprezintă un jalon asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, susține că actul normativ trebuie aprobat în cel mai scurt timp, astfel încât să poată fi publicat în Monitorul Oficial până la termenul stabilit, 31 august. Oficialul consideră că este nevoie atât de finalizarea procedurilor parlamentare, cât și de învestirea unui guvern cu puteri depline.

Proiectul Codului Urbanismului se află în prezent în procedură parlamentară, Camera Deputaților fiind forul decizional. Potrivit ministrului intrimar al Dezvoltării, documentul va suferi modificări prin amendamente înainte de votul final, iar autoritățile speră ca acestea să fie adoptate într-o sesiune extraordinară a Parlamentului.

Cseke Attila a explicat că respectarea termenului este esențială pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de România prin PNRR.

„Codul Urbanismului este în Camera Deputaţilor ca şi cameră decizională, noi dorim ca în sesiunea extraordinară – sperăm că se va convoca o sesiune extraordinară de Parlament – să treacă în Camera Deputaţilor, după care să treacă şi în Senat, pentru că vor fi nişte amendamente care vor fi adoptate. Este un jalon important şi acest jalon trebuie executat fie în Parlament, fie de către un guvern care ar putea fi învestit într-o oarecare formulă, pentru că până la 31 august acesta trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial”, a afirmat Cseke Attila luni, în judeţul Alba, unde a participat la inaugurarea unei creşe.

Codul Urbanismului este unul dintre proiectele legislative considerate esențiale pentru reforma administrației și simplificarea procedurilor privind autorizarea construcțiilor și dezvoltarea urbană. Adoptarea lui reprezintă unul dintre angajamentele asumate de România în relația cu Comisia Europeană prin PNRR.

Pe lângă adoptarea Codului Urbanismului, ministrul interimar al Dezvoltării consideră că România are nevoie cât mai rapid de un Executiv cu puteri depline, în contextul în care ministerele trebuie să gestioneze atât reformele din PNRR, cât și activitatea curentă.

„Trebuie să avem un guvern, este important. Nu este o situaţie nici fericită, nici dorită pentru o ţară să avem interimat atât de lung. Indiferent de contextul politic şi social în care ne aflăm, interimatele sunt oarecum, în prima fază, şi limitate de către Constituţie. În a doua fază sigur că această limitare ţine până la învestirea unui nou guvern, suntem în această situaţie, dar, având în vedere şi provocările pe PNRR, şi provocările zilnice care sunt în activitatea unui minister, este de preferat şi este bine ca această discuie să se închidă cât mai rapid posibil”, a declarat Cseke Attila luni, în timpul unei vizite în judeţul Alba.

Oficialul UDMR a subliniat că actualul blocaj politic nu poate fi prelungit la nesfârșit, mai ales în contextul termenelor asumate de România în relația cu instituțiile europene.

Ministrul interimar susține că cele patru formațiuni care au făcut parte din coaliția de guvernare trebuie să ajungă la un acord privind formarea noului cabinet și avertizează că o amânare nu va schimba raportul de forțe din Parlament.

„Trebuie ca cele patru formaţiuni politice să ajungă la un acord, pentru că este o aşteptare legitimă a societăţii, a oamenilor din societate, oamenii vorbesc despre acest subiect, sunt preocupaţi de acest subiect, ştiu că orice instabilitate nu poate să le aducă lucruri bune şi atunci factorul politic trebuie să găsească o soluţie şi această soluţie trebuie găsită cât mai rapid, pentru că situaţia nu se va îmbunătăţi, nu va fi o altă situaţie politică, un context parlamentar diferit, de exemplu, după 1 septembrie, va fi exact acelaşi context. Acum trebuie găsită soluţia, nu trebuie amânată”, mai spune ministrul.

În opinia acestuia, provocările administrative și obligațiile asumate prin PNRR impun luarea rapidă a unor decizii politice, astfel încât proiectele aflate în derulare să nu fie afectate de prelungirea interimatului.

Declarațiile lui Cseke Attila au fost făcute în aceeași zi în care președintele Nicușor Dan s-a întâlnit din nou cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru consultări privind desemnarea viitorului prim-ministru.

La finalul întâlnirii, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că discuțiile nu au condus la identificarea unei variante de premier și că nu a fost conturată o soluție privind formarea noului Executiv.

În acest context, adoptarea Codului Urbanismului și îndeplinirea jalonului din PNRR rămân dependente de finalizarea procedurilor parlamentare și de clarificarea situației politice, astfel încât actul normativ să poată fi publicat în Monitorul Oficial până la termenul-limită de 31 august.