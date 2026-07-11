O nouă regulă pentru proiectele PNRR. Cseke Attila explică ce se schimbă la recepția lucrărilor
SURSA FOTO: Facebook - Cseke Attila
Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat sâmbătă, la Oradea, că legea privind recepția lucrărilor esențiale, aflată în prezent la promulgare, ar putea contribui la accelerarea implementării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.
Legea care ar putea schimba ritmul investițiilor prin PNRR
Cseke Attila a declarat că legea privind recepția lucrărilor esențiale, aflată la promulgare, va sprijini implementarea proiectelor prin PNRR. Ministrul a precizat că actul normativ a fost discutat cu Comisia Europeană și are acordul acesteia.
„Am promovat legea privind recepția pentru lucrări esențiale, care ne va ajuta foarte mult în implementarea proiectelor prin PNRR. Legea este la promulgare la președinte. Este o lege pe care am dezbătut-o foarte mult cu Comisia Europeană, dar avem acceptul lor”, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Cseke Attila.
Potrivit acestuia, una dintre dificultățile întâmpinate de mai multe investiții este legată de realizarea racordărilor la utilitățile publice, în special la rețeaua de energie electrică. Ministrul a precizat că durata necesară pentru efectuarea acestor lucrări, dar și costurile asociate, pot afecta respectarea termenelor stabilite pentru proiectele finanțate din fonduri europene.
„Problema care apare la anumite investiții este racordarea la utilitățile publice, în principal racordarea la energia electrică. Este o problemă nu doar de costuri, ci mai ales de timpul necesar realizării acestor lucrări”, a precizat ministrul interimar al Dezvoltării.
Recepția parțială ar urma să permită decontarea fondurilor europene
Noua reglementare prevede posibilitatea recepționării investițiilor ca lucrări esențiale, cu excluderea unor componente precum amenajările exterioare și racordarea la rețeaua electrică. Aceste elemente ar urma să fie finalizate ulterior, într-un termen de 120 de zile.
„Pe baza acestei recepții a lucrărilor esențiale, Comisia Europeană va putea deconta fondurile europene pentru România”, a mai spus Cseke Attila.
Ministrul a explicat că măsura este destinată în special proiectelor din domeniul educației și dezvoltării, unde întârzierile provocate de lucrările de racordare la utilități pot împiedica finalizarea investițiilor la termen.
În cazul proiectelor de reabilitare a unităților de învățământ, recepția lucrărilor esențiale ar putea permite decontarea unei proporții de aproximativ 95% din valoarea investițiilor.
Legea a fost adoptată de Parlament și se află la promulgare
Diferența de 5%, reprezentând lucrări considerate mai puțin importante pentru funcționarea obiectivelor, ar urma să fie realizată ulterior, în perioada de 120 de zile prevăzută de lege.
„Important este că Uniunea Europeană ne va accepta absorbția de fonduri și pe partea aceea de 95% și putem să închidem investițiile, urmând ca restul să fie făcut pe buget de stat. Este o lege care ne va ajuta foarte mult. Din simulările noastre, pentru domeniul educației și pe dezvoltare rezultă că putem absorbi aproximativ 560 de milioane de euro pe baza acestei legi. Dar mai sunt și alte domenii, unde încă nu am simulări”, a mai precizat Cseke Attila.
Potrivit ministrului interimar al Dezvoltării, aplicarea noii reglementări ar urma să vizeze investițiile unde întârzierile privind racordarea la utilități pot afecta calendarul proiectelor europene.
Legea privind recepția lucrărilor esențiale a fost adoptată de Parlament și transmisă pentru promulgare la sfârșitul lunii iunie. Actul normativ urmează procedura de promulgare înainte de intrarea în vigoare.
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