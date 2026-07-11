Vinzi un iPhone vechi? Pasul pe care nu trebuie să îl ignori înainte de a renunța la telefon

Utilizatorii care vând un iPhone vechi trebuie să se asigure că dispozitivul este șters complet și că toate conturile personale au fost eliminate înainte de a ajunge la noul proprietar. O simplă omisiune poate duce la probleme legate de confidențialitate, mai ales atunci când telefonul este înlocuit cu un dispozitiv care folosește un alt sistem de operare.

Un caz relatat pe Reddit arată consecințele unei deconectări incomplete de la serviciile Apple. Discuția, publicată cu titlul „Poate că i-am trimis mesaje unui copil în loc de iubitului meu”, conține capturi de ecran ale unei conversații în care destinatarul răspunde: „Ai numărul greșit. Acesta este telefonul unui copil”.

Persoana care a inițiat conversația a explicat că mesajele trimise din greșeală către acel dispozitiv conțineau „imagini sensibile” și „mesaje sensibile”. „Sunt umilit”, a transmis aceasta în conversația publicată pe platformă.

Situația ar fi fost provocată de faptul că vechiul iPhone nu fusese resetat complet și nu fusese eliminat corespunzător din sistemul de mesagerie Apple. Problema apare în special atunci când un utilizator trece de la un iPhone la un telefon Android și nu dezactivează serviciile asociate numărului său de telefon.

În astfel de cazuri, mesajele destinate numărului de telefon al utilizatorului pot ajunge pe vechiul iPhone, în loc să fie livrate noului dispozitiv. Acest lucru poate crea situații în care informații personale ajung la o persoană care nu are legătură cu fostul proprietar al telefonului.

Pentru a evita astfel de probleme, primul pas înainte de vânzarea unui iPhone este realizarea unei copii de rezervă. Aceasta permite recuperarea datelor în cazul în care apare o problemă în timpul procesului de transfer. Backup-ul poate fi făcut pe un computer, indiferent dacă este utilizat un Mac sau un PC, urmând pașii recomandați de Apple.

După salvarea datelor, utilizatorii care trec la un telefon Android trebuie să anuleze înregistrarea iMessage. Pentru acest lucru, cartela SIM trebuie să fie introdusă în vechiul iPhone, iar dispozitivul trebuie conectat la rețeaua mobilă.

Din aplicația Setări, utilizatorul trebuie să acceseze secțiunea Aplicații > Mesaje și să dezactiveze opțiunea iMessage. Dacă telefonul a fost deja vândut înainte de realizarea acestui pas, Apple pune la dispoziție o pagină specială unde numărul poate fi eliminat din serviciul de mesagerie.

Pe lângă dezactivarea iMessage, trebuie verificată și asocierea cu FaceTime. Acest serviciu poate fi oprit din Setări, accesând Aplicații > FaceTime și dezactivând opțiunea corespunzătoare.

Utilizatorii care folosesc un Apple Watch trebuie să deconecteze ceasul de la vechiul telefon înainte de vânzare. De asemenea, abonamentele AppleCare+ trebuie transferate pe noul dispozitiv sau anulate, în funcție de situație.

Un alt pas important este ieșirea din contul Apple. Acest lucru se face din Setări > [Numele tău] > Deconectare, pentru ca telefonul să nu mai fie asociat cu datele personale ale fostului proprietar.

După eliminarea conturilor și a serviciilor asociate, iPhone-ul poate fi resetat la setările din fabrică. Utilizatorul trebuie să intre în Setări, apoi în General, să aleagă Transfer sau Resetare iPhone și să selecteze Șterge tot conținutul și setările. Procesul va elimina datele personale și va pregăti telefonul pentru un nou utilizator.

Ultimul pas este eliminarea vechiului dispozitiv din lista de aparate de încredere asociate contului Apple. După finalizarea tuturor acestor operațiuni, telefonul poate fi vândut fără a mai rămâne legături cu datele fostului proprietar.

Respectarea acestor proceduri este importantă mai ales atunci când un iPhone este schimbat cu un dispozitiv Android. O deconectare incompletă poate afecta confidențialitatea utilizatorului și poate face ca mesajele sau alte informații personale să ajungă la destinatari necunoscuți.