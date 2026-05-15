Noua aplicație „iBon” face parte din programul de digitalizare derulat de Ministerul Finanțelor și ANAF și are rolul de a simplifica verificarea bonurilor fiscale emise de comercianți.

Potrivit autorităților, aplicația va funcționa prin scanarea bonului fiscal cu ajutorul camerei telefonului mobil, iar datele vor fi preluate automat și verificate în baza de date fiscală.

„Aplicația „iBon” va permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis în mod corect, prin fotografierea bonului, și preluarea automată a datelor astfel scanate în aplicație iar ulterior verificarea acestora cu baza de date”, au transmis reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Versiunea 1.0 a aplicației va fi disponibilă atât pentru telefoanele cu sistem Android, cât și pentru dispozitivele iPhone.

Aplicația va putea fi descărcată gratuit din:

Google Play

App Store

Lansarea oficială este programată pentru data de 18 mai 2026.

Potrivit autorităților, prima versiune a aplicației va include mai multe funcționalități destinate atât verificării bonurilor fiscale, cât și transmiterii unor sesizări către ANAF.

Printre principalele funcții anunțate se află:

scanarea bonurilor fiscale care conțin ID fiscal;

încărcarea fotografiilor bonurilor direct în aplicație;

introducerea manuală a datelor în cazul bonurilor greu lizibile;

transmiterea unor sesizări către ANAF.

Utilizatorii vor putea selecta inclusiv anumite tipuri de probleme întâlnite la comercianți:

„Nu am putut plati cu cardul”;

„Nu am putut identifica pe bon elementele minimale necesare interogarii manuale”;

„Nu am primit bon fiscal”.

Ministerul Finanțelor precizează însă că aplicația nu are rolul de a înlocui mecanismele oficiale de reclamații deja existente pe portalul ANAF.

„Aplicația „iBon” nu își propune să încurajeze formularea de sesizări pentru care există mecanisme dedicate la nivelul portalului ANAF, ci să ofere cetățenilor un instrument de informare și verificare facil, cu scopul promovării conformării voluntare și a unui comportament fiscal corect”, arată comunicatul oficial.

Autoritățile susțin că informațiile transmise prin aplicație ar putea ajuta la identificarea mai rapidă a cazurilor de evaziune fiscală sau fraudă.

Potrivit Ministerului Finanțelor, sesizările care indică posibile riscuri fiscale vor fi analizate de ANAF, iar controalele vor putea fi prioritizate în funcție de informațiile primite.

„În situațiile în care, prin intermediul aplicației, sunt transmise sesizări privind aspecte cu potențial risc fiscal, acestea sunt analizate, iar resursele necesare verificărilor specifice sunt prioritizate în vederea prevenirii, descoperirii și combaterii fraudelor și evaziunii fiscale”, precizează autoritățile.

Noua aplicație face parte din strategia mai amplă de digitalizare a administrației fiscale și de modernizare a serviciilor electronice puse la dispoziția contribuabililor.

Autoritățile anunță că actuala versiune reprezintă doar prima etapă a proiectului, iar în semestrul al doilea din 2026 aplicația va primi funcții suplimentare.

Printre acestea se află și introducerea unui sistem de bonusare pentru utilizatorii care verifică bonuri fiscale sau transmit sesizări prin aplicație.

„Ulterior, în faza a doua de dezvoltare a aplicației, programată pentru semestrul al II-lea al acestui an, utilizatorii vor beneficia și de un sistem de bonusare pentru bonurile scanate/verificate și pentru sesizările transmise prin aplicație”, se arată în comunicat.

Ministerul Finanțelor și ANAF au mai precizat că, în perioada de lansare inițială, utilizatorii vor putea transmite feedback pentru îmbunătățirea aplicației și pentru corectarea eventualelor erori tehnice prin formularul de contact disponibil pe site-ul oficial ANAF.